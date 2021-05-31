Cumhuriyet Halk Partisi Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek

Cumhuriyet Halk Partisi Çayırova İlçe Lideri Cihan Soyluçiçek, “Bir din adamı insanlara saygıyı, sevgiyi, müsamahayı öğretmesi anlatması gerekirken açık bir halde üstelik bu ülkenin kurtarıcısı olan Atatürk’ü amaç alarak halkı kine ve nefrete sürüklemeye çalışmaktadır. Söylenen kelamlar affedilir üzere değil” dedi.

Erdoğan’ın katıldığı, Ayasofya’da gerçekleşen programda bir imam, Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okudu. İmam, Atatürk’e atfen, “Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir?” dedi.

Yapılan konuşmaya reaksiyonlar sürerken bir açıklama da Cumhuriyet Halk Partisi Çayırova İlçe Lideri Cihan Soyluçiçek’den geldi. Lider Soyluçiçek, “Üstü kapalı olarak yapılan hakaretler artık bu ülkenin Cumhurbaşkanı sıfatı ile burada bulunan Erdoğan’ınn katıldığı programda da açık bir halde lisana getirilmeye başlanmıştır. Buna sessiz kalmak iştiraktir. Bu ülkenin kurucusu olan ve yedi düvele savaş açarak bu ülkenin geleceğini kurtaran Gazi Mustafa Atatürk’e karşı yapılan bu karalama çalışmaları affedilir üzere değil. Geçmişte yaptıklarını unutanlar nankörlük etmeye devam ediyor. bu millet bu yapılanları unutmayacak. Yazıklar olsun. Bir din adamı insanlara saygıyı, sevgiyi, müsamahayı öğretmesi anlatması gerekirken açık bir formda üstelik bu ülkenin kurtarıcısı olan Atatürk’ü gaye alarak halkı kine ve nefrete sürüklemeye çalışmaktadır. Söylenen kelamlar affedilir üzere değil” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı