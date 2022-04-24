“Çocuklar Sevindi, Büyükler Övündü”

TBMM’nin açılışının 102. yılı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Burhaniye’de düzenlenen şölende coşkuyla kutlandı.

Dünya’da çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklar Burhaniye Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliğinde 8 Eylül Stadında doyasıya eğlendi.

“HERKES ÇOCUKLARLA BİRLİKTE ŞENDİ”

Bir çok etkinliğin yapıldığı şölende ailelerde çocukları kadar eğlendi. Uçurtma etkinliği ile yüzlerce uçurtmanın gökyüzünde özgürlüğe süzüldüğü şölende, 8 Eylül stadını dolduran çocuklar için farklı yaş gruplarında çeşitli etkinlikler de yapıldı.

Pandomim gösterileri, tahta bacak, bahçe satrancı, geleneksel yarışmalar, dans, resim ve drama atölyeleri, zeka oyunları, yüz boyama ve maskot gösterileriyle gün boyu keyifli dakikalar yaşayan çocukların eğlenceleri görülmeye değerdi. Etkinliğe katılamayan aileler ve çocukları Belediye sosyal medya hesaplarında yayınlanan havadan dron çekimleriyle etkinliği izleyebildiler.

Şenlik boyunca çocuk şarkılarının çalındığı etkinliklerde, 23 Nisan Bayramı Hatırası için hazırlanan fotoğraf platformunun yanı sıra çocuklara uçurtma hediye edildi. Şölen boyunca çocuklara pamuk helva, horoz şeker, meyve suyu, şapka, balonlar ve çeşitli hediyeler verildi. Burhaniye Belediyesi Bayram kutlama Şenliğine eşi Nuriye Deveciler ile birlikte katılan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler çocukların bayramını kutlayarak onlara “Nutuk” kitabını hediye etti;eğlenen çocukların eğlencelerine ortak oldu

EĞLENCE SONRASI TİYATRO İZLENDİ

Şölen sonrası çocuklar Belediye tarafından düzenlenen Asterix& Oburix isimli tiyatro oyununu izledi. Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde düzenlenen tiyatroya yüzlerce çocuk katıldı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı