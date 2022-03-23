D-Smart’ta Haftanın Konuğu programı Beşiktaş’lı eski futbolcu ve antrenör Salih Akkaya’yı ağırladı.

Beşiktaş altyapısından yetişip A takımda forma giyen eski futbolcu Salih Akkaya, günümüz futboluyla kendi dönemlerinin futbolunu kıyaslarken şimdiki oyuncuların daha şanslı olduğunu söyledi.

Akkaya’nın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

“Şu anki altyapı düzeniyle, bizim dönemimizin düzeni arasında bilimsel farklılıklar var”

Çalışma sistemleri artık değişti, şimdi çok daha bilimsel bir çalışma sistemi var. Programlar oyuncunun biyolojik ve anatomik yapısına göre hazırlanıyor. Bizim dönemimizde futbolcu yalnızdı. Günümüzde oyuncunun çevresinde çok kol var. Bireysel antrenörler, yaşam koçları. Eskiye göre çok daha fazla destek görüyorlar. Bu yüzden futbolcular daha bilinçli yetişiyor.

“Trabzon şehri çok iyi bir motivasyon yakaladı”

Trabzonspor’un hocası, futbolcusu, taraftarı iyi bir motivasyon yakaladı. Buna üst üste alınan iyi sonuçları da ekleyince başarı geldi. Abdullah Avcı rakibe göre değil kendi kurduğu sisteme göre takımı oynatan bir hoca.

Önder Karaveli, Sergen Yalçın’ın takım arkadaşıydı. Sergen Yalçın’dan sonra bu görevi devralmak aslında bir kaosu devralmaktır. Beşiktaş taraftarı her zaman sahada saldıran bir Beşiktaş görmek ister. Önder Karaveli, takımı zaman zaman çekingen oynattı.

DAUM BENİ 17 YAŞINDA A TAKIMDA OYNATTI

Yabancı hocalar bu konuda daha rahat hareket ediyor. Yerli hocalarda maçı kaybetme korkusu var. Bu kadar yetenekli bir futbolcu üzerinden maçı kaybetmezsin. Ben olsam Arda Güler’i banko oynatırım.

Futbolcu maç seçer ancak bunu bilinçli yapmaz. Her şey beyinde başlıyor ve oradan ayaklara gidiyor. Büyük maçlarda bu sistem 3 – 4 katı daha fazla çalışıyor.

“Bireysel antrenmanlarla gençlerimize daha çok vakit ayırıyoruz”

Gençlerimizi düzenli bir antrenman sistemiyle yetiştiriyoruz. Yetenekli olan çocuklarımızı farklı kulüplere yönlendiriyoruz. Yıldız bir futbolcu yetiştirmiş olmak çok büyük bir gurur.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı