Çocuklara Kitap Söyleşileri kırsal mahallelerde

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’nin Çocuklara Kitap Söyleşileri Güngören ve Hasanağa’da devam etti. Çocuklarla bir araya gelen çocuk kitapları yazarı Betül Kanbolat keyifli söyleşiler gerçekleştirdi.

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri, Çocuklara Kitap Söyleşileri etkinliklerini Gezici Kütüphane ile kırsal mahallelere taşımaya başladı. Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’nin düzenlediği Çocuklara Kitap Söyleşileri’nin bu ayki konuğu çocuk kitapları yazarı Betül Kanbolat oldu.

Sabahki bölümde Güngören İlkokulu’nda ve öğleden sonra da Hasanağa İlkokulu’nda çocuklarla bir araya gelen Betül Kanbolat “Go Go İgo Bir Akıl Oyunu Hikayesi” ve “Dugong Dugo’yu Kim Üzdü?” isimli kitapları hakkında çocuklarla keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Kitaplarından parçalar okuyan Kanbolat, çocukların merak ettikleri soruları da yanıtladı.

Çocuk kitapları dünyasının umut dolu ve renkli bir dünya olduğunu ifade eden Kanbolat “Üç çocuk annesi bir yazar olarak çocukların nabzını tutmayı, hikayeler okumayı, hayal kurmayı seviyorum. Hissettiklerimi onların karşısında ifade edebilmek çok önemli. Çocuk kitapları yazarı olarak onlarla bir araya geldiğimde bambaşka ve güçlü bir bağ kuruluyor. Bu anlamda yazarın ölü bir kavram olmadığını görmeleri, okudukları hikayelerin ortaya çıkışı ile ilgili ek bilgiler edinmeleri beni ayrıca heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor” dedi.

Kanbolat söyleşi sonunda Nilüfer Belediyesi tarafından armağan edilen kitaplarını çocuklar için imzaladı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı