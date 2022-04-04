D-Smart ve Laliga İşbirliği İle Laliga Experience Heyecanı Hafta Sonu Vigo’da Gerçekleşti

D-SMART VE LALIGA İŞBİRLİĞİ İLE LALIGA EXPERIENCE HEYECANI HAFTA SONU VIGO’DAYDI

LaLiga’nın Türkiye’deki yayıncısı D-Smart sezon boyunca yaptığı LaLiga Experience yarışmasıyla 2 kişiyi Celta Vigo – Real Madrid maçını izlemek üzere Vigo’ya gönderdi.

Dünyanın 4 bir yanından gelen talihlilerle birlikte Gaziantep’ten yarışmayı kazanan Ahmet Özpay ve D-Smart LaLiga yorumcusu Engin Kehale 4 gün süren LaLiga Experience turuyla önce Madrid ardından Vigo’nun tadını çıkardı. Şehirleri gezme fırsatı bulan talihliler, Celta Vigo ve Real Madrid’in yıldızlarıyla tanışıp sohbet ederken, unutamayacakları bir İspanya deneyimi yaşadılar. Real Madrid’in 2-1 kazandığı heyecanlı karşılaşmayı da tribünde takip eden talihliler, 4 günlük turun ardından ülkelerine döndüler.

Real Madrid’in liderliğiyle süren LaLiga’da heyecan D-Smart ekranlarında devam edecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı