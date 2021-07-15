Çocuklarda zihinsel gelişim ve yüksek bağışıklık için devam sütü kullanılmalı

Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Vildan Ertekin, “Günümüzde bebeklerin ve çocukların geleceğin sağlıklı bireyleri olmaları için gelişim çağında gerçek ve tam beslenmeleri büyük değer taşıyor. Bu noktada, büyüme ve gelişimlerinin değerli bir kısmını 1-4 yaş ortasında tamamlayan çocukların zihinsel gelişimleri ve yüksek bağışıklığa sahip olmaları için doğal içerikli besinlerle beslenmeleri gerekiyor. Büyüme ve gelişime direkt olumlu katkı sağlayan, vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiş çocuk devam sütü tüketiminin ihtiyacı de bu noktada karşımıza çıkıyor” dedi.

Çocuklarda büyüme ve gelişme suratı, birinci 1 yaştan sonra süt çocukluğu devrinden farklı olarak ergenlik devrine kadar yavaşlarken, 1 yaş sonrası bebeklerin günlük güçleri ve başka besin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için devam sütü tüketmeleri büyük değere sahip oluyor. Bilhassa doğumdan itibaren birinci altı ay tek başına anne sütü ile beslenme, akabinde anne sütünün eşlik ettiği tamamlayıcı yanlışsız beslenme, bebeklerin kâfi ve sağlıklı büyümesini sağlayacak temelleri oluşturuyor.

Gerçek uzunluk ve kilo için devam sütü kullanılmalı

Bu çerçevede kâfi devam sütü vb. destekleyici bir tüketim gerçekleştirmeyen çocuklarda yetersiz uzunluk uzaması ve tartı artışı görülebilir, bu da hayatının tüm devirlerinde kemik kütlesi ve mineral içeriği üzerine olumsuz tesirler manasına gelebilir. Buna rağmen kâfi süt alımı ile dişlerin mine katmanı üzerinde hami katman oluşurken metabolik sendrom, kardiyovasküler hastalıklar, tip2 diyabete karşı muhafaza sağlanabilir.

“Devam Sütü, Çocukların Yanlışsız Beslenmesi için Değer Taşıyor”

Çocuklarda devam sütü kullanılmasına ait olarak Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Vildan Ertekin, “Salgın günlerinde çocukların bağışıklığının güçlü olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Çocuklar, erişkinlere nazaran daha fazla protein ve güce muhtaçlık duyar. Ayrıyeten bu periyotta kâfi ölçüdeki besinlerle çinko, demir ile A, B12, B6, C, D ve E vitaminlerinin alınması, bağışıklık işlevinin sürdürülmesi için gereklidir. Birçok çalışmada D vitamininin ehemmiyeti vurgulanıyor. En çok kalsiyum düzenleyici rolü ve kemik sıhhatine katkısıyla ünlü olan D vitamini, birebir vakitte bağışıklık sistemini de düzenliyor. Global ölçekteki çeşitli yayınlarda belirtildiği üzere kaliteli protein, kalsiyum, D vitamini, B12 ve B2 vitamini, çinko, magnezyum, selenyum ve pantotenik asit üzere öğelerden yana güçlü olan zenginleştirilmiş devam sütleri, çocukların hakikat beslenmesi için değer taşıyor” dedi.

Pınar’ın yeni 1 litrelik ekonomik uzunluk ambalaja sahip “Çocuk Devam Sütü” ile çocuklar sağlıklı gelişiyor

Türkiye’de sağlıklı jenerasyonların gelişimine öncülük eden Pınar, “Çocuk Devam Sütü” ile çocuklara muhtaçlıkları olan vitamin ve mineral dayanağını sağlıyor. Eser içeriğindeki D vitamini, B12 ve çinko, çocukların fizikî gelişimini ve bağışıklık sistemini destekliyor. Pınar Çocuk Devam Sütü, 200 ml ve 500 ml seçeneklerinden sonra artık de 1 litrelik ekonomik ambalajıyla raflardaki yerini alıyor.

Hibya Haber Ajansı