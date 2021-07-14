Çocuklar Niloya İle Karpuz Seçmeyi Öğrenecek

Sevinçli müzikleri ile çocukların keyifli vakit geçirmesini sağlayan Niloya, öğretici içeriği ile ebeveynlerin de tercihi oluyor. Her gün yeni bir macerayla hayatı öğrenen Niloya, yeni kısmında karpuzun nasıl seçileceğini ekranlara getiriyor. Sevilen çizgi sinema, 29 Haziran Salı günü, saat 15.00’ da Niloya YouTube kanalında minik izleyicileriyle buluşacak.

Eğitici ve öğretici içerikleriyle her kısmında hayatın içinden aktüel bahisleri ekrana getiren Niloya, bu sefer de çocuklara karpuz seçmeyi öğretiyor. Niloya, Murat ve Mete bisiklet sürerken karpuz satan seyyar satıcının ‘’seçmece bunlar’’ diye bağırması ile canları karpuz çeker. Karpuz seçmeyi bilmeyen çocuklar ise satıcıdan bilgi alınca, sıkıntı bir misyon onları bekler. Sevilen çizgi sinema karakteri Niloya ‘‘Seçmece Bunlar’’ kısmıyla 29 Haziran Salı Günü Niloya YouTube kanalında ekrana gelecek.

Sevinçli müzikleri ile çocukların keyifli vakit geçirmesini sağlayan Niloya, öğretici içeriği ile ebeveynlerin de tercihi oluyor. Her gün yeni bir macerayla hayatı öğrenen Niloya, yeni kısmında karpuzun nasıl seçileceğini ekranlara getiriyor. Sevilen çizgi sinema, 29 Haziran Salı günü, saat 15.00’ da Niloya YouTube kanalında minik izleyicileriyle buluşacak.

29 Haziran Salı günü Niloya YouTube kanalında ekrana gelecek 139. Kısmın konusu ise şöyle;

Niloya, Murat ve Mete bisiklet sürmektedir. O sırada köye bir satıcı gelmiştir. Karpuz satmaktadır. Manileriyle aracın hoparlöründen ‘’seçmece bunlar seçmece’’ diye seslenmektedir. Bisikletleriyle gezen çocuklar, karpuzcuyu farketmişlerdir ve canları karpuz çekmiştir. Karpuzların kokusu etrafı sarmıştır. Anneleri de çocuklardan bir karpuz seçmelerini ister. Sıkıntı bir vazife onları beklemektedir…

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı