Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “Gerçek dostlar birbirlerine sahip olmaya çalışan değil, sahip çıkan insanlardır.”

24 TV’de yayınlanan Arafta Sorular’da Esra Elönü’nün sorularını yanıtlandıran Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ‘Bir şeye sahip çıkmak ile sahip olmak ortasında çok ince bir fark vardır. Bir şeye sahip çıkmaya çalışmak onu korumak kollamak, onu yaşatmak manasına gelir. Gerçek dostlar da birbirlerine sahip olmaya çalışan değil, sahip çıkan insanlardır. Sahip çıkarsın, gerisini kollarsın. Tıpkı arkadaş sözünde olduğu üzere. Sendelersen, düşersen ben arkandayım merak etme demektir.’ dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 24 TV’de yayımlanan Arafta Sorular programında Esra Elönü’nün sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın, şu formda konuştu:

“Bir şeye sahip çıkmak ile sahip olmak ortasında çok ince bir fark vardır”

Bir şeye sahip çıkmak ile sahip olmak ortasında çok ince bir fark vardır. Bir şeye sahip çıkmaya çalışmak onu korumak kollamak, onu yaşatmak manasına gelir. Gerçek dostlar da birbirlerine sahip olmaya çalışan değil, sahip çıkan insanlardır. Sahip çıkarsın, gerisini kollarsın. Birebir arkadaş sözünde olduğu üzere. Sendelersen, düşersen ben arkandayım merak etme demektir.

Biz neye sahip çıkmalıyız, birlikte neyi yaşatmalıyıza odaklanırsak o vakit daima birlikte tıpkı gökyüzünün altında bütün renkleri, hoşlukları görme imkanımız olur. Hepsi birlikte hoş. Bu birlik beraberliği polyannacılık oynayalım manasında değil içimde bir sıkıntı kaygı olarak söylüyorum. Bunu yapabildiğimizde hepimizin lisanı, niyet ufku, dünyası zenginleşecek. Bunun gerisine düştüğümüzde ise ne kendimize ne de diğerlerine bir yararımız olmaz.

Bir sürü mahalle var. Her mahallede öbür baskı sistemleri var. Halbuki nereden ve kimden gelirse gelsin bu cins baskılar yanlışsız değil. Baskılamak yerine nefes aldıralım, açalım. “Bir mahalleye aitim” diyorsa beşerler… Tamam sen mahalleni pak tut. O denli hoş tut ki ben o mahalleye özeneyim. Oradan bir şey öğreneyim. Mahallenin etrafına duvar örüp oradan bana ateş etme. Ben de yapmayayım birebirini tabi. Bütün mahalleler için söylüyorum. Tam bilakis her mahalleyi çiçek bahçesine çevirelim. Bu imkansız değil. Neden olmasın?

“İnsanı dinamik seyahatin içerisinde bir özne olarak düşünmek bana daha manalı geliyor.”

Esra Elönü: Arafta mısınız?

İbrahim Kalın: Arafta olmayı seyr-ü sefer, bir seyahat olarak yorumlarsak daha manalı olacağını düşünüyorum. Hiçbir bahiste karar veremeyen, daima bir tereddüt halinde olan manasında kullanıldığında bunun insanın özne olma vasfını çok kısıtladığını düşünüyorum. İnsanı dinamik seyahatin içerisinde bir özne olarak düşünmek bana daha manalı geliyor.

“Arafta verilen karşılıklar insanı daha canlı meblağ.”

Bir mevzuda peşin hükümlü olmak insanın önünü kesen, ufkunu daraltan bir yaklaşım olur. Sorulara

farklı karşılıklar verilebilir ve bunları da farklı formlarda de yorumlayabilirsiniz. Ancak sorunun kendisi kıymetli olmaya devam eder. Burada yanıtlardan daha kıymetli olanın soruyu sormak olduğunu fark edersiniz. Münasebetiyle yanıtlar üzerinde kendi zihninizde farklı alternatifleri değerlendirmeye devam edersiniz. Arafta olmak bazen bütün bu yanıtlara eşit uzaklıkta durmaktır. Arafta verilen yanıtlar insanı daha canlı meblağ.

“Müzisyen de olsanız, devlet adamı da olsanız, marangoz ustası da olsanız güzel bir dinleyici olmak değerlidir.”

Müzikle ilgilendiğinizde, beste yapmaktan bir enstrüman çalmaktan evvel yeterli bir kulak eğitimi almak gerekir. Uygun bir dinleyici olmak gerekir. Müzisyen de olsanız, devlet adamı da olsanız, marangoz ustası da olsanız güzel bir dinleyici olmak kıymetlidir. Dinlemek yalnızca bir sese kulak vermek manasında değil. Size konuşan her şeyi dinleyebilmektir kıymetli olan.

“Konuşabilmek için de kesinlikle susmak gerekir. İnsanın lisanının susması, kalbinin sustuğu manasına gelmez.”

Ruhta ne varsa müziğe de o yansır. Müziği üreten açısından ruhunda ne varsa o müziğe yönelir. İnsanın makamı ile müziğin makamının buluştuğu yerde bir seyahat başlar. O his yalnızca kulağımız ile duyduğumuz bir şey değildir. Bir bütün olarak insanın kendinden bir şey kattığı, kendine de bir şey kattığı seyahati tabir eder.

Susmanın da bir ritmi vardır. Konuşabilmek için de kesinlikle susmak gerekir. Müzik yaparken es olmadan nasıl yapamıyorsak konuşurken de susmadan olmaz. İnsanın lisanının susması, kalbinin sustuğu manasına gelmez.

“Bilginin maksadı sizi bir sonraki idrak seviyesine taşımak olmalı. Cehalet, bilinçsizliği, şuursuzluğu ve farkında olmamayı söz ediyor.”

Tıpkı şeyin etrafında dönüp dolaşıyorsanız özel bir hedefinizde yoksa orada takılıp kalmışsınız demektir. Bilginin emeli sizi bir sonraki mertebeye taşımak olmalı. Cehalet, bilinçsizliği, şuursuzluğu ve farkında olmamayı söz ediyor.

“Sağ ve Sol kavramları Türkiye’nin dinamik yapısını ve sosyolojisini tam olarak yansıtmıyor.”

Bu kavramlar bizi söz etmiyor. Bu kavramlar Türkiye’nin dinamik yapısını ve sosyolojisini tam olarak yansıtmıyor. Bu kavramların birde kesişme noktaları var, ortak noktaları var. Çok kategorik olarak ayrıştırdığınızda konuşma imkânı ortadan kalkmaya başladığında aslında toplum, siyaset, devlet bütün bu kavramlar anlamsız hale geliyor. İdeolojik bir kapanma oluyor. Bu sağlıklı bir şey değil. Sizden olmayan herkesi ötekileştirmeye başladığınızda sizin üzere olmayan, düşünmeyen, hissetmeyen herkesi bir öteki üzere görüp şeytanlaştırmaya başladığınızda aslında siz bütün tabanı ortadan kaldırmış oluyorsunuz.

“Necip Fazıl ile Nazım Hikmet’i arbede ettirmek zorunda değiliz.”

Hesap sorulmasında hiçbir mahsur yok. Bir vatandaş, seçmen, birey olarak sorgulamaları demokrasinin gereğidir. Pozisyonu ne olursa olsun bunu sınıfsal üstünlük ile sav ediyorsa bu yanlış olur.

Solun çok âlâ şairleri var sağın yok üzere söz kullanamayız. Bu sözler ideolojik mecnun gömlekleri giydiren yaklaşımlardır. Necip Fazıl ile Nazım Hikmet’i hengame ettirmek zorunda değiliz. Tam bilakis bunları bir bütünlük içerisinde okumak daha manalı bir iş yapmamıza sebep olur. Birisi Nazımca, birisi Necip Fazılca söylesin hissini, telaşını, hissini. Lakin bunların hepsinin bu ülkeye ilişkin olduğunu bilerek yapalım.

“Son 30-40 yılda Hollywood’un inşa ettiği Müslüman öyküsünün anlatısının 2 temel ögesi şiddet ve şehvettir.”

İslam’ın şiddet yoluyla yayıldığı tezi 9.yüzyılda ortaya atılmış teorilerden birisidir. Orta Çağlar boyunca İslam’ın şiddet dini, kılıç dini olduğu zorla İslam’a sokulduğu sav edildi. Kılıcın ve şiddetin dışında İslam dininin yayılma sebebi şehvet olabilir dendi. Erkeklere bu dünyada 4 eş, öbür dünyada huri vaat ettiği için onların aklına ve vicdanına değil şehevi hislerine hitap ettiği için İslam yayıldı diyen devasa bir sav var. Natürel ki bunların hakikatle hiçbir ilgisi yok. Yüzlerce yıl boyunca bu iki algı yaşamaya devam etti. Son 30-40 yılda Hollywood’un inşa ettiği Müslüman öyküsünün anlatısının 2 temel ögesi şiddet ve şehvettir.

“Birisi kalkıp, şiddet benim dinimin özünden kaynaklanıyor üzere hadsiz bir savda bulunursa bunu izah etmesini beklerim.”

Birisi kalkıp, şiddet benim dinimin özünden kaynaklanıyor üzere hadsiz bir tezde bulunursa bunu izah etmesini beklerim. Ben İslam’ın bir barış ve teslimiyet dini olduğuna inanmış biri olarak bu türlü bir tez da bulunan şahsa entelektüel manada bu argümanın hesabını sorarım.

“Bu kadar beşere sahip çıkan bir Anadolu coğrafyası dünyanın en güçlü ülkesidir.”

Bu topraklar her vakit buraya sığınan beşerler için bir sığınak oldu. Çeçenler, Türkmenler, Kürtler, Doğu Türkistanlılar, Araplar, Iraklılar, Polenler… Bu bizim zenginliğimiz, bu bizim gönlümüzün büyüklüğü. Biz onlarla birlikte büyüdük. Bu kadar beşere sahip çıkan bir Anadolu coğrafyası dünyanın en varlıklı ülkesidir.

“Bugün biz göç etmek zorunda kalan insanları bir ensar üzere karşılıyorsak bu bizi daima birlikte büyütür ve zenginleştirir. Bu beşerler bir yıkımdan kaçtılar geldiler.”

Özünde Cumhurbaşkanımız çok hoş söz etti bu durumu. “Biz ensar, onlar muhacir.” Dedi. Hicrete mecbur bırakılmış. Bugün biz göç etmek zorunda kalan insanları bir ensar üzere karşılıyorsak bu bizi daima birlikte büyütür ve zenginleştirir. Bu beşerler bir yıkımdan kaçtılar geldiler.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı