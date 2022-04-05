‘‘Cumhuriyet’’ filmi iddialı oyunculara emanet

Cumhuriyet’in son 24 saatinde neler yaşandı? İşte o günün hikayesini anlatan, Cumhuriyet filmi geliyor. Mustafa Kemal’in, “Efendiler yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” sözü her 29 Ekim’de hatırlanır. Peki o sözün söylendiği gece neler yaşandı? Cumhuriyet’in ilan edildiği gün son 24 saatte neler oldu. Tarihimizin bu en önemli günlerinden birinin hikayesi film oluyor.

Taş Mektep, Ankara Yazı (Veda Mektubu ) ve Sadece Bir Gece gibi önemli filmlerin yapımcıları Galip Güner ve Elin Ecealp’e Cumhuriyet’in 100. Yılını kutlayacağımız 2023’te vizyona sokacakları bu büyük projelerini, “Cumhuriyet” filmini sorduk.

Geçen yıldan bu yana SADECE BİR GECE, AŞKIN ÖMRÜ, SOYGUN VE İLİŞKİ DOKTORU Adlı 4 film çektiklerini, SON ŞANS ve İŞİN ASLI adlı iki filmin de çekimlerinin devam ettiğini söyleyen Elin Ecealp Cumhuriyet projesinin heyecanının çok başka olduğunu söyledi. Birkaç yıldır bu proje ile ilgili çalıştıklarını ve artık son aşamaya gelmenin heyecanını yaşadıklarını belirten Galip Güner, “Filmi Cumhuriyet’in 100. Yılında ülkemize armağa etmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Hazırlıkların devam ettiğini belirten yapımcılar önümüzdeki aylarda sete çıkmak için gün sayıyor. Oyuncu kadrosunun oluşturullması için de büyük gizilik ve titizlik içinde çalışma yürütüldüğünü söyleyen Galip Güner, ısrarlı sorularımıza rağmen başrol oyuncuları ile ilgili bir isim dillendirmekten kaçındı. Murat Yıldırım ve Çağatay Ulusoy’un adları ile ilgili aldığımız duyumları sorduğumuzda ise imza aşamasına gelmeden isim vermenin doğru olmadığını, yakında basın toplantısıyla oyuncu kadrosunu açıklayacaklarını ama zirvedeki iddialı isimlerle görüştüklerini belirtti.

Vatan ve Cumhuriyet aşkına kendi aşklarını hiç sayan genç aşıkların hikayesini anlatan filmin senaryosu yaşanmış gerçek bir olaydan yola çıkılarak yazılmış. Dönemin atmosferini yaşatması açısından mekan, kostüm ve aksesuarlar için çok yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyleyen yapımcılar, özellikle Atatürk’ün kostümleri için çok hassas davrandıklarını belirtiyorlar. Bu yıl çekimleri başlayacak filmin 2023’te vizyona girmesi planlanıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı