Çoruh EDAŞ’tan Trabzon’a 20 Milyon TL’lik yatırım

Trabzon’a tek seferde gerçekleştirilen en büyük elektrik altyapı yatırım projesinin birinci etabı tamamlandı!

Trabzon’un vizyon projelerinden biri olan ve kısaca DM-10 olarak isimlendirilen Havaalanı, Konaklar, Pelitli, Çimenli ve Yalıncak mahallelerini kapsayan örnek projede, birinci etabın tesis çalışmalarının tamamlanarak hizmete sunulduğunu belirten Çoruh EDAŞ Dağıtım Operasyonları Genel Müdürü Ömer Kandemir, kesintisiz güç amacıyla, bölgedeki yaklaşık 50 bin nüfusa, toplamda 20 Milyon TL’lik yatırım projesi gerçekleştirdiklerini tabir etti.

Çoruh EDAŞ, sorumluluk bölgesindeki vilayetlerde abonelerine kesintisiz güç sunma amacı doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Trabzon’da elektrik altyapı yatırımı olarak bugüne kadar tek seferde gerçekleştirilen en büyük yatırım projesinin hizmete sunulması için gün sayan Çoruh EDAŞ, projenin birinci etabının tamamlandığını açıkladı.

Çoruh EDAŞ Dağıtım Operasyonları Genel Müdürü Ömer Kandemir, projenin birinci etabında 64 bin metre orta tansiyon kablolu, 48 bin metre alçak tansiyon kablolu yeraltı şebekesi; 5 adet dağıtım merkezi, 44 adet alçak tansiyon direği ve 498 adet galvanizli aydınlatma direği ile 279 adet saha dağıtım panosu tesis edildiğini belirtti.

515 yeni aydınlatma armatürü, 5 adet yeni dağıtım trafosu, 48 adet metal korumalı modüler hücre, 6 adet ana dağıtım panosu, 1 adet yeni dağıtım merkezi ve 2 adet ekonomik ömrünü dolduran bina tipi trafo merkezinin yıkılarak yerine 2 adet monoblok beton köşk tesis edildiğini belirten Kandemir, projenin Trabzon’a elektrik dağıtım altyapısı kapsamında, 20 milyon TL yatırımla tek seferde yapılan en büyük yatırım olduğunun altını çizerken projenin birinci etabı için ise 14 milyon TL’lik harcama yapıldığını açıkladı.

DM-10 İLE ELEKTRİK KESİNTİLERİNE SON!

Bölgede, birinci etabın hizmete sunulmasıyla, altyapı kuruluşları ve üçüncü şahıs kaynaklı kesintiler dışında mevcut durumda kesinti yaşanmadığının değerine dikkat çeken Kandemir, proje tamamlandığında, belirtilen mahallelerin batıda Değirmendere, doğuda da Yomra ile ring şebeke oluşturularak rastgele bir arıza durumunda alternatif beslenme imkânı sağlanacağına dikkat çekti.

İKİNCİ ETAP İÇİN AĞIR TEMPO

İkinci etabın projelendirmesinin yapıldığını, 2022 yatırım planı kapsamında çalışmalara başlanacağını belirten Kandemir, “Ekiplerimiz, Trabzon’un en büyük projelerinden biri olan DM-10 için 7 gün 24 saat alanda. İş sıhhati ve güvenliği kuralları gereği, güç altında çalışılamadığı için proje kapsamında planlı elektrik kesintilerini abonelerimizin olabildiğince en az etkileneceği vakitlerde yapmaya itina gösterdik. Gece çalışmalarıyla süreci hızlandırarak, hava kaideleri ve fiziki şartlara bakmaksızın ağır bir çalışma temposu ile hizmet veriyoruz. Kesintisiz güç amacımıza, gelecek periyotta hayata geçireceğimiz vizyon projelerle yaklaşmaya devam edeceğiz.” dedi.

Çoruh EDAŞ ayrıyeten, belediye ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen yatırım çalışmaları sırasında dayanağını ve sabrını esirgemeyen tüm mahallî idarelere ve abonelerine teşekkürlerini sundu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı