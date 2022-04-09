Çorlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Saha Eğitimleri Devam Ediyor

Çorlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri’nin katılımıyla Tekirdağ AFAD tarafından verilen afet ve acil durumlara hazırlık ile yangına müdahale konularındaki eğitimler sürüyor. Eğitimleri takip eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt saha eğitimlerine katılarak kule tırmanışı gerçekleştirdi.

Çorlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibinde gönüllü olarak görev alan 20 yeni ekip üyesi, Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından “Destek AFAD Gönüllülük Sistemi” kapsamında düzenlenen eğitimlere katıldı. AFAD eğitmenleri tarafından hafif arama kurtarma, psikososyal destek ve insani yardım konuları başta olmak üzere afet ve acil durumlara hazırlık alanlarında pek çok konuda eğitim alan ekip üyeleri ayrıca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen yangına müdahale eğitimine tabi tutuldular.

Ekiplere verilen eğitimleri yerinde inceleyen ve eğitimlere katılan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, saha eğitimi alan ekip üyeleri ve eğitmenlerle sohbet ederek düzenlenen eğitimler hakkında bilgi aldı. Başkan Sarıkurt eğitim sırasında yaptığı değerlendirmede ülkemizin afetselliği, bireylerin afetlere hazırlık konusunda alması gereken eğitimlerin önemi ve afetlere hazırlık konusunda yürütülen çalışmaları dile getirirken, gönüllü ekip üyelerine eğitimlere katılım sağladıkları için teşekkür etti.

Öte yandan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt eğitim alanında bulunan parkurlarda incelemelerde bulundu; kule tırmanış ve iniş eğitim parkurunda dağcılık ekipmanları ile tırmanış ve iniş gerçekleştirdi.