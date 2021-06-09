Cumhurbaşkanlığından enerjide yerli katkı payı başlıyor

Türkiye’de, lisanssız elektrik üretimi dayanağı her geçen gün artış gösteriyor. Açıklanan bilgilere bakıldığında, 2021 yılı nisan ayı sonunda güneş gücünün üretilen toplam elektrik gücü içindeki hissesi yüzde 3.63 olarak gerçekleşirken, tıpkı ay şurası güç toplam elektrik gücü içerisindeki hissesi ise yüzde 7.17 oldu. Yılın birinci dört ayında Türkiye’nin toplam şurası gücü ise 1.485,90 MW artarak 97.376,50 MW’ a yükseldi. Ayrıyeten, mayıs 2021 tarihi ile lisanssız elektrik üretimindeki değişiklikler sonucu birçok mahzurun kalkması ile birlikte, kesimin daha da hareketlenmesi bekleniyor. Düzenlemeler ile, Cumhurbaşkanlığının yerli katkı hissesi uygulayacağına dikkat çeken Evcil Solar, bu yıl güneş gücü alanındaki kapasitenin 2020’ye nazaran yüzde 100’ün üzerinde artış göstereceğini belirtti.

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETEN TESİSLERİN SAYISI ARTIYOR

Evcil Solar Güç Şirketleri Genel Müdürü Mustafa Evcil, “Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak ismine, güç kaynaklarının kullanımını ve verimliliğini artırmaya yönelik olan düzenlemeler ile lisanssız elektrik üretimine ait tesislerin sayısı her geçen gün artıyor. Hususla ilgili açıklanan yönetmelikte, lisanssız elektrik üretimi ile ilgili birçok avantaj sağlanıyor. Bu manada, 30 Haziran 2021 sonrası devreye girecek tesislere Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek yerli katkı hissesi uygulanacak. Ayrıyeten, heyeti güç üst sonu olmaksızın, tüketim kontrat güçleri toplamı kadar güçte üretim tesisleri kurulabilecek. Bununla birlikte, yenilenebilir kaynaklara yatırım yapmak isteyenlerin yeni kapasite yaratması ve yatırımını artırarak hızlandırması bekleniyor.

1500 MEGAVAT EK ŞURASI GÜÇ DEVREYE GİRECEK

Türkiye’de bu yıl güneş gücünde şurası gücün artacağına dikkat çeken Evcil, “Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle, global tedarik zincirindeki aksamalara bağlı olarak birçok projede gecikme yaşandı. Bu nedenle, 2020’de devreye alınan güneş gücü şurası gücünün artışında bir evvelki yıla nazaran yavaşlama oldu ve 672 megavat ek kapasite elektrik üretimine başladı. Bu artışla, Türkiye’nin güneş gücü kapasitesi geçen yıl sonu prestijiyle 6 bin 667 megavata ulaştı. Türkiye’de, bu yıl güneş gücünde 1500 megavat ek şurası gücün devreye gireceği, güneşin toplam elektrik üretimindeki hissesinin yüzde 5’in üzerine çıkacağı kestirim ediliyor. Böylelikle güneş gücü alanındaki kapasite 2020’ye nazaran yüzde 100’ün üzerinde artış gösterecek” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı