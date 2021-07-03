CRR Senfoni Orkestrası Klasik Müziği Açık Havaya Taşıyor

Pandemi nedeniyle etkinliklerini çevrimiçi konserlerle sürdüren Cemal Reşit Rey(CRR) Senfoni Orkestrası, yaz konserleri ile açık alanlarda müzikseverlerle buluşacak.

Olağanlaşma süreciyle birlikte, uzun bir ortadan sonra İstanbullulara “gerçek müziğin canlı müzik” olduğunu hatırlatmayı amaçlayan “İstanbul’da Senfonik Yaz” başlıklı konser dizisi, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek konserin akabinde İstanbul’un iki yakasındaki parklarda fiyatsız olarak tekrarlanacak.

CRR Genel Sanat Direktörü Cem Mansur’un, “Büyük Bir Gece Müziği”, “Bir Yaz Akşamı”, “Dansa Davet” ve “Yaz Masalları” temalarıyla oluşturduğu programla birebir vakitte müzikseverler, “Klasik Olan Ne Ki?”, “Müzik neden vakitsiz, sınırsız? Neden “klasik” olurmuş?” sorularının yanıtını birlikte vermeye davet ediliyor.

CRR Senfoni Orkestrası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orkestralar Müdürlüğü’nün işbirliği ile gerçekleştirilecek en tanınan klasik yapıtlardan oluşan konserler dizisinde; tanınmış solistlere ek olarak genç yeteneklerde eşlik edecek.

Toplumsal ara kuralları ve pandemi tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilecek konserlerin biletleri; Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu için Biletix’ten satışa sunulurken, parklardaki konserler fiyatsız olarak İstanbullularla buluşacak.

“İstanbul’da Senfonik Yaz” konser dizisinin programı şöyle;

Büyük Bir Gece Müziği

3 Temmuz Cumartesi saat: 19.30/ Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

4 Temmuz Pazar saat:20.00/Büyükçekmece Amfi Tiyatro

CRR Senfoni Orkestrası

Şef: Cem Mansur

Solist: Murat Usanmaz, gitar

F. Mendelssohn (189-1847) “Bir Yaz Gecesi Rüyası” (Uvertür, Scherzo, Nocturne, Düğün Marşı) parantez içindekiler bilboard ve afişlerde olmamalı, yalnızca web sayfasında)

J. Rodrigo (1901-1999) Gitar Konçertosu “Aranjuez”

M. Mussorgsky (1839-1881) “Çıplak Dağda bir Gece”

Bir Yaz Akşamı

30 Temmuz Cuma saat:19.30/ Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

31Temmuz Cumartesi saat:20.00 /Maltepe Kıyı (ücretsiz)

CRR Senfoni Orkestrası

Şef: Can Okan

Solist: Çağ Erçağ, viyolonsel

M. İ. Glinka (1804-1857) “Madrid’de bir Yaz Gecesinin Hatıraları”

G. Fauré ((1845-1924) “Elégie”

A. Glazunov (1865-1936) “Yaz”

P. İ. Çaykovski (1840-1893) İtalyan Kapriçyosu

Dansa Davet

20 Ağustos Cuma 19.30/Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

21 Ağustos Cumartesi saat:20.00/ Topkapı Kültür Parkı Parkı

CRR Senfoni Orkestrası

Şef: Cem Mansur, Atıf Taner Çolak

Solist: İdil Yünkuş, keman

C. Saint-Saens (1835-1921) “Samson ve Dalila”dan Bachanale

“Havanaise”

A. Borodin (1833-1887) Poloveç Dansları

U. C.Erkin (1906-1972) Köçekçe

Masallar

17 Eylül Cuma saat: 19.30/ Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

18 Eylül Cumartesi saat:20.00/ Kalamış Sahil(ücretsiz)

CRR Senfoni Orkestrası

Şef: Cem Mansur

Solist: Hale Soner Kekeç, soprano

J. Offenbach (1819-1880) “Hoffmann’ın Masalları”ndan Barcarolle

Operetlerden Aryalar

P. İ. Çaykovski (1840-1893) “Fındıkkıran” Süiti

P. Dukas ((1865-1935) Sihirbazın Çırağı

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı