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Ana Sayfa Kültür & Sanat 7 Haziran 2021 13 Görüntüleme

CRR’de çevreci konser: “Geri Dönüşüm”

CRR’de çevreci konser: “Geri Dönüşüm”

Cemal Reşit Rey(CRR) Konser Salonu’ndan çevrimiçi yayınlanan konserlerin sonuncusu olan “Geri Dönüşüm” 31 Mayıs Pazartesi akşamı CRR YouTube kanalından yayınlandı.

Şef Cem Mansur’un yönettiği CRR Oda Orkestrası konserinde, hayatın birçok alanında yer alan “Geri Dönüşüm” kavramının müzik dünyasında da yorumlandığı yapıtlara yer veriliyor.

CRR Konser Salonu Genel Sanat Direktörü Cem Mansur konser hakkında şunları söylüyor:” Geri Dönüşüm” kavramı hayatlarımızda epeyce yeni, lakin müzik tarihi boyunca bestekarlar, farklı eserler için yarattıkları müzikleri birden fazla sefer ve çeşitli kılıklarda geri dönüştürmüşler. Düzgün materyalin bir kere kullanılıp atılmasını istemeyip yeni hoşlukların kapısını açan dört bestekarın dört farklı yaklaşımı bu konserde bir ortaya geliyor.”

Şef Cem Mansur’un yapıtlarla ilgili anekdotları da izleyicilere aktardığı konser kaydını bir hafta boyunca CRR YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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