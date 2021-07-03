Cube Incubation, Mentorluk Programını Global Ölçeğe Taşıyor

Teknopark İstanbul’un kuluçka merkezi Cube Incubation; 2021’de Türkiye’de başlattığı ve bugün 160 mentor ile 100 girişimcinin yer aldığı mentorluk programını küresel ölçeğe taşıyor. 2021 gayeleri ortasında olan ve küresel arenaya açılma stratejisi kapsamında uygulanmaya başlanacak Küresel Startup Mentorship programı Cube Incubation’ı küresel arenadaki teşebbüsçüler için de bir merkez olma amacına bir adım daha yaklaştırıyor. Program kapsamında dünyanın farklı ülkelerindeki teşebbüs ekosisteminden tecrübeli yöneticiler mentor olarak programa dahil edilecek ve bu mentorlar tekrar dünyanın farklı ülkelerindeki girişimcilere mentorluk dayanağı sunacak.

Projenin ana gayesini ise girişimcilerden evvel girişimcilere takviye veren ekosistem aktörleri olarak mentorları küresele açma stratejisi oluşturuyor. Bir girişimcinin farklı ülke pazarlarına erişebilmesi için öncelikle onlara dayanak veren ekosistem aktörlerinin küresel ilgilere sahip olması gerekliliğinden hareket eden Cube Incubation’ın yeni programına seçilecek mentorlar 12 bireyden oluşan “Early Adopters” şurası danışmanlığında belirlenecek.

Küresel Startup Mentorship Programında birinci etapta mentorlara yönelik ekosistem paylaşım aktiflikleri düzenlenmesi planlanıyor. Bu aktiflikleri kapsamında farklı ülkelerin teşebbüs ekosisteminde yer alan mentorlar kendi ülkelerindeki ekosistemleri ve gelişmeleri başka mentorlarla paylaşacak. Her aktiflikte 3 farklı ülkeden mentorun paylaşım yapması hedefleniyor. Böylelikle programa katılan mentorlar farklı ülkelerdeki ekosistemlerden direkt kontaklar bularak iş ağlarını genişletebilecekler. Ve o ülkelerdeki girişimcilik ekosistemi fırsatlarından hem şahsî olarak hem de kurumları ismine yararlanma talihine da ulaşabilecekler. Bilhassa de ferdî olarak farklı ülkelerin girişimcilik ekosistemlerindeki inovasyon yöneticiliği, hızlandırma programı yöneticiliği, melek yatırımcılık, girişimcilik üzere birçok meslek fırsatına direkt erişebilecekler.

Programın ikinci ayağında ise programda yer alan mentorlar, dünyanın farklı ülkelerindeki girişimcilerle bir ortaya getirilecek. Böylece startuplar farklı ülkelerdeki mentorlarla temas kurarak hem hedefledikleri ülke pazarları hakkında bilgi sahibi olmuş olacaklar hem de ulaşmak istedikleri müşterilere, firmalara, yatırım fonlarına, hızlandırma programlarına ulaşmak için direkt kontaklar bulmuş olacaklar. Mentorlar da yeni teknolojileri, startupları, iş modellerini, yatırım fırsatlarını basitçe öğrenebilecekler.

Cube Incubation küresel teşebbüs ekosisteminin kalbinde yer almaya hazırlanıyor

Cube Incubation’ın Küresel Startup Mentorluk programıyla dünya genelinde teşebbüs ekosisteminin kalbinde yer almaya hazırlandığını vurgulayan Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu: “2021 yılı kuluçka merkezimiz için küresel arenada varlık gösterme maksadının ağırlaştığı bir yıldı. Bu yıl Türkiye özelinde uygulamaya aldığımız mentorluk programımızda birbirinden bedelli, araştırmalarıyla, görüşleriyle ekosisteme istikamet veren 160 mentora ulaşarak bu programı küresele taşımak da bu maksadımıza bir adım daha yaklaştırdı bizi. Türkiye’de toplamda 100 girişimcimiz mentorlar takviyesiyle işlerini nasıl geliştirebileceklerini ve sürdürülebilir hale getirebileceklerini öğrendiler. Artık bu programı küresel girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için de uygulamaya başlayacağız. Bilhassa derin teknoloji girişimcilerimin dünya genelinde artan mentor gereksinimlerini bu program kapsamında gidermeyi hedefliyoruz. Ülkemiz açısından da son derece kritik olan bu programın daha da geliştirilmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz.” diyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı