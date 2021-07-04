Çocuklarda güneş çarpmasına karşı 8 kritik önlem

Yaz mevsiminin kendini düzgünden güzele hissettirmeye başladığı bugünlerde güneş çarpması bilhassa küçük yaştaki çocukların sıhhatini tehdit eden durumlara yol açabiliyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Çocuk Sıhhati ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamuran Mutluay, “Güneş çarpması daha çok bebeklerde ve çocuklarda görülüyor. Yüksek derece sıcaklarda uzun mühlet güneş altında kalmak beden sıcaklığının olağandışı derecede yükselmesine bağlı olarak kalıcı tahribata, hatta mevte yol açabilecek önemli bir durumdur” ihtarında bulunuyor.

Belirtilere dikkat!

Güneş çarpması; kuru, kızarık ve sıcak bir cilt, 39-40 dereceyi aşan yüksek ateş, halsizlik, ahenge isteği, bulantı, kusma, baş ağrısı, çarpıntı, kalbin süratli atması, süratli teneffüs, ağızda ve dudaklarda kuruluk, gözyaşında azalma ve şuur kaybı üzere belirtilerle kendini gösteriyor. Pekala, bu durum neden bilhassa bebek ve çocuklarda daha fazla görülüyor? Bebeklerin sıcağa ahenklerini sağlayan beden soğutma düzeneklerinin daha az geliştiğini belirten Dr. Kamuran Mutluay, “Bebekler daha az terledikleri için bedenlerini yetişkinler kadar soğutamazlar. Susadıklarında da bunu tabir edemezler. Çocuklar da kendilerini oyuna kaptırıp güneşin tesirlerini hissedemeyebilirler” diyor.

Anne babalara teklifler

Anne babaların çocuklarını güneş çarpmasından korumak için dikkat etmeleri gerekenler hakkında detaylı bilgi veren Dr. Kamuran Mutluay, tekliflerini şöyle sıralıyor:

Çocuklarınızı 10.00-16.00 saatleri ortasında açık hava aktivitelerinden ve idmandan uzak tutun.

Güneşe çıkmadan en az 15-20 dakika evvel bebekler için 50+ müdafaa faktörlü, çocuklar için 30+ müdafaa faktörlü güneş kremi kullanın, 2-3 saat aralıklarla tekrarlayın.

Baş bölgesini korumak için geniş kenarlıklı şapkalar ve güneş gözlüğü kullanın.

Güneşten korunmak için tente yahut şemsiye yerine ağaç gölgesini tercih edin.

Her fırsatta su içirin, susamasını yahut istemesini beklemeyin.

Sık sık duş aldırın.

Asla araçta bırakmayın. Araç içi sıcaklık bir saat içinde bile hayati tehlike yaratabilir.

İnce, pamuklu ve açık renkli giysiler tercih edin.

Şuuru kapalıysa acil yardım çağırın

Güneş çarpmasından şüphelenilen bir durumda, öncelikle çocuğu serin ve gölge bir yere alarak fazla kıyafetlerinin çıkartılması gerektiğini anlatan Çocuk Sıhhati ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamuran Mutluay, yapılması gerekenleri “Mümkünse ılık bir duş yaptırın. Şayet duş yaptıramıyorsanız baş, koltuk altı ve kasık bölgesine soğuk su ile ıslatılmış bez koyun. Şuuru açık ise sıvı verin. Şuuru açık değilse yahut durumunda süratli bir düzelme görmüyorsanız, kusma ihtimaline karşı yan yatırıp acil tıbbi yardım çağırın” diye özetliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı