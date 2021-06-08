D- Marin Göcek’in Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri Ödüllendirildi

D-Marin Göcek bulunduğu bölgede çevresel bilinçlenmenin artmasına sağladığı katkılardan ötürü 2001 yılından bu yana Türkiye Etraf Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından düzenlenen ‘Mavi Bayrak Ödülleri’nde ‘En Düzgün Etraf Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri’ mükafatına layık görüldü.

D- Marin Göcek, Türkiye Etraf Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından düzenlenen ‘Mavi Bayrak Ödülleri’nde ‘En Uygun Etraf Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri’ mükafatına layık görüldü. Etraf şuurunun artmasını sağlamak için 2011 yılından bu yana gerçekleştirilen ‘Mavi Bayrak Ödülleri’nde, D-Marin Göcek bu yıl da mükafatın sahibi oldu.

TÜRÇEV tarafından koordine edilen aktiflik kapsamında ödül almaya hak kazananlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Etraf ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Kısmı, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Tabiat Müdafaa Merkezi’nden oluşan heyet üyeleri tarafından yapılan çevrimiçi kıymetlendirme sonucunda belirlendi.

Yapılan kıymetlendirme sonucunda, faaliyetlerinde etraf hassaslığını ön planda tutan D-Marin Göcek, marina kategorisinde 2020 yılında Mavi Bayrak Programı kapsamında hayata geçirdiği etraf eğitim etkinlikleriyle ödüllendirildi.

D-Marin Hakkında

D-Marin, kendini marina idaresinde birinci sınıf hizmet vermeye, müşterilerine seçkin tecrübeler ve iş ortaklarına üstün kalite standardı sunmaya adamıştır.

D-Marin; eşsiz 14 marinasıyla, Doğu Akdeniz Çanağı ve Körfez Bölgesi’nin en büyük küresel marina zincirinden biri olarak rekreasyonel yatçılığı teşvik etmekte, sunduğu altyapısıyla doğal su yollarına erişim sağlamakta ve ekonomik olarak da lokal istihdama ve büyümeye hizmet eden sürdürülebilir faaliyetler göstermektedir.

Bulunduğu yerlerde en üst düzeyde verdiği profesyonel idaresi ve hizmet kalitesi ile tanınan D-Marin, katamaranlardan yelkenlilere, motoryatlardan dünyanın en büyük mega yatlarına kadar çeşitli büyüklükteki teknelere hizmet veren eşsiz bir marina portföyüne sahiptir.

15 yılı aşan marina tecrübesiyle dünyanın çeşitli yerlerinde başarılı idare takımı ve profesyonel tavsiyeleri ile birlikte en düzgün uygulamayı teşvik eden yapı ve prosedürleri oluşturan D Marin, büyümeyi sağlar, uzun vadeli karlılık ve maliyet denetimi ile doluluk ve gelirleri en üst seviyeye çıkararak marinaların operasyonel sorumluluğunu üstlenir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı