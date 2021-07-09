Çocukluğunuzun Lezzetlerini Sofranıza Taşıyın

Çocukluğunuzun vitrinlerinden çıkıp gelen emaye çaydanlık kadroları, sağlıklı sofraların vazgeçilmez tercihlerinden oluyor. Eşsiz desenleriyle sofranıza baharı getiren Bambum’un emaye Clara Çaydanlık Grupları, sağlıklı yapısıyla çay keyfinize ikiye katlıyor. Geçmişe seyahate çıkaran Bambum Clara Çaydanlık Kadroları, kilitli kapak ve el yakmayan ergonomik kulplarıyla güvenliğinizi sağlıyor. Yüksek kaliteli ve şık dizaynlarıyla emaye tutkunlarının beğenisine sunulan Bambum Clara Çaydanlık Ekipleri, konutunuzdaki eşyalara ziyan vermemesi hedefiyle Bambum Mento kare nihale ikramı ile birlikte satışa sunuluyor.

Sağlıklı, estetik ve organik eserleriyle ön plana çıkan Bambum, emaye eserleriyle sofralarımıza unuttuğumuz lezzetleri taşıyor.

Göz alıcı desen ve renkleriyle sofralara baharı getiren Bambum’un emaye Clara Çaydanlık Kadroları, bakteri barındırmayan yapısıyla uzun yıllar kullanımınıza sunuyor. Ergonomik kulplarıyla kolaylık sağlayan Bambum Clara Çaydanlık Ekipleri, çay keyfinize başka bir hava katıyor. Sıhhat dolu emayenin nostaljisini sofralara taşıyan Bambum Clara Çaydanlık Ekipleri, Bambum kare nihale armağanı ile birlikte satışa sunuluyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı