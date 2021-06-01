Covid-19 Sürecinde Nefes Darlığını İhmal Etmeyin

Koronavirüs tanısı alan hastaların şikayetlerine çoğunlukla nefes darlığı eşlik ediyor. Pandemi nedeniyle hastalığa bağlı olmayan, olağanda de nefes darlığı yaşayan şahıslar ise bu nedenle tedirginlik yaşıyor. Nefes darlığı durumunda vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulması büyük kıymet taşıyor. Memorial Antalya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Mehmet Parlak, nefes darlığı ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Çok kilo nefes darlığına yol açabilir

Nefes darlığında görülen şikayetler ya da yarattığı his şahıstan şahsa nazaran değişir. Nefes darlığı; ağrıdan, çok kilodan, kondisyon eksikliğinden, altta yatan hastalıklar ya da ruhsal nedenlerden olabilir. Nefes darlığı yorgunluk ile birlikte hastaların en çok şikayet ettiği durumlardan biridir. Nefes darlığı kişinin nefes alamadığı yahut nefes alırken zorlandığı manasına gelir. Yani şahıslar oksijen gereksiniminin yetmediğini ya da nefes alıp verirken engellendiğini düşünür. Bunun dışında kimi bireyler bunu göğüste bir yük ve baskı olarak tanım edebilir. Çok kiloya bağlı kondisyon eksikliği ya da ruhsal nedenler nefes darlığına yol açtıysa, nefes terapileri fizik tedavi ile birlikte uygulandığında bireye tahlil getirebilir.

Çoklukla akciğer kaynaklı problemlerden gelişiyor

Nefes darlığında kandaki oksijen düzeyi, kan gazı ya da fiziki muayenede olan nefes, teneffüs sayısı esas kriterlerdir. Fakat oksijen düzeyi yahut öbür kriterleri çok uygun olan bir kişi bile birtakım anlarda ya da durumlarda nefes darlığı hissine kapılabilir. Nefes darlığı ekseriyetle akciğer kaynaklı sıkıntılardan gelişir. Sigara kullanımına, kilo alımına, kondisyon eksikliğine ve çevresel faktörlere nefes darlığı gelişebilir. Fakat altında yatan çok önemli akciğer ve kalp rahatsızlıkları da olabilir. Birden teğe oluşan nefes darlığı katiyen patolojiktir. Buna neden olan değerli sebepler olduğunu vurgular ve nefes darlığına neden olan etkenlerin çabucak araştırılması gerekir. Bilhassa kısa müddette gelişen nefes darlığı ekseriyetle daha tehlikeli ve ölümcül olabilir.

Gerilim nefes darlığına sebep olabilir

Nefes darlığına ruhsal faktörler de neden olabilir. Depresyon, gerilim, anksiyete, panik atak vb durumlar nefes darlığına yol açar. Kişinin astım ya da kalp hastalığı üzere fizikî bir rahatsızlığı olsa da o anın gerilimi ve paniği ile birlikte esasen mevcutta olan nefes darlığını artırabilir. Nefes darlığının tespitinde kan analizleri, röntgen, SFT – teneffüs işlev testi, gerekli durumlarda EKG ve akciğer tomografisi nefes darlığında başvurulan testlerdir. Kimi hastalarda vakit içindeki eforu kıymetlendirmek gerekebilir.

Altta yatan rahatsızlık belirlenerek tedaviye başlanmalı

Nefes darlığında altta yatan rahatsızlığı bulmak ve uzman denetiminde buna yönelik tedavi planlamak büyük kıymet taşır. Tedavide öncelikle kişi kilo aldıysa kilo vermesi, sigara kullanıyorsa sigarayı bırakması ve kondisyonu düşükse kondisyonu artırıcı antrenmanlara ya da fizik tedaviye yönlendirilmesi sağlanmalıdır. Astım ve KOAH’tan ötürü bir atak ve buna bağlı bir nefes darlığı gelişiyorsa öncelikle hastalıkların tedavisi yapılır. Nefes darlığında teneffüs tedavileri planlanabilir, bilhassa astım ve KOAH kelam hususuysa buna yönelik inhalasyon ilaçlarıyla tedavi uygulanır. Nüks durumu varsa daha özellikli bir tedavi planına uyulması gerekir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı