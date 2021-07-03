Cube Incubation, mentorluk programını globale ölçeğe taşıyor

2021 maksatları ortasında olan ve küresel arenaya açılma stratejisi kapsamında uygulanmaya başlanacak Küresel Startup Mentorship programı Cube Incubation’ı küresel arenadaki teşebbüsçüler için de bir merkez olma gayesine bir adım daha yaklaştırıyor. Program kapsamında dünyanın farklı ülkelerindeki teşebbüs ekosisteminden tecrübeli yöneticiler mentor olarak programa dahil edilecek ve bu mentorlar tekrar dünyanın farklı ülkelerindeki girişimcilere mentorluk dayanağı sunacak.

Projenin ana maksadını ise girişimcilerden evvel girişimcilere takviye veren ekosistem aktörleri olarak mentorları küresele açma stratejisi oluşturuyor. Bir girişimcinin farklı ülke pazarlarına erişebilmesi için öncelikle onlara dayanak veren ekosistem aktörlerinin küresel ilgilere sahip olması gerekliliğinden hareket eden Cube Incubation’ın yeni programına seçilecek mentorlar 12 şahıstan oluşan “Early Adopters” konseyi danışmanlığında belirlenecek.

Küresel Startup Mentorship Programında birinci etapta mentorlara yönelik ekosistem paylaşım aktiflikleri düzenlenmesi planlanıyor. Bu aktiflikleri kapsamında farklı ülkelerin teşebbüs ekosisteminde yer alan mentorlar kendi ülkelerindeki ekosistemleri ve gelişmeleri öteki mentorlarla paylaşacak. Her aktiflikte 3 farklı ülkeden mentorun paylaşım yapması hedefleniyor. Böylelikle programa katılan mentorlar farklı ülkelerdeki ekosistemlerden direkt kontaklar bularak iş ağlarını genişletebilecekler ve o ülkelerdeki girişimcilik ekosistemi fırsatlarından hem ferdî olarak hem de kurumları ismine yararlanma bahtına da ulaşabilecekler. Bilhassa de ferdî olarak farklı ülkelerin girişimcilik ekosistemlerindeki inovasyon yöneticiliği, hızlandırma programı yöneticiliği, melek yatırımcılık, girişimcilik üzere birçok meslek fırsatına direkt erişebilecekler.

Programın ikinci ayağında ise programda yer alan mentorlar, dünyanın farklı ülkelerindeki girişimcilerle bir ortaya getirilecek. Böylece startuplar farklı ülkelerdeki mentorlarla temas kurarak hem hedefledikleri ülke pazarları hakkında bilgi sahibi olmuş olacaklar hem de ulaşmak istedikleri müşterilere, firmalara, yatırım fonlarına, hızlandırma programlarına ulaşmak için direkt kontaklar bulmuş olacaklar. Mentorlar da yeni teknolojileri, startupları, iş modellerini, yatırım fırsatlarını basitçe öğrenebilecekler.

Cube Incubation küresel teşebbüs ekosisteminin kalbinde yer almaya hazırlanıyor

Cube Incubation’ın Küresel Startup Mentorluk programıyla dünya genelinde teşebbüs ekosisteminin kalbinde yer almaya hazırlandığını vurgulayan Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu: “2021 yılı kuluçka merkezimiz için küresel arenada varlık gösterme gayesinin ağırlaştığı bir yıldı. Bu yıl Türkiye özelinde uygulamaya aldığımız mentorluk programımızda birbirinden kıymetli, araştırmalarıyla, görüşleriyle ekosisteme taraf veren 160 mentora ulaşarak bu programı küresele taşımak da bu maksadımıza bir adım daha yaklaştırdı bizi. Türkiye’de toplamda 100 girişimcimiz mentorlar dayanağıyla işlerini nasıl geliştirebileceklerini ve sürdürülebilir hale getirebileceklerini öğrendiler. Artık bu programı küresel girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için de uygulamaya başlayacağız. Bilhassa derin teknoloji girişimcilerimin dünya genelinde artan mentor muhtaçlıklarını bu program kapsamında gidermeyi hedefliyoruz. Ülkemiz açısından da son derece kritik olan bu programın daha da geliştirilmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz.” diyor.

Hibya Haber Ajansı