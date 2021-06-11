Dagi Yatırım’da başkan belirlendi

Dagi Yatırım Holding A.Ş’de lider belirlendi.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:
”03.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ilişkin olağan genel konsey toplantısında seçilen idare şurası üyelerinin görev dağılımlarının aşağıdaki formda belirlenmesine karar verilmiştir.
Mahmut Nedim Koç : Yönetim Konseyi Lideri
Eyyüp Koç : Yönetim Konseyi Lider Vekili
Tamer Koç: : Yönetim Konseyi Üyesi
Fatih Demir : Yönetim Heyeti Bağımsız Üyesi
Erkan Elyıldırım : Yönetim Konseyi Bağımsız Üyesi”
Hibya Haber Ajansı