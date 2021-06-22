Consus Enerji halka arz yolunda ilk adımı attı

Küresel Yatırım Holding’in iştiraki Consus Güç halka arz yolunda birinci adımı atarak, temel kontratında halka arza yönelik değişiklik yapmak için Sermaye Piyasası Kurulu´na (SPK) başvurdu. Consus Güç, yenilenebilir güç alanında gerçekleştirdiği biyokütle ve güneş santralleri yatırımları ile öne çıkıyor. Öteki taraftan Şirket, birleşik ısı ve güç sistemlerini (kojenerasyon / trijenerasyon ) Yap-İşlet iş modeli ile hayata geçirerek, Türkiye’nin en büyük heyeti gücüne sahip güç hizmet firması (ESCo) olarak bu alanda kesim başkanı unvanını elinde tutuyor.

Küresel Yatırım Holding (GYH) iştiraki Consus Güç temel kontratında halka arza yönelik değişiklik yapmak için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Yenilenebilir güç üretiminin yanı sıra güç hizmetleri ve verimliliği alanlarında faaliyet gösteren Consus Güç, birleşik ısı ve güç sistemleri alanında (kojenerasyon / trijenerasyon ) Yap-İşlet iş modeli ile Türkiye’nin en büyük heyeti gücüne sahip güç hizmet firması (ESCo) olarak bölüm başkanı unvanını elinde tutuyor. Tıpkı vakitte Türkiye’nin önde gelen biyokütle güç üreticilerinden biri olan Consus Güç, 40 MW’ı biyokütle ve güneşten oluşan yenilenebilir kaynaklardan, kalan kısmı ise birleşik ısı ve güç tesislerinden oluşmak üzere toplam 94,1 MW’lık konseyi güce ulaştı.

Biyokütle ile 65 bin hanenin elektrik muhtaçlığını karşılıyor

Yüklü olarak ziraî atıklardan güç üretilen ve 12 MW’ı Aydın, 12 MW’ı Mardin ve 5,2 MW’ı Şanlıurfa tesisinden olmak üzere bu alanda 29,2 MW’lık heyeti güce sahip olan Consus Güç, Türkiye’nin önde gelen biyokütle güç üreticileri ortasında yer alıyor. Consus Güç, geçtiğimiz yıl bu üç tesisten 171 milyon kWh elektrik üreterek 65 bin hanenin elektrik gereksinimini karşıladı. Consus Enerji’nin üç tesisi de Yenilenebilir Güç Kaynakları Destekleme Düzeneği (YEKDEM) kapsamında yer alıyor. Şirket birebir vakitte biyokütle tedarik ve toplama faaliyetleriyle birlikte güç santrali operasyonlarını tek çatı altında birleştiren az sayıdaki şirketten biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Yurtdışında yatırım planlıyor

Portföyündeki birinci güneş gücü santrali olan 10,8 MWp heyeti güce sahip tesisi 2019 yılında Mardin’de faaliyete alan Consus Güç, burada da 2020 yılından itibaren YEKDEM’den yararlanıyor. 10 yıl boyunca YEKDEM kapsamında elektrik satışı yapacak olan şirket, bu tesiste 2020 yılında 20 milyon kWh elektrik üreterek yaklaşık 7,5 bin hanenin elektrik muhtaçlığını karşıladı.

Consus, başka bir faaliyet alanı olan güç hizmetleri ve verimliliği kapsamında gerçekleştirdiği kojenerasyon/trijenerasyon tesisleri ile Türkiye’de sekiz farklı noktada toplam 54,1 MW heyeti güce sahip. Şirket, 2020 yılında elektrik, ısıtma ve soğutma dahil olmak üzere 461 milyon kWh güç üretti.

Consus Güç stratejisini, uzun vadeli tarife garantili yenilenebilir güç projeleriyle yenilikçi güç verimliliği tahlilleri geliştirmek üzerine kurarken, hem kaynak hem de coğrafik açıdan çeşitlendirilmiş portföyünü gelecek yıllarda istikrarlı bir halde daha da genişletmeyi planlıyor.

Yurtdışında da çeşitli bölgelerde yenilenebilir güç projeleri geliştirmeyi ve/veya satın almayı planlayan Consus Güç, mevcut konseyi gücünü ek yenilenebilir güç ve güç verimliliği yatırımları ile büyütmeyi hedefliyor.

2020 yılında gerçekleştirilen düzenleme ile şebeke ile tıpkı irtibat noktasından bağlanan birden fazla güç kaynağından elektrik üretmek hedefi ile mevcut lisanslı santrallere güneş gücünden üretim tesisi kurulması mümkün hale gelmiş ve bu doğrultuda Şirketin yakın periyoda ait amaçları ortasında üretim performansını ve tesis verimliliğini artırmak için yeni hibrit üretim yönetmeliğine paralel olarak biyokütle tesislerinde güneş gücü yatırımlarına başlamak da yer alıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı