Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘’NG Phaselis Bay, ülkemizin turizmde yapmaya hazırlandığı büyük atılımın sembolüdür’’

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN: ‘’NG Phaselis Bay Otelinin kentimize, ülkemize, turizm dalına ve NG kümeye güzel olmasını diliyorum. NG kümesi, Nafi ve Erkan Güral’ın salgın periyodunda gerçekleştirdikleri bu otelle birlikte toplam 5 milyar lirayı bulan yeni yatırımla, 1200 kişi istihdam ilavesiyle ortaya çıkardıkları için tebrik ediyorum. Bölgenin en hoş koylarından birinde yer alan, yüksek standartlara sahip 488 odalı bu otelimizi ülkemizin turizm kesiminde yapmaya hazırlandığı büyük atılımın sembolü olarak görüyorum.’’

NG KÜTAHYA SERAMİK İDARE ŞURASI LİDERİ ERKAN GÜRAL: ‘’Asla vazgeçmeyen bir babanın evlatları olarak; en gelişmiş iktisatların bile yıprandığı bu pandemi devrinde, toplam 5 milyar liralık yatırım bedeliyle, 2 otel, 1 seramik fabrikası ve 1 porselen fabrikasını Türkiye iktisadına kazandırdık. Biz devletimize güveniyoruz, Türkiye iktisadının geleceğine inanıyoruz. Koşullar ne olursa olsun, bu coğrafyada yatırım yapmaya, birincilere ve yeniliklere imza atmaya devam edeceğiz.’’

NG Hotels’in, 1,5 milyar TL’lik yatırımla Antalya Kemer Göynük’te hayata geçirdiği 4’üncü oteli NG Phaselis Bay’ın resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Sapanca ve Afyon’da yer alan otelleriyle turizm kesimine orijinal bir hizmet anlayışı getiren NG Hotels, Türkiye’ye konforun ve lüksün hudutlarını aşan yeni bir otel daha kazandırdı. Geçtiğimiz nisan ayında konuklarını kabul etmeye başlayan NG Phaselis Bay Otel’in resmi açılışı için görkemli bir merasim hazırlandı.

Erdoğan, Nafi Güral ve Ailesi Tarafından karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan otelin girişinde NG Kurucu Lideri Nafi Güral ve eşi Gülsüm Güral, NG Kütahya Seramik İdare Heyeti Lideri Erkan Güral, NG Hotels İdare Şurası Lideri İkram Güral, Kütahya Porselen İdare Şurası Lideri Sema Güral Sürmeli ve Kütahya Porselen İdare Şurası Lider Yardımcısı Gülden Güral ile Gürok Kümesi İdare Şurası Lideri İstek Güral, Boliş plastik ve Kimya Sanayi İdare Konseyi Lideri Sevim Güral Olgun tarafından karşılandı.. NG Phaselis Bay Otel’in resmi açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, eski Başbakanlardan Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Antalya Valisi Ersin Yazıcı da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NG Phaselis Bay, Turizmde Büyük Atılımın Sembolü

NG Phaselis Bay’ın resmi açılış merasiminde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, oteli turizm bölümünün kıymetli sembollerinden biri olarak gördüğünü söyledi. ‘’Resmi açılışını yaptığımız NG Phaselis otelinin kentimize, ülkemize, turizm bölümüne ve NG Kümeye iyi olmasını diliyorum. NG kümesi, Nafi ve Erkan Güral’ın salgın periyodunda gerçekleştirdikleri bu otelle birlikte toplam 5 milyar lirayı bulan yeni yatırımı, 1200 kişi istihdam ilavesiyle ortaya çıkardıkları için tebrik ediyorum. Turizm dalındaki dördüncü yatırımlarını bu otel ile yapan Güral ailesinin seramik alanında ülkemizde ve ülke dışında yaptığı başarılı çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Bu otelin nisan ayındaki fiili açılışının çabucak akabinde salgın koşullarına karşın yüksek doluluk oranlarına ulaşması, isabetli bir yatırım olduğunun işaretidir. Bölgenin en hoş koylarından birinde yer alan, yüksek standartlara sahip 488 odalı bu otelimizi ülkemizin turizm bölümünde yapmaya hazırlandığı büyük atılımın sembolü olarak görüyorum.’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin dünya turizmindeki yerini daha da üste taşıyacaklarını söz etti: ‘’Turizmcilerimizin 2021 döneminin en azından ikinci yarısını değerlendirebilmelerini temin edebileceğiz. Geçtiğimiz yıl tüm kasvetlere karşın 16 milyon konuğu ağırlamıştık. Bu yıl çok daha üst sayılara ulaşacağımızdan ümitliyim. Yatırımcılarımıza bu yeni periyoda hazırlanmalarını şimdiden tavsiye ediyorum. Bu süreçte bir kere daha görülmüştür ki Türkiye’de tatil yapan turist, ülkemizden kolay kolay vazgeçemiyor. Olağan güzelliklerimizle, tarihi zenginliklerimizle, hizmet standartlarımızla, yetişmiş insan kaynağımızla, uygun fiyatlarımızla hem ülkemizi tercih edenler kazanıyor hem Türkiye kazanıyor. İnşallah bu kazan kazan siyasetiyle turizmdeki yerimizi daima daha üstlere çıkartacağız. ‘’

Mehmet Nuri Ersoy: Turizme Yapılan Yatırımlar Sevindiriyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise turizme yaptıkları yatırımlar sebebiyle Güral Ailesine teşekkür etti: ‘’Beni en çok sevindiren, birçok sefer badireler atlatmasına karşın Türk turizm yatırımcısının her daim yatırımlarına devam ediyor olması. Bugün bu tesiste de bu hoş örneği daima birlikte yaşıyoruz. Kıymetli olan daha fazla kişi başı geliri turizmde turistten elde etmek.. Kaliteli istihdamı arttırmak.. Ve turizm dalının gayr-i safi ulusal hasılada aldığı hissesi yüzde 4’lerden yüzde 7,5 / 8 düzeylerine getirmek. O açıdan da Güral ailesini yapmış olduğu yatırımdan ötürü tebrik ediyorum.’’

Erkan Güral: Pandemide 5 Milyar TL Yatırım Yaptık

Turizm bölümüne farklı bir dinamizm getirmek emeliyle NG Phaselis Bay Otel’i hayata geçirdiklerini söyleyen NG Kütahya Seramik İdare Heyeti Lideri Erkan Güral, konuşmasına NG Kümenin geçmişe dayanan muvaffakiyet kıssasını anlatarak başladı:

‘’Bizim maratonumuz 1940’lı yıllarda Kütahya’da başlayıp bugün 100’den fazla ülkeye ihracat yapan, 5 bin bireye direkt istihdam sağlayan; Turizm, seramik ve porselen dallarında her geçen gün yeni rekorlara imza atan bir marka olarak devam ediyor. Babam Nafi Güral Beyefendi’nin birinci günden bu yana taşıdığı ve bizlere adeta nakşettiği bir düstur var: Koşullar ne olursa olsun üretmek, muvaffakiyetin peşinden koşmak… Bizlere yüklenen sorumluluk kapsamında, güç krizlerine, petrol kıtlıklarına, ihtilallere, devalüasyonlara, iktisatta yaşanan türbülanslara karşın bu düsturdan asla vazgeçmeyen bir babanın evlatları olarak; En gelişmiş iktisatların bile yıprandığı bu pandemi devrinde, toplam 5 milyar liralık yatırım bedeliyle, 2 otel, 1 seramik fabrikası ve 1 porselen fabrikasını Türkiye İktisadına kazandırdık. Zira biz devletimize güveniyoruz, Türkiye iktisadının geleceğine inanıyoruz. Kurallar ne olursa olsun, bu coğrafyada yatırım yapmaya, birincilere ve yeniliklere imza atmaya devam edeceğiz.’’

‘’Türkiye’nin En Çağdaş Seramik Üretim Tesisini Yapıyoruz’’

NG Kütahya Seramik İdare Heyeti Lideri Erkan Güral konuşmasında yatırımların devam edeceği muştusunu de verdi: ’Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz Seramik Fabrikası’nı uğurlu ellerinizle 2018 Ocak ayında açmıştık. Ve o gün size bir kelam daha vermiştik: Fabrikamızın çabucak yanında bulunan toprağa Türkiye’nin en çağdaş seramik üretim tesisini yapacağız demiştim. Geçtiğimiz ay bu tesisimizin temelini attık. Toplamda 2 milyar liralık yatırıma ulaşacak bu fabrikamızı 3 faz halinde bitireceğiz. Birinci fazı ekim ayında tamamlıyoruz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm fazları nihayete erdirecek ve Türkiye’nin en büyük üretim tesisi olan 29 Ekim Seramik Fabrikası’nı ülkemize kazandıracağız.’’

Turna Kuşu Heykeli Armağan Edildi

Açılış konuşmalarının akabinde Nafi Güral ve Ailesi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Anadolu kültüründe büyük yeri ve ehemmiyeti olan Turna Kuşu Heykeli armağan edildi.

Anadolu da yaygın bir inanışa nazaran turnalar uğur, rahmet, memnunluk ve refahın simgesi olan kutsal hayvanlar sayıldığı üzere, saflığın, paklığın, dürüstlüğün, vefanın, sadakatin, sevginin, onurun, özgürlüğün de simgesi olarak kabul ediliyor.

Emine Erdoğan’a ise Gülsüm Güral ve Sema Güral Sürmeli tarafından Kütahya Porselen imzalı özel olarak tasarlanmış bir vazo ikram edildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı