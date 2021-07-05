Çocuklar bu yaz sanatla çevrimiçi buluşuyor

İstanbul Çağdaş Çocuklara Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu farklı kavramlara ve sanatsal biçimlere odaklanan atölye çalışmalarını içeriyor. Atölyeler, müzenin koleksiyon stantlarından sanat çalışmalarının gösterimiyle başlıyor. Çocuklar bu gösterimde, sanat yapıtlarını müze uzmanlarıyla birlikte çözümleyerek sanat tarihinden örneklerin ele alındığı kısa bir sunuma katıldıktan sonra kendi sanat çalışmalarını yaratıyor.

10 farklı aktiflik

Çocuklar İstanbul Modern’in Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu’nda Benim Renklerim, Lekeler ve Çizgiler, Tabiattan Motifler, Tuvalimdeki İzler, Dokulu Fotoğraflar, Renk Oyunları, Boyanın Hikayesi, Fotoğraftan Resme, Birleşen Objeler ve Benim Bakışım başlıklı 10 farklı aktifliğe katılabiliyor.

Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu İştirak Belgesi

Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu’nda etkinlikler, hafta içi her gün yaz boyunca tekrar ederek farklı tarihlerde uygulanıyor. Böylelikle iştirakçiler, etkinliklere katılacakları tarihleri seçerek belirleyebiliyor. Çocuklar bu çalışmaların birine yahut hepsine, istedikleri tarihlerde katılabiliyor. İstanbul Çağdaş, on farklı seçenek sunan atölyelerin en az beşine katılanlara Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu İştirak Dokümanı veriyor.

Erken kayıt fırsatı

Program kapsamında düzenlenen atölyelerden, beşine kayıt yaptıranlara avantajlı iştirak şartı, ayrıyeten 27 Haziran tarihine kadar geçerli olmak üzere erken kayıt fırsatı sunuluyor.

Atölye Tarihleri: 5 Temmuz – 27 Ağustos 2021 ortası hafta içi her gün

4-7 yaş kümesi çocuklu aileler için 11.00-12.00,

8-12 yaş kümesi çocuklar için 14.00-15.00

Hibya Haber Ajansı