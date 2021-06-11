Dagi Yatırım’da başkan belirlendi

Dagi Yatırım’da başkan belirlendi

 Dagi Yatırım Holding A.Ş'de lider belirlendi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyl
Ana Sayfa Ekonomi 11 Haziran 2021 2 Görüntüleme

Dagi Yatırım’da başkan belirlendi

Dagi Yatırım’da başkan belirlendi

Dagi Yatırım Holding A.Ş’de lider belirlendi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”03.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ilişkin olağan genel konsey toplantısında seçilen idare şurası üyelerinin  görev dağılımlarının aşağıdaki formda belirlenmesine karar verilmiştir.

Mahmut Nedim Koç      :  Yönetim Konseyi Lideri
Eyyüp Koç                      :  Yönetim Konseyi Lider Vekili

Tamer Koç:                     :  Yönetim Konseyi Üyesi
Fatih Demir                    :  Yönetim Heyeti Bağımsız Üyesi
Erkan Elyıldırım              :  Yönetim Konseyi Bağımsız Üyesi”

Hibya Haber Ajansı

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