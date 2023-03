Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 Mart'ta seçim kararı alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 saat süren Kabine Toplantısı ardından yaptığı ‘Millete Sesleniş’ konuşmasında 10 Mart’ta seçim kararı alacaklarını belirterek, seçim sürecindeki gündemlerinin ‘deprem’ olacağını söyledi. Erdoğan, 6 Şubat felaketinden sonra ikametgahını veya seçmen kaydını değiştiren depremzedelerin hak ve imkanlardan mahrum kalmamalarını sağlayacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Mart ayının ilk Kabine toplantısı sona erdi.

4 saat süren toplantı sonrasında kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, asrın felaketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 46 bin 104 vatandaşın kaybedildiği felakete karşı tüm ekip, ekipman ve insani yardımlarla seferber olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplamda 35 bin kişi ile dünyad eş ibeneri olmayan arama kurtrma birimlerini devreye soktuklarını söyledi.

DEPREM BÖLGESİNDE YARALAR SARILIYOR

Bugüne kadar 6 bin geçici ticarethane kurarak esnafın hizmetin verdiklerini söyleyen Erdoğan, “Deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB’e olan 2023 borçlarını, felakette hayatını kaybeden işletmecilerimizin ise tüm borçlarını siliyoruz. Depremde ağır hasara uğrayan yerlerde esnafa 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz 60 ay vadeli, yarısı Hazinenin ödeyeceği yüzde 7,5 faizli kredi veriyoruz. Bugüne kadar 1 milyon 61 binden fazla depremzedeye hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptık” dedi.

Amaçlarının 2 aya kadar 100 bin konteyner ev kurmak olduğunu, 244 bin konutun ve 75 bin köy evininin inşaasına iki ay içinde başlamak olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hak sahiplerine konutlarını 1 yıl içinde teslim etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Erdoğan, afet bölgelerindeki yardım ve destekleri açıkladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

“Felaketler bizim hazırlıklarımızı beklemiyor” diyen Erdoğan, “Artık her ne yapacaksak, daha kararlı ve hızlı bir şekilde hayata geçirmek gerekiyor. Kentsel dönüşümün engellenmemesi için adeta yalvardık. Kaybedilen her anın bizi büyük yıkımlara yaklaştırdığını söyledik. Muhalefet yıllarda önümüzü kesti, bize yaptırmadılar” dedi.

İzmir’de kentsel dönüşümün şart olduğunu ifade eden Erdoğan, Karabağlar’ın acilen bu kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu belirterek, “Sadece şehirlerimizi değil toplumumuzu da afetlere karşı dirençli hale getirmek istiyoruz. Sadece İzmir, İstanbul ve Ankara’da değil. Gelin her yerde eski ve riskli binaları dönüştürelim” çağrısında bulundu.

Erdoğan, bütün kamu binalarında ne olursa olsun sismik izolatörlerin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

SEÇİM 14 MAYIS’TA YAPILACAK

Türkiye’nin ihtiyacı deprem bölgesindeki yaraları saracak bir odaklanma olmalıdır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunun için gündem sapmasının bir an önce sona ermelidir. Kavgalarla örülü bir seçim kampanyası yapmayı içimize sindiremeyiz. Bizim seçim sürecinde gündemimiz yine deprem olacaktır. Yalan ve iftiralarla çalışmaları tehlikeye atanları, rahat koltuklarında ahkam kesenleri de, insanlarımız can derdindeyken mal bölüşümüne düşenleri de not ediyoruz. Ülkemiz bu felaketin izlerini silip normal günlerine dönünce herkese hakkettiği cevabı vereceğiz. Seçimlerin daha önce açıkladığımız 14 Mayıs’ta yapılmasının bize bu imkanı vereceğine inanıyoruz. Seçim gerilimiin bir an önce geride bırakılması şart” diye konuştu.

“10 MART’TA SEÇİM KARARI ALACAĞIZ”

Seçim sürecindeki gündemlerinin deprem olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Onun için Türkiye için hemen şimdi diyoruz. 10 Mart’ta alınacak seçim kararının ertesi günü Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla süreci başlatıyoruz. 11 Mart itibariyle seçim takvimiyle ilgili hususlar YSK’nın yetki alanına girmektedir. Bu süreçte başka ile taşınan, yurt ve misafirhane gibi alanlarda konaklayan, hangi sebeple olursa olsun 6 Şubat felaketinden sonra ikametgahını veya seçmen kaydını değiştiren depremzedelerin hak ve imkanlardan mahrum kalmamalarını sağlayacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlıyoruz” diye konuştu.

