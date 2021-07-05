Covid 19’dan korunmak için havayı temizlemek gerekiyor

Bomaksan’ın düzenlediği ‘‘Havadan Sohbetler’’in üçüncü serisi geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Konaklama tesislerinde Covid 19’un hava yoluyla yayılmasını önlemek için alınması gereken önlemlerin mevzu edildiği sohbette Memleketler arası Tesis Teknik Müdürler Derneği (UTTMD) Teknik Komite Lideri ve Sheraton Teknik Müdürü Bilal Çetinkaya konuşmacı olarak katıldı.

Bomaksan tarafından düzenlenen “Havadan Sohbetler” serisinin üçüncü oturum açılışını Bomaksan Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Erinç Çelik gerçekleştirdi. Havadan Sohbet’lerin bu oturumdaki konuğu ise, Bilal Çetinkaya oldu. Çetinkaya, turizm döneminin açıldığı bugünlerde turizm tesislerinde Covid 19’un hava yolu ile bulaşmasını engellemek için alınması ve uygulanması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

‘‘Havanın ve suyun insan omurundaki ehemmiyetini herkes gördü’’

Tüm dünyayı tesiri altına alan Covid 19 virüsünün neden olduğu pandemi süreci hala devam ediyor. Hava yoluyla bulaşan çok önemli bir hastalıkla karşı karşıya olduğumuzun altını çizen Çetinkaya, bu hastalıkta havanın ehemmiyetini şu sözlerle lisana getirdi: ‘‘ Pandemi sürecinde iç ortam hava kalitesinin ve suyun ehemmiyetini herkes bir defa daha anladı. Yapılan araştırmalara nazaran koronavirüsün hava yoluyla bulaştığına dair bulgular elde edildi. Yani virüsün yüzde 95’i havadan bulaşıyor. Virüsün bir şahıstan öbür bir şahsa bulaşması için bir hava transferine gereksinimi var. Bizler dünyayı etkileyen ve havadan bulaşan hastalıkları yakından inceliyoruz ve Sars Cov 1 vaktinden beri bir takip içerisindeyiz. 2003–2004 yılları ortasında yeniden Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Sars Cov 1 pandemiye dönmese de 20 bin kişinin vefatına neden olmuştu. Bugün Sars Cov 2’yi konuşuyoruz. İlerleyen vakitte tahminen diğer hastalıkları konuşacağız. İnsan sıhhatini direkt etkileyen ve bütün canlılar tarafından tüketilen hava en değerli gereksinimlerimiz ortasında. Bu yüzden iç ortam hava kalitesinin çok değerli olduğunu ve kapalı bir alana girdiğinizde ortamın havasız olduğunu hissettiğiniz anda havalandırmada bir sorun var demek olduğunu anlamanız gerekiyor. Gereğince pak havanın bulunmaması, koronavirüs kapma ihtimalinizi artırır. Münasebetiyle ortaya çıkan bu virüslere karşı ömür koşulları ve mühendislik dahilinde önlem almamız gerekiyor.”

‘‘Kapalı alanda maske ve uzaklıktan çok daha fazlasına gereksinim duyuluyor’’

Covid 19’dan korunmak için maske ve uzaklığın kâfi olmadığını lisana getiren Çetinkaya, bahisle ilgili niyetlerini şöyle açıklıyor: ‘‘Açık alanlarda virüsün bulaşma oranı daha düşükken kapalı yerlerde bulaş riski artıyor. Her ne kadar maske kullanılıp, aralık konulsa bile bunun kâfi olmadığı yerler mevcut. Kapalı yerlerde maske-mesafe tedbiri yalnızca kısa bir mühlet için esirgeyici. Bilhassa kâfi havalandırma sistemi olmayan yerlerde belli bir müddet sonra maske-mesafenin kâfi olmadığı konusunda yapılan bir çok çalışma bulunuyor. Toplu olarak vakit geçirilen tüm kamusal ve ticari alanlarda havalandırma sistemlerinin pandemi devri düşünülerek tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor, zira uygun havalandırılmış iç ortamlarda bulaş riski epey düşüyor. Yeniden bu yerlerde birinci iş olarak havalandırma sistemlerin denetim edilmesi gerekiyor. Tüm iklimlendirme ve havalandırma aygıtlarının sistemli olarak bakımının yapılması gerekiyor. Birçok ticari ve kamusal tesiste, merkezi iklimlendirme aygıtlarının olmadığı yerler de var. Bu alanlarda da iç ortam hava kalitesi lokal yahut taşınabilir tahlillerle iyileştirilebilir. Bu ortamlar için kâfi hava temizleme kapasitesine sahip, akustik konfor kaideleri da dikkate alınarak seçilecek olan profesyonel tip hava temizleyiciler tercih edilebilir. Buralarda da ortamların paklığını yapacak aygıtlar temin etmek gerekiyor.’’

‘‘Her ortamın hava temizleme kalitesi farklılık gösteriyor’’

Virüsün yayılmasıyla ilgili kapalı yerlerin açık yerlere nazaran çok daha fazla tehlike oluşturduğunun altını çizen Çetinkaya; herkesi şu sözlerle uyarıyor: ‘‘Her ortamın hava temizleme gereksinimi birbirinden farklı. Bunun için ortama nazaran tahlil üretmek gerekiyor. Gerçek mühendislik ile yerler için en hakikat tahlil üretilebilir. Girdiğiniz kapalı yerlerde havanın nasıl temizlendiği hakkında fikir sahibi olmayabilirsiniz. Lakin gideceğiniz tesislerin aldığı tedbirlerle ilgili bilgi alırken hava paklığı hakkında alınan tedbirleri de kesinlikle sorgulamalısınız.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı