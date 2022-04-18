Çukurova’da Hayatlar Mola Evi İle Değişti

Çukurova Belediyesi’nin Mola Evi projesi, engelleri ortadan kaldırıyor. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olan, dezavantajlı çocuklara ve onların ailelerine yönelik hizmet veren Mola Evi, Çukurova’da hayatları değiştiriyor. Engelli olarak görülen, bakım ve yaşam yükü oldukça ağır olan çocuklar için özel olarak tasarlanan tesiste, aileler çocuklarını güven içerisinde Mola Evi’ne bırakarak, bir kaç saatliğine de olsa kişisel işlerini yapmalarına imkan verilirken, özel gereksinimli çocukların da eğlenceli ve eğitici etkinliklerle kişisel gelişimine katkıda bulunup, güzel zaman geçirmesi sağlanıyor.

Engelsiz Çukurova hedefi doğrultusunda insan odaklı çalışmalarına devam eden Çukurova Belediyesi, dezavantajlı gruplara yönelik yürüttüğü özel projeleri büyük ilgi görüyor. Belediyeevleri Mahallesi’nde geçtiğimiz ay hizmete giren ve Türkiye’ye örnek olan Mola Evi, özellikle annelerin büyük memnuniyetiyle takdirleri toplamaya başladı. Engelli çocuklarının yanından bir an olsun ayrılmayan vatandaşlara rahat bir nefes aldırıp, aileleri sosyal yaşamın içerisinde kendilerine zaman ayırmasını sağlayan tesis, büyük küçük her yaştan insanın hayatına dokunuyor.

Özel gereksinimli çocuklarını bırakıp, gönül rahatlığıyla işlerini ve ihtiyaçlarını görmeleri amacıyla kurulan mola evinde, çocukların hoşça vakit geçirmeleri için her türlü imkan bulunuyor. Ailelerin engelli çocuklarını güvenle emanet edebildiği Mola Evi, özel bireylerin sosyal becerilerini geliştirebileceği ve eğlenceli vakit geçirebileceği alanlar olarak öne çıkıyor. Ailelerin sosyal ve kültürel yaşama entegre olabilmelerini, çocuklarıyla ilgilenirken yapamadıkları günlük rutin işlerini de yapabilmelerine imkan tanıyor. Özel gereksinimli çocukların ve ebeveynlerin hizmet aldığı Çukurova Belediyesi’nin Mola Evi’nden ücretsiz bir şekilde faydalanan aileler, çocuklarını belediyenin bu tesisine bırakarak, özel işlerine vakit ayırırken, yaşamın içerisinde tam bir mola alma imkanı yakalıyor. Ayrıca burada çocuklara özel eğitimlerde uzmanlar tarafından veriliyor.

Çukurova Belediyesi’nin Mola Evi’nde psikolog, sosyal hizmetler uzmanı, çocuk gelişim uzmanı ve sağlık ekibinden oluşan kalabalık bir çalışma grubu hizmet veriyor. Aileler dışarda kişisel işleriyle uğraşmak için zaman yakalarken, özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuklar ise Mola Evi’nde oyun terapileri, boyamalar, oyuncak ve oyun parklarıyla eğlenceli zaman geçirirken, tesisin hobi bahçelerinde vakit geçirerek, doğayla terapi de oluyor. Çukurova Belediyesi Tesisler Müdürlüğü’ne bağlı olan Mola Evi’nde ayrıca hem bu özel çocuklara, hem de ailelerine, bireysel veya grup olarak isteğe göre psikolojik danışmanlık hizmeti de sunuluyor.

Mola Evi’nin çalışmaları ve hizmetleri ile ilgili bilgi veren Sosyal Hizmetler Uzmanı Aslı Taşdemir Kardaş, “Burada ailelere günlük yaşamları içerisinde rahatlayacakları, mola verecekleri bir alan açıyoruz. Çocuklarını bize emanet eden anne ve babalar, bireysel ihtiyaçlarını dışarda gönül rahatlığıyla karşılayabiliyor. Özel gereksinimli bu çocuklar, Mola Evi’nde kaliteli ve eğitici zaman geçiriyor. Beslenmelerinden, sağlık hizmetine kadar her şeyleriyle ilgileniyoruz” dedi.

Özel çocukların Mola Evi’nden haftada en fazla iki kez, ve gün içerisinde 4 saat faydalandığını anlatan sosyal hizmetler uzmanı Kardaş, 3-11 yaş sınırıyla çocukların yüzde 40 ve 80 engel durumuyla tesise aldıklarını, fakat daha büyük yaşlarda engelli çocuklarında Mola Evi’nde uzman görüşüyle kabul edildiğini söyledi.

Bu çok özel tesisteki minik misafirlerle birebir ilgilenen çocuk gelişim uzmanı Ebru Erdoğan, çocukların özel durumlarına göre sınıf içerisinde etkinlikler düzenlediklerini belirterek, onların güzel ve eğitici zaman geçirmelerini sağladıklarını, bu durumdan en çok anne ve babaların memnun kaldığını anlattı.

BÜYÜK BİR İHTİYACA CEVAP VERDİ

Mola evi sayesinde günlük hayatta rahatlayarak, kendi özel işlerini yapabilecekleri zaman yakalamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen anneler, hayatlarının pozitif bir şekilde değiştiğini anlattı. Özel rehabilitasyon merkezlerinden çok daha kaliteli bir hizmeti ücret ödemeden aldıkları için başkan Soner Çetin’e şükranlarını sunan aileler, çocuklarını gönül rahatlığıyla Mola Evi’ne bıraktıklarını, kanayan yaralarına ilaç gibi gelen bu projenin psikolojik olarak hem yavrularının hem de kendilerinin gelişimine katkı verdiğini söylediler.

BAŞKAN SONER ÇETİN, “TÜM ENGELLERİ KALDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Mola Evi projesiyle engelleri bir adım daha kaldırmaya çalıştıklarını söyleyen Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, “Mola evini açmamızın amacı özel gereksinimli bireylere sahip ailelere bir mola verdirmek, nefes aldırmak, kendi hayatları ile ilgilenebilecek bir süre tanımak. Tabi bu sırada da buraya gelen çocuklarımızın özel eğitimli hocalarımız ve danışmanlarımızla güzel vakit geçirmesini ve sosyalleşmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Ailelerimiz bu hizmetten çok memnun, özellikle annelerimiz. Kendilerine zaman ayıracak bir süre buluyorlar, işlerini halledebiliyorlar. Bu anlamda çok güzel dönüşler alıyoruz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı