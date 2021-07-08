Çorumlu sanayicilere savunma sanayisinde yeni yol haritası çizildi

Savunma sanayi, sivil havacılık ve uzay bölümlerinde ulusal sistemler geliştirmek maksadıyla kurulan SAHA İstanbul’un Çorum Sanayi ve Ticaret Odası iş birliğiyle gerçekleştirdiği Çorum Savunma Sanayi Buluşması’nda bölüm ismine kıymetli adımlar atıldı.

Savunma sanayi, sivil havacılık ve uzay kesimlerinde ulusal sistemler geliştirmek gayesiyle kurulan SAHA İstanbul’un Çorum Sanayi ve Ticaret Odası iş birliğiyle gerçekleştirdiği Çorum Savunma Sanayi Buluşması’nda kesim ismine kıymetli adımlar atıldı. SAHA İstanbul’un, kamu, bölüm ve Çorumlu sanayicileri bir ortaya getirdiği buluşmada, savunma endüstrisinde yeni maksatlar belirlendi.

Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul’un yerli ve ulusal teknolojilerin ülke genelinde üretilmesi ismine gerçekleştirdiği Çorum Savunma Sanayi Buluşması, kesim ismine değerli gelişmelere konut sahipliği yaptı. Ulusal Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede üzere isimlerin katıldığı, Çorum Sanayi Odası Lideri Çetin Başaran Hıncal’ın açılış konuşmasıyla başlayan aktifliğe Çorumlu endüstriciler ağır iştirak gösterdi.

Çorum’dan dört firma savunma endüstrisinde üretime başladı

Aktifliğin açılış konuşmasını yapan Çorum Sanayi Odası Lideri Çetin Başaran Hıncal; “Çorum Ticaret ve Sanayi Odası olarak yaklaşık on yıldır savunma endüstrisine katkılarımızı sunmak için epeyce büyük gayret sarf ediyoruz. İstanbul ve Ankara sanayi yolunda sıkışmış durumda olduğundan artık Anadolu’da üretime başlıyoruz. Bu alt yapı ve sanayi kültürü Çorum’da var. Çorum şu anda yalnızca savunmada değil bilhassa makine endüstrisinde de değerli rol oynuyor. Bugün 200 firma eserlerini 160 ülkeye ihraç ediyor. Umarım bugünün sonunda Çorum ve savunma endüstrimiz ismine güzel sonuçlarla biter” diye konuştu.

Türkiye’nin savunma endüstrisinin yerlilik oranı bugün yüzde 70 düzeylerine ulaştı

Konuşmasında Türkiye savunma endüstrisinin gelişimi hakkında bilgiler veren Ulusal Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, “SAHA İstanbul öncülüğünde savunma endüstrisiyle iş yapan arkadaşlarımla bir ortada olmaktan memnunluk duyuyorum. Çorum teknolojisiyle endüstrisi ve 1 milyar doları aşan ihracatıyla değerli bir noktaya geldi. Bundan sonra, savunma endüstrisinde en yanlışsız isimlerle neler yapabiliriz konuşacağız. Biz savunma endüstrisini ileri taşımak için her konudaiş birliğine hazırız. Türkiye’nin savunma endüstrisinin yerlilik oranı bugün yüzde 70 düzeylerine ulaştı. Bugün kritik teknolojileri yerlileştirerek yüzde 90’lara nasıl çıkaracağız, Çorum’daki küçük sanayicilerimizi nasıl orta ve büyük sanayiciye dönüştürürüz onu konuşmamız gerekiyor. Çorum bugün beli bir noktaya geldi. Bundan sonra neler yapabiliriz onları ele alacağız” dedi.

“Çorumlu endüstriciler Ar-Ge çalışmalarına daha fazla değer vermeli”

Konuşmasına protokole teşekkür ederek başlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede; “Bugün SAHA İstanbul öncülüğünce Anadolu’da düzenlemekte olduğumuz bir sanayi buluşmasıyla bir ortaya geldik. Bugün burada Çorumlu firmalara savunma endüstrisinde taraf vermeyi, Çorum’da katma kıymetli eserler üretmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin savunma endüstrisinde yerlilik ve ulusallık oranını artırmak istiyoruz. Çorum lokasyon açısından havalimanlarına, limanlara ve birçok noktaya hayli yakın bir pozisyonda yer alıyor. Çorum, Sungurlu ve Osmancık organize sanayi bölgelerimiz yatırma hazır bir halde bekliyor. Çorum bölgesel teşvik kapsamında dördüncü sırada yer alıyor. Bu pozisyonu tesirli bir formda kullanarak savunma endüstrisinde nitelikli işler yapıp Türkiye savunma endüstrisinin pozisyonunu da daha üstlere taşımalıyız. Bugün birçok Avrupa ülkesi Türkiye’de üretim yapmak üzere gayeleri bulunuyor. Bizim de tıpkı halde dünyaya açılmamız gerekiyor. Bu doğrultuda da Çorum’da sanayicilerimizden istediğimiz; Ar-Ge çalışmalarına daha fazla kıymet vermeleri, organize sanayi bölgelerinde daha fazla çalışma yapmaları, teknoloji odaklı sanayi atağını yakından takip etmeleri tarafında. Yeniden savunma sanayi iş birliklerine değer vermelerini ve insan kaynaklarına daha fazla takviye vermelerini istiyoruz” biçiminde konuştu.

Açılış konuşmaları sonrası Çorum Sanayi Odası Lideri Çetin Başaran Hıncal ve Çorum Vali Yardımcısı Recep Yüksel; Ulusal Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’ye plaketlerini takdim etti.

Buluşma, savunma endüstrisinde yerlilik ve ulusallık oranını üst taşıyacak

Buluşma hakkında değerlendirmelerde bulunan SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, “SAHA İstanbul olarak hayata geçirdiğimiz tüm etkinliklerimizle Türkiye’nin savunma endüstrisini bir adım daha ileri taşıyoruz. Çorumlu sanayicileri savunma endüstrisinin değerli birer oyuncusuna dönüştürmek ismine gerçekleştirdiğimiz birinci etkinliğimizle de bu amaçta değerli bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Bu buluşmanın meyvelerini kısa mühlet içerisinde hem Çorumlu sanayicilerimiz hem savunma endüstrimiz hem de ülkemiz toplayacak. Bu buluşma savunma, havacılık ve uzay endüstrisindeki yerlilik ve ulusallık oranımızı daha da üstlere taşıyacak. Kümelenme olarak Çorum’un yanı sıra Anadolulu üreticinin de savunma endüstrisine katkılarını artırmak için çalışmalarımızı her geçen gün artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

Bölümün önder firma yöneticileri panellerde konuşacak

Dünya Gazetesi Genel Yayın Direktörü Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panellerde; Savunma Sanayi Başkanlığı Endüstrileşme Daire Lideri Murat Çizgel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ulusal Teknoloji Genel Müdür Zekeriya Coştu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Vekili Serkan Çelik, Makina Kimya Sanayisi Genel Müdürü Yasin Akdere, Ulusal Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy, ASELSAN Tedarik Zinciri İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz, Roketsan Tedarik’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Toros, TÜBİTAK SAGE Genel Müdürü Gürcan Okumuş konuşmacı olarak katıldı. Panel iştirakçilerine ve protokole plaket takdiminin de yapıldığı aktiflik sonrası savunma endüstrisinde faaliyet gösteren üç fabrikaya ziyaret düzenlendi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı