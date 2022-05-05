Continental’den yakıt tasarrufu sağlayan yeni nesil römork lastiği

Premium lastik üreticisi ve teknoloji şirketi Continental yenilikçi kauçuk hamur bileşimleri ve en modern üretim teknolojilerinin test edilip onaylandığı Conti EcoPlus HT3+ uzun yol taşımacılığı lastiğini geliştirdi. Gerçek yakıt tasarrufu ve garantili yüksek kilometre hedefiyle tasarlanan bu kamyon lastikleri, uzun yol taşımacılığını daha sürdürülebilir hale getirerek filoların maliyetlerini azaltıyor.

Conti EcoPlus lastik serisi, filo maliyetlerini ve CO2 emisyonlarını en aza indirmek isteyen filo operatörleri için güvenilir bir seçenek sunuyor. Gerçek yakıt tasarrufu ve garantili yüksek kilometre hedefiyle tasarlanan bu kamyon lastikleri, uzun yol taşımacılığında daha sürdürülebilir lojistiğe katkıda bulunuyor. Continental’in bu üçüncü nesil çevre dostu lastik serisi; geçen yıl yenilenen Conti EcoPlus HS3+ ve Conti EcoPlus HD3+ lastiklerinin ardından, yeni Conti EcoPlus HT3+ römork lastiği ile tamamlanıyor. Premium lastik üreticisi, yenilikçi kauçuk hamur bileşimleri ve en modern üretim teknolojilerinin test edilip onaylandığı Conti EcoPlus HT3+ uzun yol taşımacılığı lastiğini daha da iyileştirdi. Lastiğin hem yuvarlanma direnci hem de kilometre performansı optimize edildi. Bu sayede mükemmel bir kaplanabilirlik ve olağanüstü yakıt verimliliği sunuluyor. Ayrıca yeni 3PMSF işareti, zorlu karlı veya buzlu yol koşulları dâhil, her türlü hava koşulunda lastiğin güvenlik bilgilerini gösteriyor. Lastik, AB lastik etiketi A sınıfının gerektirdiği ıslak zeminde mümkün olan en iyi tutuşu sağlıyor.

Yüksek kilometre: Yakıt tasarruflu römork lastiği

Yenilenen Conti EcoPlus HT3+, filo müşterilerine olağanüstü yakıt verimliliği sağlayan bir uzun yol taşımacılığı lastiği olarak öne çıkıyor. Çift katlı sırt yapısı ile hem sırt hem de yanak bölgesi için geliştirilen kauçuk bileşimleri, kilometre performansını artırırken yuvarlanma direncini daha da aşağı çekmeyi başarıyor. “Fuel Saving Edge” teknolojisi ve optimize edilen kılcal kanal deseni ile iyileştirilen lastiğin yeni kanal geometrisi, basıncı lastik sırtı boyunca daha etkin bir şekilde dağıtarak eşit aşınma sağlıyor. Böylece tek taraflı aşınma veya karkasta hasar oluşması önlenerek lastiğin kaplanabilirliği korunuyor.

Continental Lastik Geliştirme Müdürü Hinnerk Kaiser, “Conti EcoPlus HT3+’nın piyasaya çıkışıyla emisyonu önemseyen filo operatörleri için ürün serimizi tamamladık. Bu sağlam, uzun ömürlü ve yakıt tasarruflu kamyon lastiği, filo müşterilerimizin uzun yol lojistik operasyonlarını daha sürdürülebilir hale getirmelerine yardımcı oluyor” dedi.

Daha düşük yakıt tüketimi: İyileştirilen çevresel ayak izi ile daha yüksek filo verimliliği

Yakıt tasarruflu ticari araçlar hem filo masraflarını azaltır hem de çevre dostudur. Yuvarlanma direncinin yakıt tüketimi üzerindeki etkisi yüzde 30’a kadar çıkabilir, bu sebeple lastik geliştiricileri için kilit bir faktördür. Yuvarlanma direnci de bir kamyonun yakıt verimliliğini hesaplamak için VECTO simülasyon aracının kullandığı parametrelerden biridir. VECTO ve emisyon performansını düzenleyen AB yönetmeliği, 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarında ciddi bir düşüşü hedefleyen taşımacılık sektörü için önemli gündem konuları olmaya devam ediyor. Continental, VECTO simülasyon aracına dayalı bir CO2 ve yakıt hesaplayıcısı geliştirdi. Bu hesaplayıcı, filo operatörlerinin doğru Continental lastiğinin seçimi ile emisyonlarını ve yakıt tüketimini ne kadar azaltabileceklerini görmelerine izin veriyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı