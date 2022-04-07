Cüneyt Çakır: Hakem onuru adına bu ödülü alıyorum

Organizasyon koordinatörlüğünü İstanbul Okan Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lale Orta’nın üstlendiği ve 10’uncusu gerçekleştirilen törene Hakem Cüneyt Çakır’ın gönderdiği video mesajda söyledikleri damga vurdu. Törende İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, Türk sporunun gelişmesine katkıda bulunan isimleri ödüllendirdikleri için mutlu olduklarını belirtti ve ödüle layık görülen herkesi kutladı.

“Gençlerin layık gördüğü ödül bizim için her türlü takdirin üzerinde”

Bekir Okan Spor Özel Ödülü’nün sahibi olan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu “Üniversitelerin bize layık gördüğü ödüllerin anlamı büyük. Bizim için her türlü takdirin üzerinde. Çünkü geleceğimiz olan gençlerin oyları sayesinde alıyoruz. Bir başarıda tüm paydaşlar sorumluysa, Trabzonspor Kulübü’nün başarısızlığında kulüp başkanı sorumludur. Bu ödülü almamızda emeği olan camiamızın tüm personeline, teknik heyetimize, yöneticilerimize, çalışanlarımıza, tüm sporcularımıza, teknik direktörümüz Abdullah Avcı’ya ve taraftarlarımıza teşekkür ederim. ”

Ahmet Ağaoğlu: Uğurcan Çakır Trabzonspor futbol akademisinin

son kuşaktaki en önemli temsilcilerinden

Ağaoğlu, Yılın Futbolcusu seçilen Trabzonspor Kulübü oyuncusu Uğurcan Çakır yerine ödülü alırken “Uğurcan Çakır Trabzonspor futbol felsefesinin, akademisinin son kuşaktaki en önemli temsilcilerinden. 4 yıl gibi kısa bir sürede takım kaptanlığına yükseldi. Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve arkalarından gelen Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan. Bu gençler Trabzonspor futbol akademisinde yetişip Avrupa’nın en elit liglerindeki kulüplerden transfer teklifi alıyorlar. Tüm futbolcularımız Trabzonspor’un başarısında büyük pay sahibi” diye konuştu.

“Hakem onuru adına bu ödülü alıyorum”

Yılın Hakemi ödülünü kazanan Cüneyt Çakır gönderdiği video mesajda “Saha içi ve dışında omuz omuza mücadele ettiğim tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Doğruluk, dürüstlük ve hakem onuru adına bu ödülü alıyorum.

Lale Orta: Lütfen Cüneyt Çakır’ın yolunu açalım

Türkiye’nin ilk FIFA kokartlı kadın hakemi Prof. Dr. Lale Orta, Cüneyt Çakır’ın ödül videosunun ardından Çakır’a destek verilmesi için konuşma yaptı. “Cüneyt Çakır bizim değerimiz. Onu Katar’da görmek istiyoruz. Lütfen yolunu açalım. Hepimiz lütfen bu temennide buluşalım. Dünyada bir rekor kırılacak ve Cüneyt Çakır’ın bu rekoru kırmasını engellemeyelim. Hakemlik yapması için İsviçre’ye gönderelim. Sürekli yabancı hakem istiyoruz. Biz de yurtdışına hakem gönderelim ki, yabancı hakem isteyebilelim. Dünyada bizi temsil edecek birinin gitmesine neden engel oluyoruz?” dedi.

Orta’nın konuşmasının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu, İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Cüneyt Çakır ve ekibi ile ilgili gelen talebi kabul etti. İsviçre ile temasa geçecek olan Cüneyt Çakır, teklifi kabul etmesi durumunda İsviçre’de maç yönetecek. Böylece Çakır’ın Katar’da düzenlenecek Dünya Futbol Şampiyonası’nda düdük çalmasının önü açılacak.

İstanbul Okan Üniversitesi 2021 Spor Ödülleri’nin sahipleri

1-BEKİR OKAN SPOR ÖZEL ÖDÜLÜ / AHMET AĞAOĞLU–TRABZONSPOR KULÜBÜ BAŞKANI

2- SPORDA YILIN ONUR ÖDÜLÜ / ANADOLU EFES BASKETBOL TAKIMI – EUROLEAGUE ŞAMPİYONU

3- SPORDA YILIN ONUR ÖDÜLÜ / BEŞİKTAŞ FUTBOL TAKIMI –2021 YILI TÜRKİYE SÜPER LİGİ, TÜRKİYE KUPASI VE SÜPER LİG ŞAMPİYONU

4- SPORDA YILIN ONUR ÖDÜLÜ / BUSENAZ SÜRMENELİ – OLİMPİYAT ŞAMPİYONU

5- SPORDA YILIN ONUR ÖDÜLÜ / METE GAZOZ – OLİMPİYAT ŞAMPİYONU

6- SPORDA YILIN ONUR ÖDÜLÜ / VAKIFBANK KADIN VOLEYBOL TAKIMI – DÜNYA ŞAMPİYONU

7- YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ / ABDULLAH AVCI – TRABZONSPOR FUTBOL TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ

8- YILIN SPOR PROGRAMI / beIN SÜPER LİG – beIN SPORTS

9- YILIN HAKEMİ / CÜNEYT ÇAKIR – FIFA HAKEMİ

10- YILIN SPOR SPİKERİ & SUNUCUSU / ELİF GÖKALP –beIN SPORTS

11- YILIN SPORCUSU (ERKEK) / EMRE SAKÇI – FENERBAHÇE

12-YILIN SPOR YAZARI / MEHMET DEMİRKOL – FANATİK

13- YILIN SPOR YÖNETİCİSİ / NESLİHAN DEMİR GÜLER – VAKIFBANK GENEL MENEJERİ

14- YILIN SPOR YORUMCUSU / NİHAT KAHVECİ – TRT SPOR

15- YILIN DİJİTAL SPOR PROGRAMI / SPOR GECESİ DIGITAL-YOUTUBE

16- YILIN TAKIMI / TRABZONSPOR FUTBOL TAKIMI

17- YILIN FUTBOLCUSU / UĞURCAN ÇAKIR – TRABZONSPOR

18- YILIN SPORCUSU (KADIN) / ZEHRA GÜNEŞ– A KADIN MİLLİ VOLEYBOLCU

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı