Çorum Savunma Sanayi Buluşması’nda savunma sanayisinde yeni hedefler belirlenecek

Savunma sanayi, sivil havacılık ve uzay dallarında ulusal sistemler geliştirmek maksadıyla kurulan SAHA İstanbul, yerli ve ulusal teknolojilerin ülke genelinde üretilmesi ismine kıymetli adımlar atıyor. SAHA İstanbul ile Çorum Sanayi ve Ticaret Odası iş birliğiyle kamu ve dalın kıymetli isimlerinin iştirakiyle birlikte 23 Haziran 2021 Çarşamba günü Çorum Sanayi ve Ticaret Odası’nda gerçekleştirilecek. Çorum Savunma Sanayi Buluşması’nda; savunma sanayine ait farkındalık artırılıp, savunma endüstrinde çalışma potansiyeli olan firmalara yol göstererek yeni gayeler belirlenmesine öncülük edecek.

Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul, savunma, havacılık ve uzay endüstrisinde yerli ve ulusal teknolojilerin Anadolu endüstrisinde yaygınlaştırılması için sanayi buluşmaları düzenliyor. Çorum sanayicilerini daha yüksek katma bedelli eserler üretmeye teşvik maksadıyla Çorum sanayicilerinin, bölüm başkanlarının ve bakanlıkların bir ortaya geleceği Çorum Savunma Sanayi Buluşması’nda düzenlenecek panellerle de sanayicilere yeni amaçlar belirlenerek bir yol haritası çıkarılacak.

Ulusal Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede üzere isimlerin de katılacağı aktiflik TRT İzmir Radyosu program sunucusu Belma Şahaner’in sunumu ve Çorum Sanayi Odası Lideri Çetin Başaran Hıncal’ın açılış konuşmasıyla başlayacak, ardından Saha İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş aktiflik hakkında bilgiler verecek.

“Anadolulu sanayicimizi savunma endüstrisinde kıymetli oyunculara dönüştüreceğiz”

Hususla ilgili açıklamalarda bulunan SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, “SAHA İstanbul olarak, savunma endüstrisinde dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için çalışmalarımızı sürdürürken Anadolu’nun da savunma endüstrisinde etkin rol almasını istiyoruz. Bu doğrultuda, Çorum Sanayi ve Ticaret odasının mesken sahipliğinde yapılacak sanayi buluşmamızla Çorum’un savunma endüstrisinde güçlü bir rol üstleneceğine inancımız tam. Çorum, endüstride son derece ilerlemiş vilayetlerimiz ortasında yer alıyor. Endüstride elde ettiği tecrübeyi savunma, havacılık ve uzay dallarına entegre ederek ülkemizin savunma endüstrisindeki yerlilik ve ulusallık oranını daha da artırmak istiyoruz. Savunma sanayi özelinde Ulusal Teknoloji Atılımı maksadımızı, Türkiye’nin tüm vilayetlerine yayana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz ve Anadolulu sanayicimizi savunma endüstrisinde kıymetli oyunculara dönüştüreceğiz” diye konuştu.

Kesimin başkan firma yöneticileri panellerde konuşacak

Dünya Gazetesi Genel Yayın Direktörü Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panellerde; Çorum Sanayi Odası Lideri Çetin Başaran Hıncal, Savunma Sanayi Başkanlığı Endüstrileşme Daire Lideri Murat Çizgel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ulusal Teknoloji Genel Müdür Zekeriya Coştu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Vekili Serkan Çelik, Makina Kimya Sanayisi Genel Müdürü Yasin Akdere, Ulusal Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy, ASELSAN Tedarik Zinciri İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz, TAİ-TUSAŞ Tedarik ve Endüstrileşme Müdürü Veli Erdoğan, Roketsan Tedarik’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Toros, TÜBİTAK SAGE Genel Müdürü Gürcan Okumuş konuşmalarıyla yer alacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı