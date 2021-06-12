Egzersizden önce bir bardak süt

Egzersizden önce bir bardak süt

 Sıhhat Bakanlığı Türkiye Halk Sıhhati Kurumu, Sıhhat Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Besin, Tarım ve Hayva
Ana Sayfa Eğitim 12 Haziran 2021 12 Görüntüleme

Çocuklara ve gençlere yönelik yaz programı başlıyor

Çocuklara ve gençlere yönelik yaz programı başlıyor

5-10 yaş ortası çocuklara yönelik Haftasonu Çocuk Atölyeleri  cumartesi ve pazar günleri saat 12.00 – 13.00 ortasında gerçekleştirilecek. 14-17 yaş kümesindeki gençlere yönelik atölyelerin yer aldığı Yaz Okulu ise 12-20 Haziran’da haftasonları takip edilecek dört günlük derslerden oluşacak. 13.00-14.00 saatleri ortasında Renk Teorisi bahsiyle başlayacak derslerde sırasıyla portre, natürmort ve peyzaj bahisleri ele alınacak. Zoom üzerinden gerçekleştirilecek dersler hakkında ayrıntılı bilgi kayıt Sakıp Sabancı Müzesi’nin web sayfasından ulaşılabilir. 

Hibya Haber Ajansı

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