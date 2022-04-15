Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 6. Etabı Edremit’ten Başladı

CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU 6. ETAP AKÇAY KORDONDAN START ALDI

160 sporcunun katıldığı 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) altıncı gününde Edremit-Eceabat etabının startı verildi.

10 Nisan Cuma günü Bodrum’dan başlayan 17 Nisan Pazar günü İstanbul’da son bulacak olan 6 şehir 8 etaplık yarışa farklı ülkelerden yüzlerce sporcu Akçay’da pedala bastı. 14 ülkeden 25 takım olmak üzere toplam 160 sporcunun mücadele ettiği yarış, Akçay Sarıkız Heykeli önünde start verilmesiyle sporcular 204.6 kilometrelik 6’ncı etap yarışı için pedal çevirmeye başladı.

57. Piyade Alayı Şehitliği’nde sona erecek olan Türkiye Bisiklet Federasyonunun düzenlediği 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun başlangıcına Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Başkan Yardımcısı Kürşad Serkan Saran, Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, Balıkesir Gençlik ve Spor İlk Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Edremit Gençlik Spor Müdürü Fethi Bilge katıldı. Kıtalararası düzenlenen etkinlikte heyecana ortak olan Edremitliler de programa büyük ilgi gösterdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı