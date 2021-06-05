Covid-19 yaşlılığa çelme taktı

KPMG’nin büyük global tüketici araştırması ‘Ben, Hayatım, Cüzdanım’, Covid-19’un toplumların toplumsal ve kültürel yapısını nasıl etkilediğini gösteriyor. Bu yılki araştırmadan çıkan en çarpıcı sonuçlardan biri, toplumda şu anda bir ortada yaşayan beş jenerasyonun birtakım hususlarda eşitlenmesi. Etraf, iklim, iktisat, toplumsal adalet, teknolojiye ahenk üzere bedeller Covid-19 sonrası tüm jenerasyonların hayatının merkezi oldu. ‘Yaşlı’ diye tanımlanan 75 yaş ve üstü, toplumun en genç bölümü olan Y ve Z nesli ile pek çok ortak noktayı paylaşıyor. ‘Yaşlılığı’ tanımlayan kriterler, Covid-19’dan sonra çok gerilerde kaldı

KPMG’nin 16 ülkede 18 binden fazla iştirakçisiyle gerçekleştirdiği ‘Ben, Hayatım, Cüzdanım’ araştırması, Covid-19’un jenerasyonlara tesirini inceliyor. Araştırmaya nazaran şu anda toplumda bir ortada yaşayan ‘sessiz kuşak’, ‘baby boomer’lar’, ‘X kuşağı’, ‘Y kuşağı’ ve ‘Z kuşağı’ hiç olmadığı kadar ortak nokta paylaşıyor. Kuşakların tümü dijitalleşme ve iklim konusunda yüksek farkındalığa sahip ve hepsi gelecekle ilgili benzeri tasalar içinde. Bu sonuç, ‘yaşlılık’ kavramının yine tanımlanması gereksinimine sebep oluyor. KPMG Türkiye Tüketici Eserleri ve Perakende Bölüm Önderi Gökhan Kaçmaz araştırmadan çıkan sonucu, “Önceki yıllarda nesiller ortasında bariz tavır ve davranış farklılıkları vardı. Jenerasyonların temel bedellerinin değişmesi için yıllar geçmesi gerekiyordu. Covid-19 tüm toplumlarda ekonomik, çevresel, toplumsal ve teknolojik pahaların paylaşımını hızlandırdı. Kuşaklar artık hiç olmadığı kadar fazla ortak noktaya sahip. Toplumlarda ‘yaşlı’ diye tanımlanan kesim artık daha genç davranıyor” diye kıymetlendirdi.

Araştırmadan, jenerasyonlar ve yeni davranış biçimleriyle ilgili kimi başlıklar şöyle:

Sessiz jenerasyon (75 yaş ve üstü):

Bu jenerasyon için Covid-19 öncesi uygulanan kurallar artık geçerli değil. Yaşlı olmanın ne manaya geldiğiyle ilgili klişe değişti.

Covid-19, dijitalleşmeyi hızlandırarak hem dijital yeterliliğin artmasına hem de yeni teknolojiye daha fazla ilgi duyulmasına yol açtı. Dijital kullanım, çevresel ve toplumsal farkındalık artık Y nesli ve Z Jenerasyonu’nun müdafaasında değil.

Covid-19 öncesi akıllı telefon kullanım oranı yüzde 61 olan 75 yaş üstü şahısların yüzde 81’i artık akıllı telefon kullanıyor.

Yüzde 67’si daha fazla online alışveriş yapıyor.

Yüzde 44’ü yeni teknolojiyi birinci defa kullanıyor.

Dijital ödeme yollarına alıştılar. Covid-19 öncesi yüzde 68 olan nakit kullanım oranı artık yüzde 39’a düştü.

Yaşayan en eski jenerasyonla ilgili en değerli değişiklik, ekonomik ve toplumsal eşitsizlikle ilgili kaygılardaki süratli artış oldu. 75 yaş üstü şahısların dörtte üçü bu bahiste telaşlı. Yüzde 92’si etik bir perakendeciye yahut topluma geri veren bir markaya daha fazla ödeme yapmaya hazır. Y neslinde bu oran yüzde 91.

Bu yaş kümesinde tekrar evlilik, yeni iş ve çocuklar üzere daha genç hayat davranışlarının görülme sıklığı yükseldi. Yaşlı beşerler artık ‘yaşlı insanlar’ üzere hareket etmiyor. X neslinin yüzde 16’sı, 75 yaş üstü bireylerin yüzde 13’ü evliliği bir sonraki ömür gayesi olarak görüyor. Yani hala ulaşmak istedikleri ömür maksatları var.

Baby Boomer nesli (54-74 yaş)

Bu jenerasyon, davranış ve tavır olarak çocuklarına her zamankinden daha çok benziyor.

Nakit kullanımlarını azaltıyorlar, e-ticaretten daha fazla yararlanıyorlar.

Online faaliyetlerinin risklerinin daha fazla farkındalar. Siber kabahatler, datalarının paylaşımı konusunda kaygılılar, reklamlara inançsızlar.

Giderek ‘endişelenen nesil’ haline geliyorlar. Daha genç jenerasyonlarla iktisat, siyasi istikrar ve iklim değişikliği konusunda ortak dertleri var. Finansal gelecekleri, çocuklarının başarısı, dünyanın geleceği için telaşlılar.

Ekonomik gelişmeler konusunda daha genç kuşaklar üzere hassaslar ve gelecekteki mali durumlarıyla ilgili korkulular. Hami bir önlem olarak daha fazla tasarruf ediyorlar.

Kaygıları gidermek için proaktif davranan şirketlere ve patronlara yönelecekler. Birçok, iklim değişikliği, ekonomik ve toplumsal eşitsizlik, sürdürülebilirlik konusunda kaygılı olan etik işletmelerin müşterisi olmak istiyor.

Bedellerini paylaşan firmaları tercih etmeye çok daha hevesliler(yüzde 83) ve etik perakendecilere daha fazla ödemeye hazırlar (yüzde 84).

X nesli (37-53 yaş)

Bu jenerasyon hala çalışma hayatında, hem kendileri hem çocukları için çabalıyor ve aileleriyle ilgili sorumlulukları devam ediyor. Üçte biri, yaşlı bir akrabasının bakımıyla ilgileniyor. Yüzde 75’i çocuklarının başarısı ve dünyanın geleceği için telaşlı.

Dünyanın politik, çevresel ve toplumsal olarak daha inançlı ve daha düzgün bir yer olmasını istiyorlar.

Ekonomik olarak, bu küme baskı altında ve finansal güvenlik arıyor.

Bu kuşak, süratle değişen bir çalışma ortamı deneyimledi. Pandemi nedeniyle meskenden çalışmak zorunda kaldılar, meskende nasıl eğitim alacaklarını öğrendiler ve hem iş hem de cümbüş için online dünyaya girdiler. Bu neslin dizüstü bilgisayar, e-ticaret ve nakit olmayan ödeme sistemlerinin kullanımında kıymetli bir artış var.

Milenyum-Y jenerasyonu (17-36 yaş)

Teknolojinin çok süratli gelişmesi ve pandemi tesiriyle tüm yaş kümelerinde süratle benimsenmesi ekonomik, toplumsal ve çevresel hususlara ilgiyi artırınca, ‘dijital yerliler’ olan Y jenerasyonunun birtakım kıymetleri eskidi. Y nesli artık daha eski jenerasyonlarla pek çok ortak noktaya sahip. Mesela Y neslinin yüzde 32’si, Baby Boomer neslinin yüzde 15’i yaşlanan bir ebeveyne bakıyor. Y jenerasyonunun yüzde 42’si birinci meskenlerini satın almak istiyor, fakat 75 yaşın üstündekilerin yüzde 15’i de o denli.

Y nesli istekli bir kuşak. Kendi meskenlerine, otomobillerine, dijital aygıtlarına sahip olmak istiyorlar. Uzun yaşamayı hedefliyorlar, ferdî muvaffakiyet onlar için kıymetli.

Y jenerasyonu, kendi güzelliği için teknolojiye en çok odaklanan kuşak. Y jenerasyonunun yüzde 64’ü daha ileri teknoloji, sanal ve artırılmış gerçeklik, mağaza içi dijital uygulamalar ve robotik kullanımları bekliyor.

Finansal avantaj yahut tecrübe avantajı elde etmek için bilgi paylaşmaya daha istekliler.

Etik, bu küme için çok kıymetli. Yüzde 91’i etik bir perakendeciye yahut topluma geri veren bir markaya daha fazla ödemeye hazır.

Z nesli (7-16 Yaş)

En karmaşık kuşak. Eski kaygıların, yeni teknolojinin ve giderek daha fazla paylaşılan bedellerin bir karışımı.

Etrafa, iklim değişikliğine ve toplumsal eşitsizliğe odaklı bedelleri Covid-19 sonrası tüm kuşaklar paylaşıyor. İktisat ve toplumsal adaletle daha fazla ilgililer.

Sürekli en gelişmiş teknoloji peşindeler. Toplumsal medya hayatlarının en değerli kesimi.

Yüzde 92’si iktisat için telaşlı, yüzde 49’u gelecekteki istihdam olasılıkları ve makineleşmenin tesirleri, yüzde 79’u mesken sahibi olmak, yüzde 83’ü otomobil sahibi olmak ve yüzde 49’u da gelecekteki iş fırsatları için tasa duyuyor. Bu neslin yüzde 66’sı ise şimdi doğmamış çocuklarının muvaffakiyetleri için telaşlı.

İklim değişikliği ve toplumsal eşitsizlikle ilgili telaşlarını artık eski kuşaklar de paylaşıyor. Yüzde 80’i inançları ve pahaları kendilerine benzeyen şirketleri seçiyor.

Ses aktivasyonu ve robot web sohbeti üzere çok gelişmiş dijital erişim sistemleri bekliyorlar.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı