Çocuklar Müziği Bu Proje İle Sevdi

Uluslararası Rotary 2440. Bölge, Inner Whell 244. Bölge Federasyonu ile birlikte çocuklara müziği sevdirecek projenin ilkini Buca Şerif Tikveşli İlkokulu’nda gerçekleştirdi. “Müzik Sever misiniz?” isimli kitabın Yazarı Rotary e-Kulüp üyesi İclal Kardıçalı hazırladığı slayt sunumda çocuklara müziği uygulamalı olarak interaktif bir çalışma ile anlattı.

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Kulüplerinden Rotary e-Kulüp, Rotaryen eşlerinden oluşan Uluslararası Inner Whell 244. Bölge kulüpleri ile birlikte ilkokulda okuyan çocukların müziğe ilgilerini artırmak, ritim duygularını geliştirmek ve kendilerini keşfetmelerini sağlamak için hayata geçirdiği projenin ikinci aşamasında hazırlanan slayt sunumlarla müziği uygulamalı olarak hayata geçirdi. Rotary Toplum Birliklerinde uygulanacak çalışmada müzik kitabını hazırlayan İclal Kardıçalı ilk olarak Buca Şerif Tikveşli İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri ile interaktif bir çalışma gerçekleştirdi.

Çocuklara müziği sevdirmeyi hedefleyen proje ile ilgili olarak Buca Şerif Tikveşli İlkokulu’nda ilki gerçekleşen çalışma ile ilgili konuşan İclal Kardıçalı, “Öğrenciler iki saat süren bu çalışmada hem eğlendiler hem de öğrendiler. Birkaç öğrenciden öğretmenleri olmam İçin teklif aldım ve birkaç öğrenci eğitim bittikten sonra gelip, “Başka gösteri yok mu?” diye sordu. En çok güldüğüm ise, “Müzik neden seversiniz diye sorduğumda, bir öğrencinin “Beni gaza getiriyor” diyerek verdiği cevaptı.” dedi.

Geri dönüşlerin beklenen de iyi olduğunu görmenin kendilerini son derece memnun ettiğini dile getiren Kardıçalı, “Buca Şerif Tikveşli ilkokulu ile başladığımız uygulamalı ilk çalışmamızda bana gönülden destek veren aile üyelerim sevgili Zeynep Pamukçu, Esat Kardıçalı, Funda Sungurtekin ve okula gelerek etkinliğe katılan Rotary 2440. Bölge Toplum Birlikleri Komite Başkanı sevgili Hülya Karaduman’a sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca Okul Müdürleri Aygül Hanım ve İsmail Bey’e her zamanki destekleri ve kusursuz hazırlıkları için de çok teşekkür ediyorum. Çocuklar her zaman her yerde harika ve hepimiz için çok mutlu bir gündü umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki çalışmamız Yakaköy Toplum Birliği’nde gerçekleşecek ve kulüplerimizin diğer toplum birliği okulları ile devam edecek” şeklinde konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı