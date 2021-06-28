“Çocukluğumdan beri var, zararsız” demeyin!

Deri kanseri dünyada en sık rastlanan kanser çeşidinde birinci sıralarda yer alıyor. Dünyada her yıl yaklaşık 2-3 milyon şahsa melanom dışı deri kanseri ve 132 bin bireye deri kanserinin daha tehlikeli bir tipi olan melanom tanısı konuyor. Türkiye’de de her yıl 16-17 bin kişi melanom dışı deri kanserine ve 1500-2000 kişi de melanoma yakalanıyor. Deri kanserlerinin önlenebilir olan en kıymetli nedeni ise ziyanlı güneş ışınlarına korunmasız maruz kalmak! Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. İkbal Esen Aydıngöz,dünyada deri kanserlerinin görülme sıklığının katlanarak artmasında ve kimi hastalarda ölümcül sonuçlara yol açmasında toplumda gerçek sanılan yanlış bilgilerin de kıymetli rol oynadığına dikkat çekerek, “Deri kanserinden korunmamız için güneşin ziyanlı ultraviyole ışınlarına karşı gerekli tedbirleri almamız çok kıymetli. Ayrıyeten geç teşhis konulduğunda ölümcül olabilen cilt kanserlerinde erken teşhis hayat kurtarıyor. Hasebiyle, hekiminizin önerdiği aralıklarla dermatolojik muayenelerinizi asla aksatmayın” diyor. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. İkbal Esen Aydıngöz,deri kanseri hakkında toplumda yanlışsız sanılan 10 yanlış bilgiyi anlattı; değerli teklifler ve ihtarlarda bulundu.

Yanlış: Bronzlaşmak sağlıklıdır, öyleyse derimin bronzlaşmasını sağlamalıyım

Doğrusu: “Her deri tipinde bronzlaşma olmaz. Bilhassa açık derili bireyler bronzlaşmak için güneş temasını arttırdıklarında güneş yanığı meydana geliyor. Güneş yanıkları ilerleyen yaşla birlikte deri kanseri riskini yükseltiyor” ikazında bulunan Prof. Dr. İkbal Esen Aydıngöz, şöyle devam ediyor: “Bronzlaşmak, hücre çekirdeklerini ziyanlı ışınlardan korumak için kullanılan bir düzenektir. Derinizin yapısını tanıyın, buna göregüneş temasınızı azaltın. Aksi halde deri hücrelerinde DNA hasarı ve sonucunda ortaya çıkan mutasyonlar deri kanserine neden olabiliyor”

Yanlış: Bulutlu havada güneşten korunmaya gereksinimim yok

Doğrusu: Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. İkbal Esen Aydıngöz,bulutların güneş ışınlarını lakin yüzde 30 oranında filtrelediklerini belirterek, “Böyle havalarda, bilhassa esinti de varsa, güneşin yakıcı tesiri fark edilemiyor ve bunun sonucunda şiddetli güneş yanıkları oluşabiliyor. Güneş yanığı da deri kanseri olan melanom riskini 2 kat artırıyor” diyor.

Yanlış: D vitamini eksikliğine neden oldukları için güneş koruyucuların kullanılması sakıncalı

Doğrusu: Toplumdaki yaygın inanışın bilakis, D vitamini eksikliğine neden olmadan güneşten korunabiliriz. Prof. Dr. İkbal Esen Aydıngöz, “Yapılan çalışmalar Türkiye enlemlerinde, güneşin yeryüzüne dik geldiği saatlerde, 30 dakika müddetle yüz ve kolların korunmasız güneş alması durumunda deriden kâfi D vitaminin sentezlenebildiğini gösteriyor. Buna nazaran 10:00-16:00 saatleri ortasında, 30 dakika korunmasız güneşten faydalanalım” diyor. Ayrıyeten ekliyor; “D vitamini eksikliğinin tedavisinde D vitamininden varlıklı besinlerle beslenme ve D vitamini destekleri itimatla kullanılıyor”

Yanlış: Güneş koruyuculardaki kimyasallar kansere neden oluyor

Doğrusu: Güneş koruyucuların kansere neden oldukları bilimsel olarak ispatlanmadı. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. İkbal Esen Aydıngöz, güneşten koruyan eserlerin ölümcül kanser çeşidi olan melanom riskini yüzde 50 oranında azalttığını belirterek, “Bu çok kıymetli bir kazanımdır. Lakin kimyasal hususların kullanımı hem etraf hem de insan sıhhati açısından dikkatle sorgulanması gereken bir bahis. Bu hassaslıkla yaşa, uygulanacak bölgeye, su temasına, deri tipine ve eşlik eden dermatolojik hastalıklara nazaran farklı güneş filtreleri tercih ediyoruz” diyor.

Yanlış: Güneş koruyucumu kullanıyorum, istediğim kadar güneşlenebilirim

Doğrusu: Güneş hami eserlerin aktifliği ispatlandı. Fakat bu eserler tam korunma sağlamıyorlar. Hasebiyle en uygun korunma, güneş koruyuculara ek olarak güneşin yeryüzüne dik olarak geldiği 10:00-16:00 saatleri ortasında kapalı ortamlarda bulunmak ve son yıllarda kullanımı giderek artmakta olan UV muhafazalı dokumacılık eserlerini giymek.

Yanlış: Koyu derili olduğum için deri kanseri riskim yok

Doğrusu: Koyu ciltlilerde de deri kanseri görülebiliyor. Esmer ciltli bireyler güneş ışınlarıyla temas sonrası süratle bronzlaşarak güneş ışığının ziyanlı tesirlerinden bir ölçü korunuyorlar. Açık ciltli bireylerle karşılaştırıldığı vakit deri kanseri riskinin de daha az olduğu görülüyor. Fakat yapılan çalışmalar bu pigmentasyonun tesirinin 5 muhafaza faktörlü bir krem kadar olduğunu gösteriyor ve kanserden tam korunma için kâfi gelmiyor.

Yanlış: Solaryum ışınları güneşten çok daha az radyasyon içerdiği için daha inançlı

Doğrusu: Yapılan çalışmalarda; solaryum ışınlarının öğle güneşinin 2-4 katı ışın verdiği ortaya konmuş. Solaryum aygıtlarıyla bronzlaşmak deri kanseri riskini 5-6 kat arttırıyor. Deri kanserini önlemek için solaryum kullanımından mutlaka kaçınmanız gerekiyor.

Yanlış: Bu ben çocukluğumdan beri var, zararsız. Muayene edilmesine gerek yok!

Doğrusu: Deri kanserinin en tehlikeli tipi olan melanomların yüzde 0.03’ü mevcut benler üzerinden gelişiyorlar. Bu risk düşük olmakla birlikte, çok sayıda beni olan şahıslarda hafıza aldatıcı olabiliyor. Hasebiyle “Nasılsa çocukluğumdan bu yana var” diye düşünmeyip, benlerin renk ve form değişikliklerinde kesinlikle dermatoloji muayenesi olmak gerekiyor.

Yanlış: Ailemde deri kanseri yok, bende de deri kanseri olmaz

Doğrusu: Deri kanseri aile hikayesinden bağımsız olarak ortaya çıkıyor.Bununla birlikte, ailede bilhassa birinci derece akrabalarda melanom ya da melanom dışı deri kanseri olması, riski besbelli olarak arttırıyor. Bu türlü bir durumda aile bireylerinin dermatolojik muayenelerinin ihmal edilmemesi gerekiyor.

Yanlış: Bıçak bedelse kanser kötüleşir, tedavi olmak istemiyorum

Doğrusu: Prof. Dr. İkbal Esen Aydıngöz cerrahi formülün birçok kanser tipinde en başarılı sonuç veren tedavi yolu olduğunu belirterek, “Diğer kanser tiplerinde olduğu üzere, deri kanserinde de, hastalıklı dokunun prensiplere uygun olarak belli bir hisseyle geniş olarak çıkartılması, hastanın ömür müddetini uzatıyor. Ayrıyeten, hastalığın tekrarlama riskini de manalı olarak azaltıyor. Lakin, tedavinin başarılı olması için erken teşhis ve erken tedavi gerekiyor” diyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı