Dacia logosunu yeniledi

Dacia, stratejik planının kıymetli bir kilometre taşı olarak yeni görsel kimliğini tanıttı.

Dacia DNA’sına sadık kalınarak daha çağdaş ve dijital bir marka için yenilenen görsel kimlik, sadelik ve sağlamlığın somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

Markanın “outdoor” tarafını vurgulayan yesyeni tasarım lisanı, Haziran 2021 prestiji ile kademeli olarak uygulanacak.

Kuruluşundan bu yana daima olarak kuralların dışına çıkarak yeni, daha tezli, çağdaş ve özgün bir tasarım yakalayan Dacia’da yeni bir periyoda giriliyor.

Yeni periyotta yeni amaçlar

Dacia’nın 2021’in başında açıkladığı yeni bir periyodun habercisi olan stratejisi, marka kodlarına sadık yeni logo, amblem, renklerine yansıdı. Muvaffakiyetinin gerisindeki ögeleri temel alan marka, sürekli uygun bir fiyata sadelik, özgünlük ve sağlamlık bedellerini yansıtmaya devam eden yeni bir pay kavuşuyor.

Dacia CEO’su Denis Le Vot, Dacia’nın otomotiv sanayisindeki temel gereklilikleri daima olarak yine tanımlayan bir marka olduğunu belirterek, “Hem erişilebilir hem de cazip olmayı başarabiliyoruz. Pazardaki pozisyonumuz başladığımız birinci günden bu yana kendimize mahsus olurken, gelecek yıllarda büyümeyi sürdüreceğiz” dedi.

Markayı yansıtan yeni görsel kimlik

Dacia’nın yeni görsel kimliği, farklı ve argümanlı bir markanın göstergeleri olan yeni bir logo ve amblem ile ön plana çıkıyor. Bu iki yeni tasarım, birinci günden bu yana Dacia’ya rehberlik eden ve markanın özünü vurgulamaya çalışan “Tasarım Ekibi” tarafından şirket içerisinde yaratıldı.

Yeni görsel kimliğin merkezinde yer alan logo, hep var olan bir sağlamlık ve istikrar hissi uyandırıyor. Birbirlerinin aksi imajları olan “D” ve “C” harflerinin hali değiştirilerek markanın kompakt ve zeki ruhu ön plana çıkarılıyor. Logonun geometrik çizgileri, harf dizisine mekanik bir hareket hissi veriyor.

Amblem, ortalarında güçlü ve uyumlu bir bağlantı bulunan zincirin halkaları üzere, “D” ve “C” harflerini bir ortaya getirerek logonun özünü yansıtıyor. Basitçe tanınabilecek yeni Dacia amblemi güçlü ve manalı bir sembol olarak markayı vurguluyor.

Sade ve çarçabuk anlaşılan bu iki yeni tasarım, her gün milyonlarca tüketicinin kullandığı Dacia modellerinin sağlam yapısını yansıtıyor.

Bilhassa küçültülen grafik tasarım ögeleri, Dacia’nın temel gerekliliklere odaklanan bir marka olduğunun altını çiziyor. Her bir modül daha fazla dijital içerik için yeni fırsatlar yaratırken, uyumlu bir bütünlük oluşturmak üzere başkalarına ahenk sağlıyor. Yeni grafik tasarım ögelerinin, tıpkı markanın kendisi üzere epeyce sağlam ve esnek yapısı dikkat çekiyor. Logoda yer alan ok halindeki “D” harfi, dizaynın bütününü işaret ederken, yüzü geleceğe dönük bir markanın yarattığı hareket hissini ön plana çıkarıyor.

Dacia yeni renkleriyle tabiattan ilham alıyor

Haki yeşili, markanın tabiata olan yakınlığını öne çıkarırken, müşterileri için güçlü bir referans noktasını ve ikonik Duster üzere Dacia modellerinin kendilerini gösterdiği bir araziyi çağrıştırıyor.

Yardımcı renkler ise skalayı tamamlıyor;

– Daha fazla toprak rengi: koyu haki, terakota, kum rengi

– Öteki iki orta renk: parlak turuncu ve yeşil ile daha “teknolojik” bir his

Markanın özü ayrıyeten özgürlük, güç toplama ve özüne dönme muhtaçlığını simgeleyen yeni ikonografisiyle de vurgulanıyor. Bu temel gereksinimler birçok insan tarafından hissedilirken, hakikaten değerli olan şeylere odaklanmaya yöneltiyor.

Kademeli geçiş

Yeni marka kimliği, Haziran 2021’den itibaren markaya özel siteler, reklamlar ve broşürler vasıtasıyla hayata geçirilmeye başlanacak. Dacia satış noktaları, 2022’nin başından itibaren kademeli olarak yeni marka kimliğine geçecek. 2022’nin ikinci yarısından itibaren araçlarda yeni logo ve amblem kullanılacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı