Cumhurbaşkanlığının güçlü adayı Onur İttifakı lideri Hatay’da

Onur İttifakı Önderi Yaşar Aydın Akdeniz’in kıymetli vilayetlerinden Hatay’a gidiyor. Onur Hareketi Başkanı Yaşar Aydın durmak ve yorulmak bilmeden Anadolu topraklarını karış karış gezmeye devam ediyor.

İç Anadolu’dan Trakya’ya, Trakya’dan Karadeniz’e, Ege’den Marmara’ya, Marmara’dan Akdeniz’e, Doğu Anadolu’dan Güneydoğu Anadolu’ya kadar ülkenin her bir yanını orta vermeden ziyaret eden, köylerdeki ve kentteki vatandaşlarla bir ortaya gelen, onların problemlerini dinleyen, kaygı ortağı olan ve bu problemlerin tahlili için yola çıktığını tabir eden Yaşar Aydın’ın bu kere durağı Hatay.

Hatay’da sivil toplum kuruluşlarıyla, gençlerle ve bayanlarla görüşecek olan Onur Hareketi Önderi Yaşar Aydın için kentte de heyecanlı bekleyiş sürüyor. Konuşmaya başladığı, fikirlerini açıkladığı ve halkla iç içe geçtiği andan itibaren Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nda rota sapmasına yol açan Onur İttifakı iktidar ve mevcut muhalefet kanadında tedirginliğe yol açarken, milletin heyecanı da bir o kadar artıyor.

19 yıllık AK Parti iktidarı, tıpkı meclis çatısı altındaki mevcut siyasi partiler ve gelinen son noktada birbirine hakaret eden oluşumların birebir şemsiye altında buluşmasına isyan eden ve tek ittifakın birbirine küfredenlerle değil milletin öz evlatlarıyla, Anadolu’nun ötekileştirilen, hor görülen çocuklarıyla yapılacağını vurgulayan Yaşar Aydın’a dayanak günden güne artıyor.

Samimiyeti ve öz itimadıyla, milletin de yeni yol gösterici olarak gördüğü cumhurbaşkanlığının en güçlü adayı haline gelen Yaşar Aydın bir defa daha mevcut durumu ve neler yapacaklarını anlatmak için yola koyuldu. Aydın bir defa daha Onur İttifakı’nı millete Hatay’da anlatacak. Hataylılar ise Aydın’ı bağrına basmak için geri sayıma başlamış vaziyette.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı