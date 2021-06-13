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Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 13 Haziran 2021 16 Görüntüleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan’dan Otogar Müjdesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan’dan Otogar Müjdesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bodrum İlçe Lideri Halil Karahan, Bodrumlulara otogar muştusunu verdi.

CHP Bodrum İlçe Lideri Halil Karahan, Bodrum’da yeni yapılan otogarın haziran ayı içerisinde faaliyete geçeceğini söyleyerek açıklama yaptı.

Karahan, açıklamasında” Otogar haziran ayı içerisinde de faaliyete geçecek. Temelini birlikte atmıştık, açılışınıda bir arada yapacağız. Otogarın büyüklüğüne baktığınız vakit yaklaşık 3 yıl üzere bir müddette tamamlanmış oluyor. Gönül bütün ihalelerin bu türlü bitmesini dilek ediyor. Otogarın açılmasıyla birlikte trafik rahatlayacaktır. Haziran ayı içerisinde yeni otogarda bodruma hizmet etmeye başlayacak” diye konuştu.

“Trafik rahatlayacak”

İhale süreçlerinin en kısa müddette tamamlandığını söyleyen Karahan, konuşmalarına şöyle devam etti, “ İhale süreçleri en kısa müddette tamamlandı. Mevcut kent içinde bulunan otogarın faaliyetlerini durdurup buraya taşımaya başlayacağız. Nakliyatın başlamasıyla birlikte Bodrum içerisinde ağır olan trafiğin azaltılması konusunda değerli katkısı olacak. Eski yerle burayı karşılaştırdığımızda, Bodrum’a yakışan bir otogar olmuş oldu” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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