Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2022 değerlendirmesi – İGF HABER

ANKARA (İGFA) – Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi ile Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattıklarını dile getirerek ilk etapta 5 bin 615 konutun temelinin atıldığını kaydetti.

Tam 45 bin afet konutu ile 20 bin sosyal konutun tamamladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşım dizisinde şunlara yer verdi:

“49 millet bahçesini tamamlayarak hizmete açtık. Böylece millet bahçelerinin toplam sayısını 152’ye ulaştırdık. Halen 310 projenin yapım çalışması sürüyor. İstanbul’umuzda 100 anaokulu tamamladık ve yavrularımızla ailelerinin hizmetine sunduk. 5 milyon metrekare parkı, 1615 kilometre bisiklet yolunu, 1200 kilometre yeşil yürüyüş yolunu hizmete aldık. Kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik. 79 bin 850 bağımsız birimdeki dönüşüm için vatandaşlarımıza 1,6 milyar TL kira yardımında bulunduk. 70 bin binada denetim yaptık, elektronik beton izleme sistemi ile 107 bin yapının uygunluğunu kontrol ettik. Denizlerimizden yaklaşık 180 bin ton çöp topladık. Sıfır atık geri kazanım oranımızı yüzde 27,2’ye yükselttik. Böylelikle 23 bin ton sera gazı salınımını engelledik. 2 milyon insanımıza sıfır atık eğitimi verdik. Ayrıca belediyelere 8 milyon TL sıfır atık desteği sağladık. Plastik poşet kullanımını yüzde 65 oranında azalttık. Böylece 550 bin ton atığın oluşumunu engelledik. Yeni tescillerle birlikte toplam anıt ağaç sayımızı 10 bin 285’e ulaştırdık. Korunan alan oranımızı yüzde 12,58’e çıkardık. ‘Çölleşme ve Erozyona Dur De’ kapsamında 100 bin fidanı toprakla buluşturduk. Doğal sit alanlarımızda toplam 24 bin metrekare çevre düzenlemesi yaptık. Türkiye’nin ilk İklim Şurası’nı gerçekleştirdik. 6 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kurduk.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptıkları 67 bin denetimle çevreye zarar veren 5 bin 705 işletme ve 380 deniz aracına 725 milyon lira ceza uygulandığını, 375 işletmenin ise faaliyetten men edildiğini bildirdi.

İklim değişikliğine karşı emisyon azaltım hedefini 2030’a kadar yüzde 41’e yükselttiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 ildeki 3 bin 930 projeyi tamamlayarak sanayi alanlarını şehirlerden uzak noktalara taşıdıklarını söyledi.

İhracat Desteklerine Yönelik Prefinansman Modeli’ni devreye aldıklarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşım dizisine şöyle devam etti:

“Dış ticaret açığımızın fazla olduğu, geleneksel pazarlarımız dışında kalan 18 ülkeyle ticaretimizi geliştirmek için Uzak Ülkeler Stratejisi’ni hayata geçirdik. Hizmet ihracatçısı firmalarımıza 818 milyon TL destek verdik. 1547 uluslararası fuarı destek kapsamımıza aldık. E-ihracatı kolay, hızlı ve güvenilir kılmak amacıyla güçlü bir destek paketi devreye aldık. Gümrük muhafaza ekipleri tarafından yapılan denetimlerle 14,2 ton uyuşturucu madde yakaladık. e-Ticaret’i değişen şartlara uyumlu hale getirmek için önemli yasal değişiklikler yaptık. İlk yerli ve milli araç ile konteyner tarama sistemini ürettik. Esnaf ve sanatkarımıza 72,3 milyar TL kredi sağladık. Ülkemizdeki 19 serbest bölgede 30 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaştık. 2022’nin ilk 11 ayında tam 231 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 2022 yılı içinde toplamda asgari ücrete yüzde 95, memur maaşlarına yüzde 87, memur emekli aylıklarına yüzde 86 zam uyguladık. Nitelikli yabancı iş gücünü ülkemize çekmek için geliştirdiğimiz Turkuaz Kart uygulamasını başlattık. SMA hastalığı tedavisinde ilaca devam etmek için uygulanan ‘test sonuçlarının uygunluğu’ şartını kaldırdık. 3600 ek gösterge düzenlemesini memurlarımızın tamamına teşmil ettik. Çalışanı ve emeklisiyle tüm kamu görevlilerine verdiğimiz sözü tuttuk.”

Emekli aylıklarındaki promosyon tutarını en az 3 bin lira olacak şekilde güncellediklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik düzenlemeyi ilan ettiklerini, emeklilikte yaşı bekleyen vatandaşlarla ilgili düzenlemeyi yaş sınırı olmaksızın tamamladıklarını anımsattı.

DİPLOMASİ VE ULUSLARARASI TEMASLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tahıl Anlaşması’nı hayata geçirerek ve süresinin uzatılmasını temin ederek küresel gıda krizinin çözümüne çok önemli bir katkıda bulunduklarının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Küresel barış, huzur ve güvenliğin tesisine katkı sunduk. Ukrayna krizi dâhil ihtilafların çözümünde ara bulucu rol üstlendik.” ifadelerini kullandı.

Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temsilini güçlendirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gayriaskeri statüdeki Doğu Ege Adaları’nda sürdürülen ihlalleri tüm dünyaya anlattıklarını kaydetti. Erdoğan, Afrika ile ikili ticarette 40 milyar doları aştıklarını, Türk Devletleri Teşkilatı ile MIKTA dönem başkanlıklarını başarıyla icra ettiklerini anlattı.

Sadece 2022’de yaptığımız eser ve hizmetlerin özeti bile saatlere, günlere sığmıyor… Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında inşallah daha nice hizmet ve proje ile milletimizin huzurunda olacağız. #TürkiyeYüzyılı’nı hep birlikte adım adım tarihe kazandıracağız. ???????? pic.twitter.com/7Ag5KJO1fP — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 31, 2022

ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR ALANINDA YAPILAN YATIRIM VE PROJELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’nın ilk ve tek karbon negatif biyorafineri tesisini hizmete aldıklarını hatırlatarak paylaşım dizisinde şunlara yer verdi:

“Elektrik kurulu gücünde 100 bin megavatı aştık. Türkiye’de ilk defa madenciliğe özel bir meslek lisesini hizmete aldık. Ülkemizin 4’üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han’ı ilk görev yeri olan Akdeniz’e uğurladık. Meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV oranını yüzde 8’e düşürdük. Adana’da 8 milyon varil petrol keşfettik. Dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervini keşfettik. Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin 4’üncü ünitesinin de temelini attık. Yenilenebilir enerjide üretim rekoru kırdık. Türkiye’nin ilk ferro bor tesisinin temelini attık. Karadeniz’de keşfettiğimiz doğal gazı vatandaşlarımıza ulaştıracak boru hattını denize indirdik. İnşallah kısa süre içerisinde Karadeniz gazını evlerimizde kullanacağız. Terörden arındırdığımız Şırnak’taki Gabar Dağı’nda tam 150 milyon varil petrol keşfettik. Karadeniz’de 58 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz rezervi keşfettik. Yeniden değerleme çalışmalarıyla birlikte toplam rezervimiz 710 milyar metreküpe yükseldi. Kendi alanında Avrupa’nın en büyüğü olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisimizi açtık.”

İbadethanelerde ve cemevlerinde kullanılan doğal gazda yüzde 42,73 indirim yapma kararı aldıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca sanayi kuruluşlarında kullanılan elektrik ile elektrik üretiminde tüketilen doğal gazın fiyatını da farklı oranlarda düşürdüklerini kaydetti.

SAĞLIK YATIRIMLARI VE EKONOMİK DESTEK PAKETLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 ilde toplam 7 bin 345 yataklı 27 hastaneyi hizmete aldıklarını, 96 aile sağlığı merkezi ile 731 aile hekimliği birimi açtıklarını bildirdi.

5 milyonun üzerinde kanser taraması gerçekleştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık yatırımlarına ilişkin, “148 adet birinci basamak sağlık birimini hizmete aldık. Sigara bırakma polikliniklerinden organ nakli merkezlerine çok sayıda sağlık yatırımını tamamladık. 2 milyon 156 bin vatandaşımıza evde sağlık hizmeti verdik. İkili anlaşmalar kapsamında 348 yabancı uyruklu hastayı ülkemizde tedavi altına aldık. 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarımıza verdiğimiz tüm sözleri tuttuk. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle mücadele için hazırladığımız yeni yasal düzenlemeyi süratle hayata geçirdik.” paylaşımlarını yaptı.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde devlet katkısını yüzde 25’ten yüzde 30’a yükselttiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücreti ve diğer ücretlilerin asgari ücret kadarki gelirlerini vergi dışı bıraktıklarına değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıdadan temizliğe, elektrikten tarımsal üretimi etkileyen pek çok ürüne KDV indiriminde bulunduklarını aktararak tarımsal üretimi artırmak, çiftçilerimizi korumak için pek çok adım attıklarını söyledi.

124 terör örgütü mensubunun ikna edilerek güvenlik güçleri tarafından teslim alındığını, Diyarbakır’da evlat nöbetine katılan 39 kahraman annenin evladına kavuştuğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 278 bin 313 düzensiz göçmen ile 8 bin 788 organizatörü yakaladıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 milyonun üzerinde kimlik kartı, 5 milyonun üzerinde sürücü belgesi ve 4 milyonu aşkın pasaport düzenlediklerini ifade ederek, Suriye’de emniyetli hale getirilen bölgelere 538 bin Suriyelinin gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde dönüşünü sağladıklarını belirtti.

Polis ve jandarmayla terör örgütü PKK’ya yönelik 132 bin 396 operasyon icra ettiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Uyuşturucuyla mücadelede 241 bin operasyon düzenledik, 26 bin kişi tutukladık. Kadına Destek Uygulaması KADES’i 4,7 milyon vatandaşımız cep telefonuna indirdi. Yaptığımız operasyonlarla organize suç örgütlerine Türkiye’yi dar ettik. 119 bin kaçak göçmeni polis ve jandarma güçlerimiz tarafından sınır dışı ettik.” bilgilerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, okul servis aracı sürücüleri ve rehber personeli başta olmak üzere 7 buçuk milyonu aşkın vatandaşa trafik eğitimi verildiğini bildirdi.

ADALET HİZMETLERİ

Hâkim ve Savcı Yardımcılığı müessesesini ihdas ettiklerini, 1042 hâkim ve savcı adayı atadıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 olan bölge adliye mahkemesi sayısını 18’e çıkardıklarını hatırlattı. E-tebligat ve SEGBİS uygulamaları ile toplamda 5,8 milyar lira tasarruf sağladıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Arabuluculuk uygulamalarıyla pek çok uyuşmazlığın mahkemelere taşınmadan çözümünü sağladık. Yargının etkinliğini güçlendirmek için sürdürdüğümüz reformlara bir yenisini ekledik, 6’ncı Yargı Paketi’ni hayata geçirdik.” ifadelerini kullandı.

GENÇLERE YÖNELİK PROJELER İLE SPOR YATIRIMLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşım dizisinde gençlere yönelik hizmetleri şöyle sıraladı:

“36 gençlik merkezi açtık, 67 Genç Ofis kurduk. Ülkemiz genelindeki gençlik kampları sayısını 54’e ulaştırdık. Teknoloji odaklı çalışmalar kapsamında devreye aldığımız 104 Deneyap Atölyesi’nden toplam 16 bin gencimiz faydalandı. ‘Genç Ne Sever?’ Platformumuzdan 750 bin gencimiz istifade etti. Gençlerimiz bu güzel uygulama ile sinemalarda, tiyatrolarda, konserlerde, spor maçlarında bir araya geldi. 325 bin gencimiz 300’den fazla müze ve ören yerini ücretsiz ziyaret etti. GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) yurtlarımızı seyahat amaçlı gittikleri illerde gençlerimizin kullanımına ücretsiz şekilde açtık. Seyahatsever Genç Projemizden 325 bin gencimiz faydalandı. Gönüllü gençlerimizin oluşturduğu Damla Gönüllülük Hareketi ile 1 buçuk milyonun üzerinde vatandaşımıza ulaştık. Spor aktivitelerini erişilebilir kılmak amacıyla 183 gençlik ve spor tesisi daha inşa ettik, bu alandaki güçlü altyapımızı tahkim ettik. Başvuran her 100 öğrencinin 98’ini GSB yurtlarımıza yerleştirerek yeni bir rekor kırdık. Hız kesmeden sürdürdüğümüz yeni yatırımlarla yükseköğrenim yurt sayımızı 800’e, kapasitemizi ise 850 bine ulaştırdık.”

Öğrenim kredileri geri ödemelerinin anapara üzerinden yapılmasını temin ettiklerini, böylelikle 3,3 milyon gencin 27 milyar lira borcunu tamamen sildiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, GSB yurtlarında kalan öğrencilere sağladıkları beslenme yardımını aylık 1800 liraya yükselttiklerini belirtti.

Güçlü altyapıyla toplam 180 uluslararası spor organizasyonuna başarıyla ev sahipliği yaptıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Bin Pota Basketbol Seferberliği ile ülkenin dört bir yanında 9 bin 977 basketbol potası yaptıklarını kaydetti.

Türk sporcuların uluslararası müsabakalarda destan yazdıklarını, toplam 6 bin 127 madalya ile ülkeye büyük bir gurur yaşattıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sportif Yetenek Taramaları kapsamında 1 milyon 459 bin öğrencinin profesyonel spor hayatına geçişine rehberlik ettiklerini anlattı.

TEKNOLOJİ VE SANAYİ YATIRIMLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 yeni teknoloji geliştirme bölgesi kurduklarını hatırlattı.

Savunma sanayii ihracatında 4 milyar doları aşarak bir rekoru daha kırdık. #GücünYüzyılı pic.twitter.com/Dw7RZEYx3D — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 31, 2022

SAVUNMA SANAYİ YATIRIMLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi alanında yıl boyunca yaşanan gelişmeleri, “Su altı savaş yönetim sistemi MÜREN ile yerli ve milli elektronik harp podu EHPOD’u kullanmaya başladık. Türkiye’nin ilk milli hava-hava füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan’ın testlerini tamamladık. Milli Muharip Uçak’ın görev bilgisayarını TÜBİTAK BİLGEM’de ürettik. İlk yerli tasarım lokomotif motorunu ürettik ve ilk ateşlemesini başarıyla tamamladık.” şeklinde sıraladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı ile 15 bin 844 araştırmacının makalesini desteklediklerini kaydetti.

Türkiye’nin Milli Deniz Topu silah sistemini üreten dünyadaki 4 ülkeden biri konumuna yükseldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’de kurdukları tesis ile askeri nakliye uçağı A400M’nin bakım ve onarımını dünyada ilk defa Airbus merkezleri dışında yapmaya başladıklarını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin tek kalemde en büyük savunma sanayi ihracatını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

DEZENFORMASYON VE İSLAMOFOBİ İLE MÜCADELE

Türkiye’ye karşı yürütülen sistematik kampanyalara karşı Dezenformasyonla Mücadele Merkezini kurduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşım dizisinde şunları kaydetti:

“Dezenformasyonla ve İslamofobi ile mücadele gibi konularda oldukça önemli bir rol üstlendiğine inandığım İİT Enformasyon Bakanları Konferansı’nın dönem başkanlığını devraldık. ‘Türkiye’ markasını güçlendirmek için çalışmalar yaptığımız Türkiye Marka Ofisi’ni kurduk. Türk dünyasının iletişimini sağlam temeller üzerinde yükseltme çabalarımıza hız kesmeden devam ettik. Dünyanın dört bir yanından 3 binin üzerinde yerli ve yabancı iletişimcinin katıldığı Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi’ni gerçekleştirdik.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoruna ilişkin yaptığı paylaşımda ise “Açtığımız koridorla 16 milyon tondan fazla tahıl ve tahıl ürününün Ukrayna limanlarından çıkarak tüm dünyaya ulaşmasını sağladık.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında” diyerek başlattıkları Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’nde 751 bin genci ağırladıklarını belirterek milletle devlet arasında iletişim köprüsü olarak inşa ettikleri CİMER’e yapılan 6 milyon 180 bin başvurunun yüzde 98’ini yanıtladıklarını kaydetti.

Yaklaşık 12 bin basın kartını basın mensuplarına ulaştırdıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, iletişim alanında dost ve kardeş pek çok ülke ile iş birliği ve dayanışmayı güçlendirdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi Reformu konusu başta olmak üzere farklı bölgesel ve küresel meselelerle ilgili dünyanın birçok ülkesinde paneller düzenlediklerini bildirdi.

SOSYAL YARDIMLAR

Gençlere ve ailelerine çeşitli programlar vesilesiyle eğitim sağladıklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşım dizisine şöyle devam etti:

“Aile Sosyal Destek Programı ile 1 milyon 600 bin hanemize, dolayısıyla milyonlarca vatandaşımıza ulaştık. 21 yeni sosyal hizmet merkezi kurduk. Şehit yakını, gazi ve gazi yakını ile devlet korumasından yararlanan evlatlarımızın kamuya atamalarını gerçekleştirdik. Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti ile 3,1 milyar TL kaynağı milletimize aktardık. Türkiye Aile Destek Programı ile çocukların ihtiyaçlarından elektrik faturalarına kadar geniş bir yelpazede vatandaşlarımıza tam 9,2 milyar TL destek sağladık. 716 bin anneye 325 milyon TL doğum yardımında bulunduk. Yaşlı ve engelli aylığı ile 1 buçuk milyon insanımıza 21,5 milyar TL aktardık. 565 bin vatandaşımıza ise 18 milyar TL evde bakım yardımı ödemesi gerçekleştirdik. Sosyal yardımların hem etkinliğini artırdık hem de yelpazesini genişlettik. Topturlam 82 milyar TL sosyal yardım gerçekleştirdik.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) ile 270 bin vatandaşın yanında olduklarını belirterek, “Eşi vefat etmiş 3 ve üzeri çocuk sahibi hanım kardeşlerimiz için yeni bir konut desteği programını hayata geçirdik. 327 bin yavrumuza anaokulu desteği sağladık.” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğal Gaz Tüketim Desteği Programı ile 544 bini aşkın haneye 402 milyon TL destekte bulunduklarını belirtti.

EĞİTİM YATIRIMLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, köy okullarının yeni yüzü olan 2 bin 200 köy yaşam merkezini faaliyete aldıklarını belirterek, 6 bin 4 anaokulu açtıklarını, 5 yaştaki okullaşma oranını yüzde 99’a yükselttiklerini ifade etti.

Ders kitaplarının yanı sıra 160 milyon yardımcı kaynak kitabı öğrencilere ücretsiz olarak dağıttıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşım dizisinde şunları aktardı:

“1 yıl içinde mesleki eğitim merkezlerimizdeki çırak ve kalfa sayısını 159 binden 1 milyon 200 bine ulaştırdık. Okul kütüphanelerindeki kitap sayısını 28 milyondan 110 milyona çıkardık, 16 bin 361 yeni okul kütüphanesi açtık. Halk eğitim merkezlerimizde her ay 1 milyon vatandaşımıza hizmet verdik. Okullarımızda yaz okulu uygulamasını başlattık, 1 milyon öğrencimizin bu güzel imkândan faydalanmasını sağladık. Mesleki ve teknik eğitimi destekleyici programlarımız sayesinde meslek liseleri üretim gelirlerini yüzde 176 artırdık. 35 bin öğretmen ataması yaptık. 81 vilayetimizdeki tüm okullara eksiklerini tamamlamaları için 7 milyar TL bütçe gönderdik.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerin 60 yıllık hayalini gerçekleştirdiklerini belirterek, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu hayata geçirdiklerini anımsattı.

ULAŞIM YATIRIMLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asrın projesi 1915 Çanakkale Köprüsü ile Malkara-Çanakkale Otoyol Kesimi’ni milletin hizmetine sunduklarını, 440 kilometre bölünmüş yol yaptıklarını, 998 kilometre BSK kaplamalı yol inşa ettiklerini, 18 kara yolu tüneli ile 119 kara yolu köprüsünü tamamladıklarını bildirdi.

Pek çok ilde çevre yolları başta olmak üzere çeşitli ulaşım projelerini hayata geçirdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 106 kilometre demir yolu hattı inşa ettiklerini, 100 kilometrelik hattı yenilediklerini, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı’nı tamamladıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’nı devreye aldıklarını belirterek, Türkiye’nin uzay macerasında yeni bir aşama olan Türksat 5B uydusunu hizmete aldıklarını hatırlattı. Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi dünyanın en prestijli gemi bayrağı listesinde 8’inci sıraya yükselttiklerini belirtti.

ÇİFTÇİLERE VERİLEN DESTEKLER

Çiftçilere 40 milyar lira tarımsal desteklemede bulunduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm zamanların bitkisel üretim rekorunu kırdıklarını, çiftçilere 2023’ün Mart ayında ödenmesi gereken mazot ve gübre desteklerini 2022’nin Kasım ayı itibarıyla aktarmaya başladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 276,3 milyar liralık tarımsal varlığı sigortalayarak güvence altına aldıklarını, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı ile 966 milyon lira hibe verdiklerini kaydetti.

Sözleşmeli Besicilik Projesi’ni başlattıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 bin 688 orman köylüsü aile ile 7 tarımsal kalkınma kooperatifine 496 milyon lira sıfır faizli kredi ve hibe desteği verdiklerini, 53 bal ormanı tesis ettiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangınlardan zarar gören ormanlık alanlara 525 milyon fidan diktiklerini belirterek, “Orman yangınlarıyla mücadelede Cumhuriyet tarihinin en büyük hava filosunu kurduk. Ormanların korunmasında İHA teknolojisini kullanan ilk Avrupa ülkesi olduk.” ifadelerini kullandı.

SU YATIRIMLARI

Hayvan bakımevleri yapılması için 19 yerel yönetime 24,2 milyon lira kaynak aktardıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 62 baraj, 19 gölet ve bent ile 10 hidroelektrik santral inşa ettiklerini, 16 içme suyu, 72 sulama, 50 yer altı depolama ve suni besleme tesisini tamamladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tamamladıkları su yatırımları sayesinde 105 bin 293 hektar tarım arazisini sulamaya açtıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Türkiye’de 1’inci, dünyada 5’inci olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali’ni hizmete aldık. Yeni Yusufeli’ni konuttan köy evine, iş yerinden dükkâna, sanayi sitesinden hastane ve okuluna kadar sıfırdan inşa ettik. 759 bin 365 hektar alanda arazi toplulaştırması yaparak bu hususta çok önemli bir ilerleme kaydettik. Buğdaydan arpa ve şeker pancarına pek çok üründe alım fiyatlarını ciddi oranlarda artırdık.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yaş çay alımında yüzde 73, desteklemelerinde yüzde 130 artış yaptıklarını anlattı.

Çiftçilere IPARD projeleri kapsamında 1,8 milyar lira hibe verdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çiftçilerimize 40 milyar TL destekte bulunduğumuz, tüm zamanların bitkisel üretim rekorunu kırdığımız 2022 yılında tam 26,8 milyar dolar tarım ürünü ihracatı gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı popülasyonunu korumak ve artırmak için su kaynaklarına 84 milyon yavru balık bıraktıklarını bildirdi.

Korunan alan sayısını 638’e yükselttiklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimyevi gübre çeşitlerinde ve karma yemde indirimler uyguladıklarını, fiyatları 2023’ün Nisan sonuna kadar sabitlediklerini, 257 milyon fidan ürettiklerini kaydetti.

KÜLTÜR SANAT YATIRIMLARI

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan 1121 kültür varlığının ait olduğu topraklara getirilmesini sağladıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, arkeolojik kazılardan elde ettikleri 10 bin 500 eseri müzelere kazandırdıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 38 özel müzeyi hizmete aldıklarını, müzelerdeki 22 bin 272 eserin restorasyon ve konservasyonunu sağladıklarını, dünyanın sayılı müzelerinden olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ni yenilediklerini aktardı. Sinema sektörüne 92 milyon 198 bin lira destek sağladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın dedik, 1 milyon yavrumuzu sinemayla tanıştırdık.” ifadesine yer verdi.

51,5 milyonu aşkın ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelir ile Türkiye’yi turizmde zirve noktasına ulaştırdık. pic.twitter.com/3GIePB8ef6 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 31, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Bursları Programı ile 172 ülkeden başvuran 4 bin kişiye burs sağladıklarını aktarırken Alevi-Bektaşi vatandaşlar ile cemevlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nı kurduklarını anımsattı.

SAVUNMA SANAYİ YATIRIMLARI

Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarından biri olan Akıncı TİHA’nın ilk ihracat sözleşmesini imzaladıklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, illere yapılan yatırımlar konusunda da Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır ve Erzurum’da toplam 36,7 milyar liralık açılış yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep, Giresun, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Kütahya’da toplam 79,6 milyar liralık toplu açılış gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya ve Samsun’da 45,9 milyar liralık hizmet ve eseri vatandaşların kullanımına açtıklarını kaydederek, “Şanlıurfa’da, Tokat’ta, Trabzon’da, Van’da ve Zonguldak’ta 26,8 milyar TL yatırımı hayata geçirdik. 2022’de ziyaret ettiğimiz illerimizde toplam 189 milyar TL’lik yatırımı milletimizin istifadesine sunduk.” ifadelerini kullandı.