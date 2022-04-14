Consus Enerji halka arz için talep toplamaya başladı

FİYAT İSTİKRARI İÇİN HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜNÜN YARISI KADAR FON AYIRDI

Türkiye’nin yenilenebilir enerji ve dağıtık enerji alanındaki öncü firmalarından olan Consus Enerji bugün talep toplamaya başladı. 14 – 15 Nisan tarihlerinde borsada satış – sabit fiyat yöntemiyle 4,50 TL fiyatla ve CONSE.HE koduyla talep toplayacak olan Consus Enerji’nin ek satış dahil toplam halka arz büyüklüğü yaklaşık 520 milyon TL olarak planlanıyor. Söz konusu halka arz büyüklüğünün yarısı kadar bir fon fiyat istikrarı işlemleri için ayrıldı ve bu fon, gerektiği taktirde, Consus Enerji’nin borsada işlem görmesinden itibaren 1 ay boyunca fiyat istikrarı işlemleri için kullanılabilecek.

Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, halka arz gelirleri ile Consus Enerji’nin büyümesini kârlı ve sürdürülebilir şekilde gerçekleştirmesini hedeflediklerini anlatarak, “Consus Enerji’nin güçlü bir bilanço ile değer yaratmasının en öncelikli hedefimiz olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Halka arzdan elde edilecek toplam kaynağın yüzde 50’ye yakın bir miktarını yeni yatırımlarla santral kapasitemizi büyütmek ve işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik kullanmayı planlıyoruz” dedi.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji ve dağıtık enerji alanındaki öncü firmalarından olan ve Global Yatırım Holding iştiraki Consus Enerji, Garanti BBVA Yatırım liderliğinde ve Global Menkul Değerler eş liderliğinde talep toplamaya başladı. 14 -15 Nisan tarihlerinde borsada satış – sabit fiyat yöntemiyle 4,50 TL fiyatla ve CONSE.HE koduyla talep toplayacak Consus Enerji’nin halka arzında, fiyat istikrarına verilen önemin bir göstergesi olarak, halka arz büyüklüğünün yarısı büyüklüğünde bir fon ayrıldı. Consus Enerji’nin borsada işlem görmesinden itibaren 1 ay boyunca fiyat istikrarı işlemleri uygulanacak. Consus Enerji halka arzına tüm aracı kurumlardan katılım sağlanabilecek.

Halka arz ile birlikte Consus Enerji’nin yüzde 27’sinin (ek satış yapılması durumunda yüzde 30’unun) halka açık hale gelmesi planlanırken, ortak satışı ve ek satış dahil halka arz edilen paylarının piyasa değeri yaklaşık 520 milyon TL olacak. Şirketin 31 Aralık 2021 tarihli mali verilerine bakıldığında, Consus Enerji’nin gelirleri son üç yılda iki katın üzerinde artırarak yaklaşık 42 milyon ABD dolarına ulaştı. Toplam gelirlerinin üçte ikisini YEKDEM kapsamında ABD doları bazlı tarife ile faaliyet gösteren yenilenebilir santrallerden elde eden Consus Enerji’nin FAVÖK olarak da adlandırılan faaliyet karlılığı yine aynı dönemde yaklaşık yedi kata yakın artarak 15 milyon ABD olarının üzerine çıktı. Şirketin bu performansa ulaşmasında santral kurulu gücündeki artışın yanı sıra, santrallerinin üretim performansındaki gelişim ve maliyet kontrolü etkili oldu.

Şirketin net finansal borcu ise 47 milyon ABD doları. Bu borçların büyük kısmı santral yatırımları için alınan uzun vadeli proje finansman kredilerinden oluşuyor. Consus Enerji, 31.12.2021 itibariyle toplam net borç tutarını mevcut FAVÖK performansı ile 3.2 yılda karşılayabilirken, yaklaşık 17 milyon ABD doları tutarında beklenen halka arz geliriyle, halka arzın hemen ertesinde yine 31.12.2021 mali verilerine göre net borç/FAVÖK oranının 2’ye gerilemesi öngörülüyor. BIST elektrik endeksine dahil şirketlerin otalama net borç/FAVÖK oranının 3.31 olduğu düşünüldüğünde, bu oran enerji sektörü için makul hatta düşük bir borçluluk seviyesi olarak değerlendirilmektedir.

Müşterilerin yatırım maliyeti olmadan, kendi enerjisini tasarruflu bir şekilde üretmesini sağlıyor

Dağıtık enerji kapsamında, yap-işlet modeli ile Türkiye’nin en büyük kojenerasyon ve trijenerasyon tesisi kurulu gücüne sahip enerji hizmet firması (ESCo) olarak Consus Enerji, tüm yatırım maliyetlerini üstlenerek ve yüksek verim ile işlettiği santrallerle tüketicileri, elektrik, ısı ve soğutma enerjilerinde tasarrufla buluşturuyor. Önümüzdeki dönemde özellikle yenilenebilir enerjideki üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen Consus Enerji, yine tüm yatırım maliyetlerini üstlendiği yap-işlet modeli kapsamında, şirketlerin öz tüketimlerine yönelik güneş enerjisi santrallerini hayata geçirmeyi, bu sayede tüketicilerin enerji maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

İş modellerinin, karbon sınırlamaları kapsamında müşterilerine rekabetçilik kazandıracağını ifade eden Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, “Yenilenebilir enerji ile özellikle ihracatçı firmalarımızın, önümüzdeki dönemde uygulamaya geçecek olan sınır vergilerinden etkilenmeden, işlerine rekabetçi bir şekilde devam etmelerine olanak sağlamayı amaçlıyoruz. Benzer şekilde sanayicilerimizin yanı sıra ticari işletmeler de karbon ayak izlerini sıfırlamak için yenilenebilir enerji çözümlerine büyük ilgi gösteriyor. Tabii ki, buradaki önemli nokta yine işletmeleri herhangi bir yatırım maliyetine katlanmadan tasarrufla buluşturmak” dedi.

Antigua’da ön mutabakat imzalandı

Arpacıoğulları ayrıca, yurtdışı büyüme hedefleri kapsamında yakın zamanda Karayipler bölgesinde bulunan Antigua ve Barbuda ile 5 MW’lık bir güneş santralinin yapımı, alım ve tarife garantisi kapsamında 30 yıl işletilmesine yönelik ön mutabakat imzaladıklarını ve nihai anlaşmayı da yakın gelecekte sonlandırmayı hedeflediklerini anlatırken, önümüzdeki dönemde de yurt dışındaki fırsatların gündemde kalacağını ve buradan değer yaratmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

‘Halka arz ile sürdürülebilir büyüme hedefliyoruz’

Halka arz gelirleri ile Consus Enerji’nin büyümesini karlı ve sürdürülebilir şekilde gerçekleştirmesini hedeflediklerini anlatan Arpacıoğulları, “Consus Enerji’nin güçlü bir bilanço ile değer yaratmasının en öncelikli hedefimiz olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Halka arzdan elde edilecek toplam kaynağın yüzde 50’ye yakın bir miktarını yeni yatırımlarla santral kapasitemizi büyütmek ve işletme sermaye ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanmayı planlıyoruz. Bu sayede enerji sektöründeki fırsatları daha etkin bir şekilde değerlendirebileceğiz. Diğer taraftan, halka arz gelirlerinin yaklaşık yüzde 50’sinin kullanım amacı ise borçluluğumuzu azaltmak olacak. Bu kapsamda özellikle kısa vadeli kredilerin azaltılmasına öncelik vereceğiz” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı