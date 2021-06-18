Concorde Luxury Resort kapılarını

can dostlarınıza da açıyor

Concorde Luxury Resort, K.K.T.C’de bir birincisi gerçekleştirerek, evcil hayvan sahiplerine can dostlarıyla birlikte konaklama imkanı sunuyor.

Çağdaş çizgileri, mimari yapısı, aktivitelerindeki varlıklı çeşitliliği, şahsa sunduğu hayat alanlarının genişliğinin yanı sıra Kıbrıs’ın birinci Luxury Villa konseptini konuklarına deneyimleten Concorde Luxury Resort, Concorde lüksünü artık can dostlarımıza da sunmaya hazırlanıyor.

Bu dönem prestijiyle kapılarını patili dostlara açan Concorde Luxury Resort’ta, evcil hayvan sahipleri can dostlarından ayrılmadan eşsiz bir tatil tecrübesi yaşayacak. Tüm can dostlarınız özel paket alternatifleri ile Bafra’nın eşsiz kıyısı ,berrak denizi ve 125 dönümlük alanda tabiatın keyfini çıkaracak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı