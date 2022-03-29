Çukurova Isı, BEMDAYS’22’de Yıldızlı Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Radyant ısıtma pazarının lider markası Çukurova Isı, üniversite öğrencileriyle buluşmaya devam ediyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Teknolojileri Kulübü ‘nün ( MAKTEK ) 17-18 Mart tarihlerinde “Gelecekten İlham Al” mottosuyla düzenlediği BEMDays’22 etkinliğine konuşmacı olarak katılan Çukurova Isı Satış Müdürü Kerem Ünlü, geleceğin meslek mensuplarının kişisel gelişimine katkı sağlayacak bilgiler paylaştı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Teknolojileri Kulübü ( MAKTEK ) tarafından “Gelecekten İlham Al” mottosuyla düzenlenen ve ismini Business, Engineering, Management kelimelerinin baş harflerinden alan BEMDays’22 etkinliği, 17-18 Mart tarihlerinde YTÜ Davutpaşa Kampüsü’nde yer alan Tarihi Hamam’da gerçekleştirildi. BEMDays’22, iki gün boyunca süren panellerde Türkiye’nin başarılı firmaları ile Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerini bir araya getirdi.

Etkinlik kapsamında 17 Mart’ta düzenlenen “Çukurova Isı özel oturumu”nda yıldızlı öğrencilerle buluşan Çukurova Isı Satış Müdürü Kerem Ünlü; Çukurova Isı’yı, Türkiye iklimlendirme sektörünü, radyant ısıtma sistemlerini, sektördeki istihdam olanaklarını anlattı:

“Çukurova Isı olarak yüzde 65 pazar payı ile radyant ısıtma pazarının lider firmasıyız. Gebze fabrikamızda ürettiğimiz ürünleri bugün 30’dan fazla ülkeye ihraç ediyoruz. 81 ili kapsayan geniş satış ve servis ağımız ile başta endüstriyel tesisler, cafe, restaurant, spor salonu, stadyum, cami ve fabrikalar olmak üzere endüstriyel ve ticari ısıtma konusunda, ücretsiz keşiften projelendirmeye, satıştan, devreye alma süreçlerine kadar komple sistem çözümü sunuyoruz”.

Radyant ısıtma sistemlerinin çalışma prensibi ve avantajları hakkında da bilgiler paylaşan Kerem Ünlü: “Radyant ısıtma, ışınım yoluyla sağlanır. Brülör vasıtasıyla yakılan gaz, radyant boruların içerisinde dolaştırılır ve ısıtılan borunun üzerinden yayılan enerji, yansıtıcılarla aşağılara yönlendirilerek, ısıtma yapılır. Radyant ısıtma, önce cisimleri ve insanları ısıtır. Isıtma, zeminden başlar ve çok kısa sürede hissedilir. Klasik sistemlerde olduğu gibi ortamdaki havayı ısıtmayı hedeflemez ve böylece işletmelerde yüzde 60’lara varan oranlarda tasarruf sağlar. Bu oran da işletmeler ve endüstriyel tesisler için oldukça kıymetlidir” dedi.

Konuşmasında geleceğin meslek mensupları için yol gösterici tavsiyelerde de bulunan Kerem Ünlü: “Üniversite hayatınız boyunca sanayiye yakın olmanızı, önünüze çıkabilecek yarı zamanlı staj fırsatlarını değerlendirmenizi tavsiye ederim. Çünkü bazen kariyerinizi belirleyecek fırsatlar, henüz üniversitedeyken karşınıza çıkabiliyor. İklimlendirme sektörü de bunlardan bir tanesi. Sektörümüzde faaliyet gösteren firmalarda; AR-GE, üretim, iş geliştirme, satış ve kalite gibi departmanlarda görev alabilirsiniz.

Üniversite eğitiminiz süresince kişisel gelişiminize katkı sağlayacak yatırımlar yapmanız da oldukça önemli. Örneğin İngilizceyi çok iyi konuşmanızı, mümkünse ikinci bir dil öğrenmenizi, ufkunuzu açmak için Erasmus veya IAESTE gibi programlardan yararlanarak, yurt dışında eğitim almanızı ve kodlama öğrenmenizi tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

Panelin sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Kerem ÜNLÜ, Yıldız’lı öğrencilere rehber olabilmekten dolayı duyduğu memnuniyeti paylaştı.

BEMDays’22’nin platin sponsorları arasında yer alan Çukurova Isı’nın sergi alanında yer alan ve ileri radyant ısıtma teknolojilerinin sergilendiği standı da öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı