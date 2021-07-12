Corendon Airlines, Avrupa’dan umutlu! – Corendon Airlines’tan kapasite artışı

Avrupa genelinde aşılanmanın artması ile yükselen seyahat talepleri, turizm ve havacılık dalını harekete geçirdi. Avrupa’dan Türkiye başta olmak üzere birçok tatil destinasyonuna uçuşlar düzenleyen Corendon Airlines da dönem için sunmuş olduğu uçuş programına ekler yaptığını açıkladı.

Bu sabah Avrupa’nın en büyük havalimanlarından biri olan Düsseldorf Havalimanı’na konumlandırdıkları birinci uçak için bir aktiflik düzenleyen Corendon Airlines, bu atılım ile hem turistik hem de etnik uçuşlardaki ağını genişleteceğini açıkladı.

Avrupa’nın en büyük base’i olmaya aday olan Düsseldorf Havalimanı’nın CEO’su Thomas Schnalke ile birlikte açıklamalarda bulunan Corendon Airlines CEO’su Yıldıray Karaer, yıllardır Türkiye’ye ve Almanya’nın tercih ettiği öbür tatil destinasyonlarına uçuşlar düzenledikleri Düsseldorf Havalimanı’na uçak pozisyonlandırmak için uzun bir müddettir karşılıklı görüşmeleri sürdürdüklerini anlattı.

“Her vakit yoğunluğundan ötürü slot düşüncesi yaşanan Düsseldorf Havalimanı’ndaki etkinliğimizi artırmak istiyorduk. Bu gaye doğrultusunda kriz periyodunu yeterli kıymetlendirerek ağır bir uçuş planı hazırladık. Birçok havayolu kriz sebebiyle adım atma konusunda kararsızken biz bu boşluğu dolduracak bir atak yaptık ve birinci uçağımızı buraya pozisyonlandırdık. 2 Temmuz 2021 prestijiyle ikinci; 2022 yazı prestijiyle da üçüncü uçaklarımız bu değerli meydana konumlanıyor. Önümüzdeki 3 sene boyunca buradaki hacmimizi her sene yüzde 20 büyütmeyi ve base uçak sayımızı artırmayı hedefliyoruz” halinde konuşan Karaer, yaz 2021’den başlayarak bu meydandan haftada toplam 60 defa olmaz üzere Antalya, İzmir, Zonguldak, Adana, Ankara, Trabzon, Diyarbakır, Gazipaşa, Samsun ve Bodrum’un yanı sıra Palma de Mallorca, Heraklion, Las Palmas, Fuerteventura, Corfu, Tenerife, Ibiza, Olbia, Lamezia Terme and Hurghada’ya uçacaklarını; bu geniş eser yelpazesi dahilinde yalnızca yaz dönemi için 500 bin adet tek istikamet koltuk planladıklarını kaydetti.

“Bir anda artan talep ile ek kapasite arayışına girdik”

Yıldıray Karaer, ayrıyeten bilhassa turistik Türkiye destinasyonlarına olan son dakika talebin bir anda artmasıyla, ek kapasite arayışına girdiklerini ve 2021 Yazı için planladıkları filoya ek olarak öteki havayollarından wet lease uçaklar kiralama yoluna gittiklerini belirtti. Karaer, “Aslında krizin tesirlerinin yaz döneminde azalacağını ön görüp ağır bir Antalya programı hazırlamıştık, ama Almanya, Hollanda ve Belçika’dan gelen yüksek talep sonucu programımızı genişletme yoluna gittik. Turistik sınırların yanı sıra Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın da etnik sınırlarımıza ilgisi çok arttı. Geçen sene başladığımız Zonguldak seferlerine ve şimdi yeni başladığımız Brüksel – Eskişehir çizgilerine kışın da devam kararı aldık.” biçiminde konuştu.

Karaer, ağır uçuş düzenledikleri Almanya, Hollanda ve Belçika’dan gelen taleplerin yanında Romanya, Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Macaristan, Finlandiya, Bulgaristan ve Polonya üzere öbür Avrupa ülkelerindeki hareketliliğin de sevindirici olduğunu belirtti.

“Rusya ve Kazakistan’a tekrar uçuyoruz”

Turistik uçuşlarda hem destinasyon hem de pazar sayılarını artırmayı hedeflediklerini açıklayan Karaer, “Geçtiğimiz günlerde Rusya’dan Türkiye’ye seyahat özgürlüğünün başlaması üzerine biz de yıllar evvel uçtuğumuz Rusya ve Kazakistan çizgilerimizi yine aktifleştirdik. Ekaterinburg’dan Türkiye’ye günlük olarak uçmaya başlarken, Kazakistan’ın Astana ve Almatı kentlerine de planlama yaptık ve bunların da sayısını artırmak hedefindeyiz.” diye belirtti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı