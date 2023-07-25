Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm kesimin gönlünü alacağız

Üç saati aşkın süren Kabine toplantısı ardından “Millete Sesleniş” konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, istikrar, güven ve sürdürebilirlik vurgusu yaptı. Çalışanından emeklisine kimsenin mağdur olmasına izin vermeyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm kesimlerin gönlünü yılbaşına kadar mutlaka alacaklarını söyledi.

ANKARA (İGFA) – Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 3 saat 20 dakika süren toplantı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda öne çıkan konulara ve gündeme yönelik açıklamalarda bulunurken, önemli mesajlar da verdi.

Genel seçimlerde elde ettiğimiz başarıyı önümüzdeki yıl 31 Mart’ta yapacakları yerel yönetim seçimleriyle yenilemek istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gerçek belediyecilik hizmetinden mahrum kalan şehirlerimizi kurtarmak için önümüzdeki seçimler bir fırsattır” dedi.

Körfez Turu kapsamında yaptığı ziyaretler ve temasların detaylarını bahseden Erdoğan, İsveç’e Türkiye’nin hassasiyetleri konusunda gereken ikazları yaptıklarını anlattı. Erdoğan, “Suudi Arabistan, Katar ve BAE ile gerçekleştirdiğimiz ziyaretler son derece başarılı ve verimli geçti. Savunma sanayi alanında tarihimizin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesine imza attık” dedi.

“DEPREM MALİYETİ 104 MİLYAR DOLAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede 650 bin konut yapacalarını hibe ve desteklerin de verileceğini söyledi. Erdoğan, “Mücbir sebep düzenlemesini depremde en çok yıkıma uğrayan Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ile Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde devam ettireceğiz” dedi.

Depremin istihdama etksini en aza indirmek amacxıyla başlatılan kısa çalışma ödeneğini üç ay süreyle uzatacaklarını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem maliyetinin 104 milyar dolar olduğunu, afetin yükünün her ülke açısından kaldırılamsının zor ve ağır bir yük olduğunu söyledi.

“ÖNCELİĞİMİZ İSTİHDAMDIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet olarak uygulanan ekonomi politikasında önceliklerinin en başında istihdamın geldiğini kaydetti.

“Türkiye’yi istihdamı ve üretimiyle büyütme hedefimizden en küçük bir geriye gidiş söz konusu değildir” diyen Erdoğan, “Ekonomi politikamızda öncelik işsizliği azaltmaktır, büyümedir. İstihdamı arttıracak, enflasyonu düşürecek, finansal düzelmeyi sağlayacak her tedbiri alacak, uygulayacak ve sonuçlandıran politikadan yanayız. Önümüze çıkan zorluklar illa ki var. Türkiye’nin durumunu farklı kılan bir diğer sebep ise esnek, sosyal ve ekonomik politikaların uzun vadeli kuramların kökleşmesini zorlamasıdır” diye konuştu.

Erdoğan, “Milletimin tüm fertlerinden serinkanlı olmalarını, bize güvenmelerini, ülkelerinin geleceğine sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi.

Geçen 21 yılda Türkiye’ye kazandırılan eğitim, sağlık, konut, enerji başta olmak üzere yaygın altyapıların tüm alanlarda büyümenin itici gücü olduğunu belirten Erdoğan, ihracat ve turizmin rekor kırdığını söyledi.

“ENFLASYONLA MÜCADELE SÜRECEK”

İstikrar, güven ve sürdürebilirlik ile yola devam edeceklerini kaydeden Erdoğan, çalışanından emeklisine kimsenin mağdur olmasına izin vermeyeceklerini belirterek, tüm kesimlerin gönlünü yılbaşına kadar mutlaka alacaklarını söyledi.

Yüksek fiyatlarla piyasayı sürekli yukarıya çekmek, hiç kimsenin bilerek ve isteyerek böyle bir kötülük yapacağına ihtimal vermediğini ifade eden Erdoğan, “Şayet bu konuda ihmali ve kastı olanlar olursa biz de devlet olarak müdahil oluruz. Konut fiyatları ile ilgili ilave tedbirlere yönelik çalışmalarımız sürüyor. Ticaret Bakanlığımız fiyat manipülasyonunun önüne geçmek için gerekli adımları atıyor. Haksız kazanç sağlamaya çalışanların üzerine kararlılıkla gideceğiz. Konut fiyatları, kiralarla ilgili ilave adımlara dair değerlendirmelerimiz sürüyor. Haksız kazanç peşinde koşan fırsatçıların üzerine kararlılıkla gideceğiz” diye konuştu.

Kaynak : İGFA