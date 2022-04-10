Cumhuriyet Bulvarı cıvıl cıvıl

Havaların ısınmasını fırsat bilen Kocaelililer, kendilerini adeta dışarıya attı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan pek çok yeşil alan kent halkının tercihi olurken yeni baştan inşa edilen Cumhuriyet Bulvarı gözde noktalardan biri oldu. Yediden yetmişe binlerce Kocaeli’nin keyifle vakit geçirdiği Cumhuriyet Bulvarı, Ramazan ayı olmasına rağmen en yoğun günlerinden birini yaşadı.

MİSAFİRLERİNİ AĞIRLIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit’e prestij katan projelerinden biri olan Cumhuriyet Bulvarı, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı. Güneşli günü fırsat bilen Kocaelililer Cumhuriyet Bulvarı’na adeta akın etti. Yetişkinler bulvar boyunca yürüyüp güneşin tadını çıkarken zaman zaman şehir mobilyalarında dinlendiler.

KEYFİNİ ÇIKARANLAR ÇOCUKLAR OLDU

Cumhuriyet Bulvarı’nın keyfini en çok çıkaranlar ise çocuklar oldu. Ulugazi İlkokulu önünde bulunan oyun parkında hoşça vakit geçiren çocuklar, yeni oyun gruplarında doyasıya eğlendi. Yapay tepeye tırmanarak kaydıraktan kayan, trambolinde zıplayan çocuklar aynı zamanda salıncakta sallandılar.

TAM NOT ALIYOR

Yenilenen yüzüyle yoğun ilgi gören Cumhuriyet Bulvarı, gündüz oturma grupları ve yeşillendirme çalışmaları, gece de yeni ve modern aydınlatma dizaynıyla vatandaşlardan tam not alıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı