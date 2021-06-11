Da Vinci TV’den 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Çocuklara Özel Programlar…

Çocuklar için fark etmeden, daima ve kolay öğrenme sağlayan eğitici içerikleri eğlenceli bir biçimde sunan Da Vinci, 5 Haziran Dünya Etraf Günü’nü özel nesil yayınıyla kutluyor. Da Vinci TV, 5 Haziran Cumartesi günü saat 15:00-20:00 ortasında yayınlanacak programlar ile çocuklarda “çevre bilincini” artıracak yayınlarını ekranına taşıyacak. Dünyayı muhafazanın çok daha fazla değerli olduğu günümüzde çevreyi korumak ve tabiatla barışı sağlamak için çocukları mükemmel bir seyahate çıkaracak olan Da Vinci TV, bu programlarıyla hem eğitirken hem de eğlendirecek.

Gün uzunluğu sürecek programlar ortasında Darwin ve Newts ile çocuklara dünyamıza nazik olmanın nasıl hayat kurtarabileceği gösterilirken, “Bunu Daha Düzgün Nasıl Yaparım?“ sorusuyla atık yiyecekleri nasıl ziyafete dönüştürebileceğinin de püf noktaları keşfedilecek. “Keşfetmeye Ne Dersin?“ programında ise güneş panellerinin nasıl elektrik ürettiği öğrenilirken, Siyaya ile gezegenimizin nefes kesen hoşlukları gözler önüne serilecek.

Turkcell TV+, BeIN CONNECT Digiturk, Türk Telekom Tivibu, Türksat Kablo TV Teledünya ve D-Smart’dan izlenebilen Da Vinci’nin “5 Haziran Dünya Etraf Günü” özel yayın akışı ise şöyle olacak;

15:00 Tek Durak Bilim Dükkanı

Bilim Filizleniyor

15:15 Kaptan Pin’le Uzay Seyahati

Etraf Dostu Otomobil

15:30 Darwin ve Newts

Plastik Poşet Sorunu

15:45 Bunu Daha Güzel Nasıl Yaparım?

Uygun ve Eğlenceli Buluşlar

Dünyayı Kurtarma Buluşları

16:20 Keşfetmeye Ne Dersin?

Güney Paneli ve Gece Gündüz

Metal Geri Dönüşümü & Yol İşaretleri

16:50 Siyaya – Yabanî Dünya’yı Keşfedelim

Büyülü Orman

Su Dağı

Lambert’s Bay Bird Adası, Kuşların Yetkili Olduğu Yer

Gamkaberg, Dağ Kalesi

18:50 Xploration Tabiat En Uygununu Bilir

Etraf Dostu Bina

Deniz Altında İlham

Tabiattan Gelen Moda

Da Vinci programları tıpkı vakitte Da Vinci Kids taşınabilir eğitim uygulaması ile taşınabilir telefon, tablet ve televizyon üzere internete bağlı tüm aygıtlardan ve App Store’lardan indirilerek izlenebiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı