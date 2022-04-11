Çok kanallı alışverişi daha güvenli yapmanın 7 yolu

Perakende sektöründe çok kanallı yapı büyümenin yeni dinamiğini oluşturuyor. Online ve fiziksel kanallardan gerçekleşen alışverişin, sorunsuz müşteri deneyimi yaratması için her noktada güvenliği sağlaması en kritik unsur. Paynet şirketlerin hem kendileri hem müşterileri için daha güvenli çok kanallı alışveriş sunabilmesinin 7 yolunu açıkladı.

Yeni ihtiyaçların ve teknolojinin gelişimiyle perakende sektörü hızlı bir dönüşüm yaşıyor. Bu dönüşüm perakendecileri her zamankinden daha yüksek beklenti ve zorluklarla karşı karşıya bırakıyor. Hem fiziki hem sanal kanallarda kusursuz deneyim sunan markalarla etkileşimini artıran müşteriler, bu çok kanallı alışveriş deneyiminin güvenliğinin sağlandığı konusunda da ikna edilmeyi istiyor. Öte yandan perakendeciler müşterilerinin verilerini koruyamadıkları durumda sert yaptırımların yanında itibar kaybıyla yüzleşiyor. Kişisel verilerin korunmasına yönelik giderek artan hassasiyet markaların müşteriyle etkileşime geçtiği her noktada daha yüksek güvenlik çözümleri sunmasını gerektiriyor. Özellikle çoklu kanalda güvenliğin sağlanmaması şirketlerin önemli kayıplar yaşamasına da yol açıyor. Forrester Research’ün yaptığı bir çalışmaya göre sadece yüz yüze müşteri deneyimine odaklandıkları ve güvenliği arka plana attıkları için şirketlerin yüzde 25’i geçtiğimiz 1 yılda önemli kayıplar yaşadı.

Bu nedenle bugün tüm perakende şirketlerinin ajandasında çok kanallı alışverişte hem müşterileri hem kendi operasyonları için güvenliği en üst noktaya taşımak en önemli önceliklerden biri. Paynet çok kanallı alışverişi daha güvenli yapmanın 7 yolunu açıkladı.

Kritik verileri koruma altına alın

Müşteri ödeme kartından sadakat programına ve alışveriş geçmişine kadar sağladığı tüm verilerle perakende sektörü günümüzün siber suçlularının başlıca hedefi haline geldi. Global araştırmalara göre, perakendecilerin yüzde 44’ü fidye yazılımı kurbanı. Siber saldırılardan korunmak ve kritik verilerin güvenliğini sağlamak için öncelikle yazılımı sürekli güncellemek, bulut tabanlı entegre güvenlik çözümleri kullanmak gerekiyor.

Mobile özel uygulamalar geliştirin

Mobilde güvenlik kodlarının bilgisayar korsanlarının erişebileceği hiçbir zayıflık göstermediğinden emin olunmalı. Herhangi bir açık tespit edilmesi durumunda yazılım sürekli güncellenmeli. Mobile özel uygulamalarla güvenlik takibi yapılarak müşterinin güvenliği sağlanabilir.

Tedarik zincirinizi yakından takip edin

Perakendecilerin, üçüncü taraf satıcılarla ilgili güvenliği sağlamak amacıyla izleme çözümü çalıştırması gerekiyor. Güvenlik izleme ve derecelendirmeleri, satıcı ve tedarikçilerin güvenlik performansı konusunda şirketlerin güncel kalmasını sağlıyor. Veri ağlarını, gömülü sistemleri, uzaktan aygıt yönetimini, izleme sistemlerini, kart baskı çözümlerini ve katma değerli hizmetleri kapsayan gömülü ödeme donanım çözümleri kullanılabilir.

Kart saklama çözümlerini yaygınlaştırın

Güvenli Kart Saklama modülü, PCI DSS standartlarına uygun ödeme sistemleri için hassas kart verilerini saklamak üzere geliştirilmiş çözümler, kart bilgilerinin ilgili kurumların veri merkezine güvenli bir şekilde aktarılması ve ödeme süreçlerinde yeniden kullanımı “Tokenizasyon” algoritmaları ile gerçekleştiriliyor. Müşteriye ait tüm hassas bilgiler, her kart için token içerisinde saklanıyor ve VPOS / Ödeme Ağ Kapısı işlemlerinde kullanıyor.

Dijital cüzdan kullanın

Dijital cüzdanlar müşteri deneyimini iyileştirmenin yanında sağladıkları kolaylık ve güvenlikle de ön plana çıkıyor. Yapay zeka destekli finansal asistanları, ultra kişiselleştirme sağlayan özellikleri ve güçlü şifreleme sistemi sayesinde çok kanallı alışverişin en önemli itici gücü olan dijital cüzdan pazarının dünyadaki büyüme hızı da dikkat çekici. CB Insight’a göre şu anda yaklaşık 1 milyar dolarlık değere ulaşan dijital cüzdan sektörü 2027 yılında 7 milyar doların üzerinde bir hacim yakalayacak.

QR kodla hızlı ve güvenli ödeme

QR kod teknolojisi işletmelerin kendilerine özel kodlarla akıllı telefonlarında yer alan kamera ve QR kod tarayıcı ile ödeme sayfasına kolayca gidip işlemlerini tamamlamasını mümkün kılıyor. Burada işletmeler hem fiziksel mağazalarında hem online olarak QR kodla güvenli alışveriş yapabiliyor.

Mekan bağımsız temassız ödeme

Temassız alışveriş, teknolojinin sunduğu en güvenli ödeme yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Sadece online ödemelerde değil, aynı zamanda fiziki ödemelerde de temassız alışveriş hızla yaygınlaşıyor. NFC teknolojisi ile günlük hayatta sıkça kullanılan POS cihazları dışında tablet, cep telefonu, kiosk veya el terminali gibi Android cihazları NFC/ temassız bir ödeme aracına dönüştürmek mümkün olabiliyor. Bu uygulamalar fiziki POS’un tüm güven unsurlarını taşıyor. Temassız ödeme kanallarından biri de linkle alışveriş. Bu kanalda perakende şirketlerinin ödeme almak için müşterilerine e-posta veya SMS ile link göndermesi yeterli oluyor. Müşteriler nerede olursa olsun link aracılığıyla ulaştıkları ödeme sayfasında bilgilerini doldurup onayladıktan sonra ödeme gerçekleşiyor.

“Dijital tahsilat köprüleri kuruyoruz”

Paynet CEO’su Serkan Çelik, özellikle çok kanallı alışverişte güvenliğin çok önemli olduğunu belirtiyor. Son dönemde perakendeye yönelik geliştirdikleri bütünleşik ödeme çözümlerinde daha iyi bir müşteri deneyimi ve güvenliğine odaklandıklarının altını çizen Çelik, bu kapsamda neler yaptıklarını şöyle paylaşıyor: “Dijitalleşen ödeme sistemlerinde markalarla müşteriler arasında dijital tahsilat köprüleri kurarak fark yaratıyoruz. Hem yüz yüze hem online ortamda en yüksek güvenlikli çözümlerle müşterilerimizin ödeme almasını sağlıyoruz. Yüz yüze ödeme çözümlerinde QR kod, e-cüzdan, sanal POS ve PayPortal çözümlerimizle güvenli ödeme alırken, uzaktan da Paylink ve Çoklu Ödeme yöntemleriyle ödemeyi hızlı, kesintisiz ve güvenli hale getiriyoruz. Mağazalarda perakende satışta kullanılan Nebim V3 ile entegre Paylink özellikle çok kanallı ödeme sistemlerinde güvenliği sağlayan en yenilikçi çözümlerimizden biri. Bu entegrasyonla markaların mağaza içerisinde herhangi bir yerde, kasada, reyonda veya kabinde müşterilerinin hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme yapabilmelerini sağlıyoruz. Perakendeci; mağaza, e-ticaret ve markaya özel mobil uygulaması gibi farklı satış kanallarında, aynı ödeme deneyimini sunabiliyor. Tüketiciler kredi kartları yanlarında olmasa dahi mobil cihazlarıyla ödemelerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Mağaza içerisinde dahi PaynetPass veya Masterpass gibi kart saklama altyapılarında kayıtlı kartlarıyla anında ödemelerini tamamlayabiliyorlar. Üstelik ödemelerini ister cep telefonlarına gelen bir SMS ile ister Paynet altyapısında bulunan bankacılık uygulamalarıyla isterlerse kayıtlı kartları ile tek tıkla gerçekleştirmeleri mümkün oluyor. Önümüzdeki dönemde de bu tür çözümlerle daha çok işletmenin ödeme sistemlerinde en son teknoloji ve en güvenli şekilde erişimini mümkün kılmayı, müşteri deneyimini her noktada iyileştirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de ürün, çözüm ve hizmet kalitesini artırıp sürekli geliştirmeye devam edeceğiz.“

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı