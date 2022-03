Çukurova Belediyesi’nden Öğrencilere Renkli Dokunuş !

Çukurova Belediyesi’nden, genç sanatçı adaylarına renkli ve anlamlı dokunuş… Liselerin ve Üniversitelerin güzel sanatlar bölümüne hazırlanan ve özel ders almakta zorlanan gençler için, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına açtığı ücretsiz sanat kurslarıyla Çukurova Belediyesi, bu öğrencileri sınavlara hazırlıyor… Kültür ve sanat kursları kapsamında, Tesisler Müdürlüğü’nün verdiği resim kursuna, öğrencilerin ilgisi büyük oldu. Özellikle Güzel Sanatlar Lisesi ve Üniversitenin Konservatuar bölümünü hayal eden gençlere, hem resim sanatının eğitimleri veriliyor, diğer yandan da sınavlara hazırlanıyorlar. Öğrencilerin yanı sıra ev hanımlarının, emeklilerin, hatta çocukların dahi katıldığı resim kursları, oldukça renkli ve eğlenceli geçiyor.

Sosyal belediyecilik hizmetlerini tüm hızıyla gerçekleştiren Çukurova Belediyesi, yeni sanatçılar yetiştirmek ve vatandaşların kültürel faaliyetlerini arttırmak ile özel yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek sağlamak amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında, bir yaraya daha merhem oldu. Lise ve Üniversitede güzel sanatlar bölümüne hazırlanan ve özel ders almakta zorlanan gençler için, Çukurova Belediyesi’nin Tesisler Müdürlüğü Resim Kursu açtı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz verilen kurslarda, hem yetenekleri keşfetmeleri sağlanıyor, hem resim sanatının incelikleri öretiliyor, hem de sınavlara hazırlanma şansı yakalıyor…

Usta resim öğretmenleri tarafından, Güzel Sanatlar Lisesi ve Üniversitelerin konservatuar alanlarında eğitim veren ve özel yetenek sınavlarıyla öğrenci kabul eden bölümler için, ne yapacakları ve nasıl çalışmaları gerektiği konusunda uygulamalı eğitimler alan yeni yetenekler, verilen bu eğitim hizmetinden oldukça memnun.

Çukurova Belediyesi’nin Tesisler Müdürlüğü’ne bağlı Karslılar Kadın Sohbet Ve Dayanışma Evi’nde, hafta içi her gün verilen resim kurslarına sadece sınava hazırlanan öğrenciler değil, sanata meraklı ve yeni beceriler kazanmak isteyen her yaştan Çukurovalı katılıyor. Eğitimler hakkında bilgi veren resim sanatçısı ve aynı zamanda resim öğretmeni olan Medine Kocabaş, her yaştan Çukurovalının kurslara katıldığını, ev hanımlarının, hatta annelerin çocuklarını okula gönderip resim kursuna geldiğini, sanatın birleştirici ve yaratıcı gücüyle yeteneklerini keşfetme fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Karakalem, yağlı boya, akrilit boya teknikleri konusunda bilgiler aktardığını anlatan Kocabaş, özellikle sınavlara hazırlanan öğrencilere de ayrı eğitimler vererek, onların gelecekte ki hayallerini gerçekleştirmeleri için uğraştıklarını dile getirdi. Resme meraklı, boş vakitlerinde ne yapacaklarını bilemeyen ev hanımlarına da seslenen Medine Kocabaş, “Resim, sanatın temellerinden biridir. Kelimeleri olmayan bir şiirdir. Sanatın amacı, ruhumuzu, gündelik hayatın tozlarından temizlemektir. Herkesin bir sanatçı yanı var.

Bunu keşfetmeleri gerekiyor. ” diyerek Çukurovalıları kurslara davet etti, yeteneklerini keşfetmelerini istedi. Çukurova Halk Eğitim Merkezi’nin desteğiyle verilen kurslara katılanlar, elde ettikleri becerilerinin yanı sıra resim sanatının dinlendirici etkisiyle rahatladıklarını, rehabilite olduklarını da belirtiyor. Öğrendikleri yeni becerilerle bu kurslarda kendilerini geliştiren kursiyerler, ortaya çıkarttıkları tabloları satarak, gelir de elde etme şansı da yakalıyor. Çukurova Belediyesi’nin Tesisler Müdürlüğü’ne bağlı 13 Merkezde, toplam 62 branşta ücretsiz olarak verilen meslek ve sanat eğitimleri , binlerce vatandaşa yeni yetenekler ve iş imkanları oluşturmaya devam ediyor. Kurslarda elde ettikleri becerileri, aile ve kendi ekonomilerine katkıya da dönüştüren Çukurovalılar, Belediyenin tüm kurslarına yoğun ilgi gösteriyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı