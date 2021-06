Connexease müşterilerinin WhatsApp Business aktivasyonları CBOT’la dakikalar içinde tamamlanacak

Geçtiğimiz günlerde dünya devi WhatsApp’ın tahlil sağlayıcısı olan Türkiye’nin diyalog bazlı yapay zekada başkan şirketi CBOT, WhatsApp Business API hizmetini Türkiye’nin önder müşteri bağlantı platformu Connexease işbirliğiyle sunacak. Tüm dünya ve Türkiye’de 200’ü aşkın şirkete müşteri hizmetleri, müşteri ilgileri ve pazarlama departmanları için ülkü, çok kanallı bir iletileşme platformu sunan Connexease bu stratejik muahede sonrasında müşterilerinin WhatsApp Business API aktivasyonunu CBOT ile dakikalar içinde gerçekleştirecek ve WhatsApp üzerinde chatbot kullanmak isteyen müşterilerine bu imkanı sunacak. Müşteri hizmetleri alanının dönüşümüne öncülük eden iki güçlü teknoloji şirketinin stratejik işbirliği tüm kesimlerde ölçeği fark etmeksizin tüm kurumlar için yeni bir periyodun kapısını aralıyor.

WhatsApp Business API hizmetinin yaygınlaşması için; dünya ve Türkiye’de 200’ü aşkın şirkete muhtaçlığı olan bağlantı kanallarını tek platformda sunan Connexease ile stratejik işbirliğine gittiklerini söz eden CBOT Kurucu ve CEO’su Mete Aktaş: “CBOT olarak kullanıma hazır sanal asistanlarımız, IVR üzerinde yer alan sesli asistanlarımız, bildirilerin idaresini kolaylaştıran canlı takviye tahlillerimiz ve artık WhatsApp’ın gücüyle şirketlerin müşteri tecrübe süreçlerini uçtan uca yönetmelerine takviye sağlıyoruz. Bu dayanaklarımızın daha fazla şirket tarafından kullanılması içinse hali hazırda şirketlerin müşteri hizmetleri, müşteri alakaları ve pazarlama departmanları için ülkü, çok kanallı bir iletileşme platformu sunan Connexease ile stratejik bir işbirliğine imza atıyoruz. Yalnızca Connexease müşterilerinin WhatsApp Business API Aktivasyon sürecini hızlandırmakla kalmayacağız tıpkı vakitte CBOT’un yetkinliği ispatlanmış chatbot ve sanal asistanlarını da Connexease müşterilerinin kullanımına sunup WhatsApp üzerinde değişik tecrübeler elde etmelerini sağlayacağız. Bu işbirliğinin bizim için bir öteki ehemmiyeti de CBOT Platformu ve Connexease ortasındaki entegrasyon ile artık CBOT’un tüm chatbotlarının Instagram, Facebook, Telegram üzere toplumsal medya kanallarının bildiri kutularına daha süratli bir halde eklenebilecek olması, bu sayede esasen şirketler için müşteri hizmetlerinde öncelikli kanallar ortasına giren toplumsal medya araçlarının şirketlere daha fazla yarar sunmasını sağlayacağız. Chatbotlarımızın gelişmiş yapay zekaları sayesinde şahsileştirme özelliklerinin rakiplerine nazaran yüksek olması hem müşteri tecrübesini güçlendirecek hem satışa dayanak olacak hem de satış sonrası tecrübesi güçlendirecek.” diyor.

CBOT’la imza attıkları stratejik işbirliğine ait değerlendirmelerde bulunan Connexease Kurucu Ortağı Barış Yaşa: “Connexease olarak müşteri hizmetleri alanında artan bağlantı kanalı muhtaçlığını karşılayan tahliller sunmak, yenilikleri takip etmek, müşterimizin gereksinim duyduğu her anda yanında olmak bizim için çok kıymetli. Çalıştığımız işletmelere WhatsApp Busiess API aktivasyonunu yapmamız vakit alabiliyordu ve bu alanda her vakit Türkiye’de yerleşik, birebir lisanı konuşabildiğimiz bir hizmet sağlayıcısının gerekliliği ortadaydı. CBOT’un yapay zeka alanındaki çalışmalarını, chatbot ve sanal asistan konusundaki muvaffakiyetlerini her vakit takip ediyorduk. Son olarak WhatsApp ile gerçekleştirilen işbirliği bizi çok heyecanlandırdı. Ve sonuçta CBOT ‘la stratejik bir işbirliğine imza attık. Müşteri hizmetleri alanının tabiatına hakim, müşteri tecrübelerinin, beklentilerinin ve taleplerinin ne tarafa kayacağını yakından takip edip yatırımlarını yıllar öncesinden yapan iki başarılı teknoloji şirketi olarak alanın dönüşümüne öncülük edeceğiz. Müşterilerimizin WhatsApp aktivasyonlarını artık CBOT’la günler değil dakikalar içinde tamamlayıp onlara CBOT sayesinde başarılı chatbot ve sanal asistan tecrübeleri sunacağız” halinde konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı